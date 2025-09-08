BTC $112,421.47 1.20%
ETH $4,337.33 1.23%
USDT $1.00 -0.02%
XRP $2.97 3.61%
SOL $215.36 6.40%
TRX $0.33 1.06%
SHIB $0.000012 3.67%
Cryptonews 比特币新闻

Metaplanet再加仓136枚 BTC　持仓总量突破 20,136 枚比特币

bitcoin Metaplanet 加密货币 区块链 比特币 迷因币
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

日本 Metaplanet 宣布周一再增持 136 枚比特币，总价约 1,520 万美元。这家企业级比特币“囤币者”在 2025 年迄今已实现 487% 的 BTC 投资回报率（YTD）。

根据 CEO Simon Gerovich 的说法，公司目前共持有 20,136 枚比特币，累计买入金额约 28 亿美元。在企业级比特币持仓排行榜中，Metaplanet 位列第六 —— 因为美国上市加密交易所 Bullish 以 24,000 枚 BTC 的持仓量超越了 Metaplanet。

此次增持发生在该东京上市公司上周刚刚购入 1,009 枚比特币之后，使其总持仓突破 20,000 枚 BTC。

Metaplanet 年初至今 BTC 收益率达 487%

2025 年以来，Metaplanet 一直在激进增持比特币从 6 月底的 12,000 枚 BTC 增至截至 9 月 8 日的 20,136 枚 BTC。

最新公告显示，公司年初至今的 BTC 收益率（BTC Yield）已高达 487%。

Metaplanet 表示，公司使用 BTC Yield 来评估比特币收购策略的表现，该策略旨在为股东带来增值回报。

在 2025 年 7 月 1 日至 9 月 8 日期间，公司报告的 BTC 收益率为 30.8%，这反映了其激进的增持策略。该收益率基于期初持仓量并结合该期间实现的 BTC Yield 计算得出。

Metaplanet 股价在东京交易时段下跌 2.3%

最新的 BTC 增持操作进一步拖累了这家日本酒店集团的股价，周一东京交易时段下跌 2.3%，延续了过去一周近 20% 的暴跌走势。

根据 Yahoo Finance 数据，Metaplanet 股价已跌至近四个月低点，较今年高点累计下跌 63%。

技术指标显示，股价仍存在进一步下行风险：股价已跌破关键支撑位 723 日元；RSI 指标显示明显空头情绪；同时形成了“死亡交叉”，这是预示后续可能继续下跌的警告信号。

Metaplanet 股价走势，来源：TradingView

此外，比特币金库策略的批评者警告称，激进的投资会让公司的股价更容易受到加密市场波动的冲击。

Web3 Foundation 临时 CEO Thomas Fecker-Boxler 在接受 Cryptonews 采访时表示：
“企业加密金库的可持续性，与其说取决于短期的市场热情，不如说更取决于其背后的杠杆率与资产负债结构 —— 尤其是在涉及可转债与凸性的情况下。”

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,083,764,409,093
3.2
最热门币种

更多文章

区块链新闻
香港工程人员残疾院舍偷装矿机挖币！每月偷用电费近9,000港元
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-09-08 12:59:43
新闻
Eric Trump 持有 ABTC + WLFI 拉盘　川普家族身家暴增 13 亿美元
Esther Hui
Esther Hui
2025-09-08 11:26:56
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者