新 ChatGPT 预测 2025 年底 XRP、狗狗币、PEPE 价格走势

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 14, 2025

OpenAI 的 ChatGPT 预测，XRP、狗狗币（Dogecoin）和 PEPE 都可能在今年年底前刷新历史新高。

历史上，“Uptober”（上涨十月）往往标志着长牛行情的开端。上周一，比特币冲上新高，然而特朗普周五宣布对中国 100% 征收关税，打乱了加密市场走势，导致部分币种出现史上罕见的日内大幅波动。

不过，很多币圈老手表示，这正是市场所需要的洗盘。历史经验表明，每一次大牛市前，加密货币都会经历大幅回调。他们认为这是一次“市场净化”，挤出了高杠杆和短线投机资金。

XRP ($XRP)：ChatGPT 预测冲击 $20

ChatGPT 预计，瑞波币 XRP ($XRP) 在年底前有望冲击 $10–$20 区间，如果达到上限，将是从当前 $2.57 约八倍的涨幅。

来源: ChatGPT

XRP 的发起方瑞波公司（Ripple）今年赢得了与美国证券交易委员会（SEC）长达五年的官司，推动 XRP 于 7 月 18 日冲上 $3.65，这是自 2017 年以来的首次历史新高（ATH）。

过去 12 个月，XRP 的涨幅高达 381%，成为表现最强的大市值非挂钩加密货币同期涨幅冠军。同期，比特币上涨 83%，以太坊上涨 67%。

技术面来看，2025 年共出现三个明显的多头旗形形态，其中夏季就出现了两个，这类信号通常预示着强劲的突破即将到来，但尚未兑现。

分析师预计，10 月历来偏多的季节性行情，加上可能的 ETF 批准、更明确的美国加密法规，以及更多 Ripple 合作，将有望推动 XRP 冲击 $20。

狗狗币 ($DOGE)：ChatGPT 预测 Doge 有望远超 Doge Army 的 $1 目标

狗狗币 ($DOGE) 于 2013 年诞生，起初只是一个轻松的笑话，但如今已成长为顶级加密货币，在 670 亿美元的 Meme 币板块中，市值达 310 亿美元。其韧性来源于活跃的全球社区和日益增长的在线支付应用场景。

来源: ChatGPT

目前 DOGE 交易价格约 $0.20，相对强弱指数（RSI）徘徊在 40 附近并呈上升趋势，过去 24 小时涨幅达 9%，本周仍有进一步上涨空间。

过去 24 小时，DOGE 表现优于比特币、以太坊、XRP 和 Solana，这些币都在闪崩后快速回弹，但狗狗币继续展现其 Meme 币特性，往往能够放大日常市场走势。

2025 年的 K 线图形显示多重多头形态，为牛市突破奠定基础。

根据 ChatGPT 的预测，DOGE 年底价格有望在 $1.50–$3 区间，其中上限属于激进目标；较保守的预期则在 $0.25–$0.40 之间。

鉴于狗狗币在 2021 年牛市的历史最高价为 $0.7316，任何突破 Doge Army 长期看好的 $1 目标都仍属于激进预期。

主流采用仍在增长：特斯拉仍接受狗狗币购买周边产品，而 PayPal、Revolut 等平台已将 DOGE 支付整合进其生态系统。

Pepe ($PEPE)：ChatGPT 预测 Meme 币新宠有望重返历史新高

Pepe ($PEPE) 于 2023 年 4 月面世，目前市值达 32 亿美元，在非狗主题代币中排名最高。Pepe 灵感来源于 Matt Furie 的漫画《Boy’s Club》，其深度网漫/ Meme 属性让其在加密圈乃至更广泛的网络社区迅速走红。

来源: ChatGPT

尽管竞争激烈，Pepe 依然保持良好的流动性和活跃的社区互动，有时还会受到可能是铁粉的 Elon Musk 在 X 账号上的神秘但偏多暗示的提振。

目前 Pepe 交易价格约 $0.0000075，较 2024 年 12 月的峰值 $0.00002803 下跌约 73%。

在 ChatGPT 的乐观预期中，若 Pepe 突破 $0.000018 的关键阻力位，有望重返历史高点，较当前价格几乎翻四倍。

Pepe 目前相对强弱指数（RSI）约为 34，价格处于低位，现在是一个吸纳的好时机。随着投资者信心回归，Pepe 有望在上一轮历史高点一年后，再次冲击新 ATH。

错过了 DOGE？来看看 Maxi Doge (MAXI)：吞噬社区热度与 Degen 力量的新挑战者

一枚新的狗狗币挑战者——Maxi Doge ($MAXI) 已经进入预售市场。早期投资者纷纷入场，预售筹集资金已接近 360 万美元。

作为狗狗币的“表弟”，MAXI 曾在旁边羡慕地看着 DOGE 的成功，如今它决定不再等待，要爆发得比 DOGE 更大。它已经在“健身”，以赢得加密 Degen 社区的心智支持。

MAXI 基于以太坊 ERC-20 架构，积极推动社区参与，通过活跃的 Telegram 和 Discord 群组、交易挑战，以及即将到来的品牌合作来强化生态。

在总计 1502.4 亿枚代币中，有 25% 分配给“Maxi Fund”，作为市场推广和战略合作的储备资金。质押功能已上线，年化收益率（APY）可达 85%，不过随着质押池增长，奖励会有所波动。

当前预售价格为 $0.0002625，随着筹资里程碑的达成，价格将逐步上调。投资者可通过 MetaMask 或 Best Wallet 参与。

不要错过 DOGE 最大的挑战者！

请通过 Maxi Doge 官方 X 账号和 Telegram 群组保持最新动态。