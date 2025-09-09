新版 ChatGPT 预测：到 2025 年底 XRP、PEPE 与 Solana 的价格走势

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 9, 2025

最新版本的 ChatGPT —— ChatGPT-5 预测，XRP、PEPE 和 Shiba Inu 有望在年底前夕为投资者带来惊人的回报。

近期的交易趋势似乎也在支撑这一观点。上月底，比特币冲上历史新高 124,128 美元，超过一个月前创下的 122,838 美元 高点。但在美国劳工统计局公布 7 月通胀数据高于预期 后，这一轮涨势有所降温。

在政策层面，美国总统特朗普刚刚签署了 GENIUS 法案 —— 这是美国首部稳定币综合监管法案，要求稳定币必须 100% 储备支持。与此同时，SEC 也推出了 Project Crypto，这一改革计划旨在现代化证券规则，并为区块链公司提供更清晰的监管框架。

随着这些利好因素叠加，市场普遍认为新一轮牛市周期正在酝酿，下一波 Meme 币与山寨币浪潮 可能超越 2021 年的狂热。如果 ChatGPT 的预测兑现，XRP、PEPE 和 Shiba Inu 将站在市场风口的核心位置。

XRP（瑞波）：ChatGPT 预测 3 倍潜力，有望冲击 10 美元关口

根据 ChatGPT 的预测，XRP（$XRP） 有望在 2025 年底前上涨至 10 美元，相比当前 2.98 美元 的价格，涨幅超过三倍。

该代币已展现出强劲走势，7 月 18 日一度触及 3.65 美元，突破了 2018 年的历史高点 3.40 美元，随后回调约 18%，至当前水平。

Ripple 正在加速全球扩张。2024 年，联合国资本发展基金（UNCDF）将 XRP 认定为发展中国家跨境支付的可行工具。

与此同时，Ripple 也在今年终于结束了与 SEC 的长期拉锯战。监管机构撤销了诉讼，这进一步巩固了 2023 年的判决——零售端的 XRP 交易不属于证券销售，这相当于为主流山寨币开了绿灯。

如果行情动能持续积聚，ChatGPT 预测 保守目标在 5~6 美元区间，而在强势牛市中则有望冲击 10 美元。

技术面信号也给出支撑：RSI 指标位于中性 53，显示近期的抛压已经缓解。过去 12 个月，XRP 上涨了 467%，远超 比特币（108%） 和 以太坊（91%） 的同期表现。

Pepe（PEPE）：最大非狗狗 Meme 币，ChatGPT 预测 4 倍潜力

自 2023 年 4 月上线以来，Pepe（$PEPE） 迅速跻身前三大 Meme 币，当前市值已达 43 亿美元，成为非狗狗系 Meme 币中的市值之最。

尽管竞争激烈，但 Pepe 凭借强大的流动性和忠实的社区仍然保持热度。甚至 埃隆·马斯克 也暗示自己持有 Pepe 与 Dogecoin，并时不时在 X 上通过头像或发帖进行互动。

目前 PEPE 报价 $0.00001023，过去 24 小时上涨 4%。不过由于其市值较高，涨幅低于整体 800 亿美元 Meme 板块 的 9%。如果市场企稳，Pepe 在今年秋季有望冲击 $0.000026，前提是能够突破 $0.000018–$0.000022 区间的阻力位。

在极度看涨的情境下，ChatGPT 预测 Pepe 有望飙升至 $0.00004，对当前持有者来说意味着轻松 4 倍收益。

从技术图形来看，目前 Pepe 自去年 11 月至今年 3 月形成了一个 下降楔形形态，历史上通常被视为看涨结构。随着监管框架逐渐清晰，Pepe 有望迎来强势突破。

Solana（SOL）：ETF 预期与网络增长共振，目标价直指 $400

Solana（$SOL） 继续巩固其在智能合约生态中的领军地位，目前市值已达 1,165 亿美元，锁仓总价值（TVL）约 107 亿美元。无论是开发者还是机构玩家，Solana 依旧是首选公链之一。

市场的乐观情绪，部分来源于对 美国版 Solana 现货 ETF 或即将获批的预期，这与比特币和以太坊 ETF 带来的巨额资金流入如出一辙。

更添热度的是，今年早些时候 特朗普总统 曾表示，Solana 可能会被纳入美国拟议中的 国家比特币储备计划。不过按照现行草案，它将被归类为 “仅持有” 框架，代币来源仅限于 执法部门查获的资产。

从技术面来看，Solana 已经走出长期下行趋势。今年 1 月最高触及 $250，4 月回落至 $100，目前反弹至 $215，K 线图已经重回上升通道。

年初 Solana 突破了一个 下降楔形形态，而在盛夏又完成了 看涨旗形 的上破。根据 ChatGPT 的预测，SOL 有望在 2026 年底冲击 $400，相较今年 1 月创下的 $293.31 历史高点（ATH），将是一次大幅提升。

不过，这一雄心勃勃的目标，很大程度上取决于 SEC 是否会在今年晚些时候出台更全面的加密监管框架。

Maxi Doge（MAXI）：狗狗币的“肌肉系表亲”

对于那些寻找 高潜力但尚未进入 ChatGPT 雷达 的项目的投资者来说，一只全新的狗狗币对手正在崛起，它就是带有独特玩法的 Maxi Doge（$MAXI） —— 原版 Meme 币的“强化版表亲”。

由于 Dogecoin 已经成长为一个市值数十亿美元的资产，它的价格走势往往与 比特币和以太坊 高度相关，相比 2021 年的疯狂行情，如今波动性已经明显下降。

而对于追求 更高风险、更高潜在回报的 Meme 币投资者，Maxi Doge 正在迅速获得关注。自上线数周以来，它已经筹集了近 200 万美元。

基于 ERC-20 标准 构建，MAXI 的核心是 社区驱动，团队计划扩展其在 Telegram 和 Discord 的影响力，举办交易竞赛，并与其他项目展开合作。

在 1502.4 亿枚总供应量 中，25% 将分配至 Maxi 基金，用于市场营销和战略合作。持有者还可以参与 质押（Staking），当前年化收益率（APY）约为 163%，不过随着参与用户增多，回报率将逐步下降。

预售价格为 $0.000256，并将在未来 48 小时内上调。

投资者可以通过 Maxi Doge 官网 使用 MetaMask 或 Best Wallet 等钱包参与。

最新动态可关注 Maxi Doge 的 官方 X（推特）和 Telegram 社群。