Metaplanet再加仓136枚 BTC 持仓总量突破 20,136 枚比特币

日本 Metaplanet 宣布周一再增持 136 枚比特币，总价约 1,520 万美元。这家企业级比特币“囤币者”在 2025 年迄今已实现 487% 的 BTC 投资回报率（YTD）。

Metaplanet has acquired 136 BTC for ~$15.2 million at ~$111,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 487% YTD 2025. As of 9/8/2025, we hold 20,136 $BTC acquired for ~$2.08 billion at ~$103,196 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/nwEAv0NzQq — Simon Gerovich (@gerovich) September 8, 2025

根据 CEO Simon Gerovich 的说法，公司目前共持有 20,136 枚比特币，累计买入金额约 28 亿美元。在企业级比特币持仓排行榜中，Metaplanet 位列第六 —— 因为美国上市加密交易所 Bullish 以 24,000 枚 BTC 的持仓量超越了 Metaplanet。

此次增持发生在该东京上市公司上周刚刚购入 1,009 枚比特币之后，使其总持仓突破 20,000 枚 BTC。

Metaplanet 年初至今 BTC 收益率达 487%

2025 年以来，Metaplanet 一直在激进增持比特币，从 6 月底的 12,000 枚 BTC 增至截至 9 月 8 日的 20,136 枚 BTC。

最新公告显示，公司年初至今的 BTC 收益率（BTC Yield）已高达 487%。

Metaplanet 表示，公司使用 BTC Yield 来评估比特币收购策略的表现，该策略旨在为股东带来增值回报。

在 2025 年 7 月 1 日至 9 月 8 日期间，公司报告的 BTC 收益率为 30.8%，这反映了其激进的增持策略。该收益率基于期初持仓量并结合该期间实现的 BTC Yield 计算得出。

Metaplanet 股价在东京交易时段下跌 2.3%

最新的 BTC 增持操作进一步拖累了这家日本酒店集团的股价，周一东京交易时段下跌 2.3%，延续了过去一周近 20% 的暴跌走势。

根据 Yahoo Finance 数据，Metaplanet 股价已跌至近四个月低点，较今年高点累计下跌 63%。

技术指标显示，股价仍存在进一步下行风险：股价已跌破关键支撑位 723 日元；RSI 指标显示明显空头情绪；同时形成了“死亡交叉”，这是预示后续可能继续下跌的警告信号。

Metaplanet 股价走势，来源：TradingView

此外，比特币金库策略的批评者警告称，激进的投资会让公司的股价更容易受到加密市场波动的冲击。

Web3 Foundation 临时 CEO Thomas Fecker-Boxler 在接受 Cryptonews 采访时表示：

“企业加密金库的可持续性，与其说取决于短期的市场热情，不如说更取决于其背后的杠杆率与资产负债结构 —— 尤其是在涉及可转债与凸性的情况下。”