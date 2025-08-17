ChatGPT的比特币分析：BTC维持在11.7万美元 财政部寻求预算中立的战略储备

ChatGPT的比特币分析显示，比特币在历史高位117,208美元处盘整，略微下跌0.92%，财政部长斯科特·贝森特澄清，美国将追求预算中立的比特币收购，而非直接购买用于战略储备。

与此同时，比特币在关键的50日（114,797美元）、100日（109,975美元）和200日（102,522美元）均线以上保持看涨结构，尽管测试了20日均线阻力位117,499美元，显示可能出现突破或更深的回调。

ChatGPT的比特币分析综合了19个实时技术指标，评估了在财政部政策澄清和围绕117,000美元历史高位盘整的背景下，BTC的走势。

技术分析：历史高位盘整测试关键阻力

比特币当前价格为117,208.67美元，较开盘价118,295.09美元略跌0.92%，在119,216.82美元（高点）和116,827.29美元（低点）之间形成一个狭窄的盘整区间。这一2.0%的日内波动范围显示出在历史高位机构定位阶段典型的受控波动性。

相对强弱指数（RSI）为50.61，处于完全中性水平，显示平衡的动能，无超卖或超买状态。

移动平均线显示出强劲的看涨定位，比特币价格较50日EMA（114,797美元）高2.1%，较100日EMA（109,975美元）高6.2%，较200日EMA（102,522美元）高12.5%。

MACD显示出极强的看涨动能，为135.68，远高于零线，信号线为1,067.32，正向柱状图为931.64。

这种在价格盘整期间的动能强度通常预示着重大突破走势，因为尽管价格横盘，技术指标仍保持看涨。

成交量分析显示活动量异常低，仅为9.87K BTC，表明散户参与度降低，而机构正在为下一个重大走势进行定位。

平均真实波幅（ATR）为105,232.55，呈现出波动性悖论，暗示尽管当前价格稳定，但潜在波动性巨大。

市场基本面：强劲指标支撑历史高位

比特币尽管略跌0.85%，仍以2.33万亿美元的市值保持主导加密货币地位。

市值稳定伴随着成交量减少至752.5亿美元（-29.7%），表明市场处于盘整而非分发阶段，机构参与者在等待方向明确。

3.23%的成交量与市值比率表明交易活动适中，符合历史高位盘整阶段的典型特征。

目前流通的1990万枚BTC占最大2100万枚代币供应的94.8%，日益稀缺支持长期价值动态。

58.86%的市场主导地位（+1.08%）显示比特币在不确定性期间相对于山寨币的强势。

按当前价格计算的完全稀释估值为2.45万亿美元，反映了网络总价值，而受控的供应机制继续支撑机构信心。

技术基本面显示，比特币价格较2010年低点0.04865美元上涨240,564,075%，证明了其作为价值存储的15年韧性。

ChatGPT的比特币分析：支撑结构依然稳固

ChatGPT的比特币分析显示，当前价格下方具有强大的支撑层，首要支撑位于今日低点约116,827美元，其次是关键的50日EMA（114,797美元）。

100日EMA（109,975美元）提供主要的机构意义支撑。

关键阻力出现在20日EMA约117,499美元，这是看涨延续的主要障碍。

突破这一水平可能触发价格向119,000美元至121,000美元目标的动能，而失败则可能测试114,000美元至110,000美元的支撑区域。

技术形态显示出一种压缩弹簧形态，伴随低成交量、中性RSI和极强的MACD动能，为大幅方向性走势创造了理想条件。

历史模式表明，此类盘整阶段往往伴随着与极高的ATR潜力相匹配的大幅波动性而结束。

三个月比特币价格预测：突破情景

看涨突破（50%概率）

成功突破117,499美元阻力位，结合持续的机构采用，可能推动比特币达到119,000美元至125,000美元，较当前水平上涨2-7%。

此情景需要成交量确认和财政部政策稳定。

延长盘整（30%概率）

在114,000美元至119,000美元之间持续区间交易，使技术指标重置，同时机构定位继续进行。

此情景为在支撑位附近提供了累积机会。

回调测试（20%概率）

跌破114,797美元支撑位可能触发卖压，向119,975美元至110,000美元的主要支撑位回落，代表6-7%的下行空间，随后可能加速恢复。

ChatGPT的比特币分析：历史性盘整预示重大走势

ChatGPT的比特币分析显示，比特币正处于财政部政策明朗与技术突破潜力之间的关键转折点。

在117,000美元水平处的盘整，结合极强的MACD动能，表明机构正在为显著的方向性走势做准备。

下一个价格目标：90天内达到119,000美元至125,000美元

短期走势需要果断突破117,499美元阻力位，以确认向119,000美元心理关口的看涨延续。

从那里开始，持续的机构采用可能推动比特币突破125,000美元以上的历史阻力位，展现出显著的突破潜力。

然而，若无法守住116,827美元支撑位，将预示价格将更深回调至114,000美元至110,000美元区间，这将为下一次机构浪潮推动比特币突破125,000美元周期高点前提供最佳的累积机会。