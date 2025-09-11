BTC $113,865.82 2.08%
ETH $4,367.28 1.06%
USDT $1.00 0.00%
XRP $3.00 1.21%
SOL $224.20 2.39%
TRX $0.34 1.57%
SHIB $0.000013 0.68%
Cryptonews 新闻

[即时更新9月11日] XRP价格预测：电动车厂商接受XRP稳定币　Ripple是否正在低调打造下一代全球支付轨道？-加密货币新闻

ripple 加密市场 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

「更新于：9月11日 上午9:00」电动车制造商 VivoPower 将开始接受 Ripple USD（RLUSD）支付——这一举措强化了 XRP 的应用场景，并支撑了看涨的 XRP 价格预测

作为 XRPL 生态的原生稳定币，RLUSD 为网络带来真实世界的支付价值，有望通过商业交易释放新的需求。

在本周早些时候发布的新闻稿中，公司强调，此举为用户提供了一种替代方案，不仅能节省银行手续费，还能加快结算流程。

这也进一步巩固了 VivoPower 与 Ripple 的联盟关系——该公司近期启动了一项以 XRP 为核心的金库策略，通过抛售 2000 万股 VVPR 股票，募集资金并投入 1.21 亿美元布局 XRP。

自 2024 年 12 月上线以来，Ripple USD 市值快速扩张，已突破 7 亿美元。与此同时，Ripple 正在中东和非洲积极拿牌，推动其作为合法合规的数字支付服务商落地。

VVPR 股价昨日大涨 8.3% 后，今日盘前再度小幅拉升 1.3%，持续走强。

XRP价格预测：XRP需要强势突破3.4美元，才能开启下一波拉升行情

日线图显示，XRP已触及关键趋势线阻力位，如果多头动能在本周余下时间持续发力，代币可能正酝酿一波强势突破。

xrp price chart

市场大概率在等待明天的通胀数据公布之后，才会选择方向并做出决定性动作。

要确认多头趋势，XRP价格必须带量突破 3.40 美元阻力位。

一旦成功，行情可能迅速拉升至 6 美元附近，短期内为投资者带来高达 99% 的上涨潜力。

与此同时，像 Maxi Doge（$MAXI）这样的热门加密预售项目正在吸引市场关注，不少投资者认为它在本轮周期里甚至可能跑赢 XRP。

凭借早期势能与巨大的上行空间，$MAXI 正在被视为高确定性的潜力标的，有望在市场全面反应之前，率先爆发 10 倍甚至 100 倍的涨幅。

Maxi Doge（$MAXI）筹资接近200万美元，创下速通纪录

Maxi Doge（$MAXI）可不是来保守运营的——它是一枚纯正的 Meme 币，专为那些信奉“只涨不跌”、无惧止损、只为绿K而生的链上 degen 而打造。

该项目设立了 Maxi Fund，会把 25% 的预售资金直接投入高风险高回报的玩法里。

目标就是 1000x 暴击，不给弱手任何生存空间。图表要是见红，答案很简单：继续梭哈，加仓干就完了。

预售已经开始升温，敢赌敢冲的玩家正在疯狂涌入。

你现在依然还能上车 $MAXI，在下一次价格拉升前锁定筹码——只需前往 Maxi Doge 官方网站，连接你的钱包（如 Best Wallet），然后用 USDT、ETH，甚至普通银行卡就能无门槛入场。

如何购买Maxi Doge（$MAXI）？2025年这枚迷因币值得投资吗？

「即时更新于：9月11日 上午9:00」

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,064,795,281,419
1.64
最热门币种

更多文章

新闻
Solana价格预测：医疗巨头豪掷16.5亿美元押注SOL　SOL能否迎来10倍暴涨？
Esther Hui
Esther Hui
2025-09-10 10:51:02
新闻
AI 智能模型 Claude 预测：到 2025 年底 XRP、PENGU 与狗狗币价格走势
Esther Hui
Esther Hui
2025-09-10 09:49:34
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者