领先AI Claude预测XRP、柴犬币与Pi币在2025年底的价格

顶尖AI聊天机器人Claude认为XRP、柴犬币和Pi币在新年前价格将大幅上涨。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 25, 2025

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Anthropic的AI模型Claude预测，多个主流山寨币可能在2025年底创下历史新高，受到比特币强劲涨势的推动。比特币上週一创下新纪录，触及122,838美元，分析师认为，若涨势持续，这一成就可能加速全球加密货币的採用。

这波强势上涨重新点燃了整个数位资产领域的乐观情绪，投资者预测即将到来的牛市周期可能超越2021年的传奇涨势，将主要山寨币推向前所未见的估值区间。

以下是Claude AI预测在圣诞节前可能带来可观回报的加密货币：

XRP：Claude AI预测价格将在五个月内成长六倍

Claude预测，跨境支付领导者XRP在2025年底前可能飙升至20美元，较目前约3.22美元的价格成长超过六倍。

这一看涨预测来自XRP今年的强劲表现。7月18日，XRP创下新高，达到3.65美元，突破其2018年3.40美元的前高，显示出持续的上升动能。在过去两週内，XRP上涨了32%，表现优于比特币及本榜单上的所有其他加密货币。

投资者信心因以下因素而增强：应用场景扩展、监管透明度提高，以及对XRP现货ETF的猜测，这些因素合力可能吸引大量资金流入。

XRP实现了快速、低成本、合规的国际支付。2024年，联合国资本发展基金（UNCDF）承认XRP是一种不需中介、基于区块链的全球交易解决方案。

2023年的一项具里程碑意义的法院裁决认定，Ripple向零售客户出售XRP不构成证券销售，实质上瓦解了美国证券交易委员会（SEC）此前对Ripple及其他山寨币採取的强硬立场。

到了三月，Ripple执行长Brad Garlinghouse宣布SEC已正式撤销诉讼，此举扫除了一大障碍，进一步提振整体市场信心。

目前，XRP的交易价格仍比其历史高点低11.7%。若能成功突破该水平，Claude对年底XRP保守预测的10美元目标将极有可能达成。

XRP的相对强弱指数（RSI）已从62呈现下行趋势，显示短期内可能出现部分获利回吐，但这次回调有助于巩固其近期强劲的涨幅。

在极度看涨的情境下，Claude认为如果出现重大催化因素，例如川普重新执政下美国监管环境出现利好变化，XRP的价格甚至可能翻倍，触发一波超越2021年加密市场历史性牛市的涨势。

过去一年来，XRP已暴涨411%，表现远超同期比特币的80%。

柴犬币（SHIB）：Claude AI预测年底前将上涨7倍

于2020年8月推出的柴犬币（SHIB），已成为市值排名第二的迷因币，与狗狗币分庭抗礼，目前市值接近82亿美元。

目前价格为$0.00001387的SHIB，在过去两週内上涨了11.5%，而过去三十天则累积涨幅达20%。该币正接近从两个关键技术形态中突破：一是于去年11月至今年3月之间形成的下降楔形，另一则是5月中出现的看涨旗形。

主要阻力区位于$0.000022附近，若突破，潜在上行空间可至$0.00003。若目前的上涨动能得以延续，Claude预测SHIB在年底前有望达到$0.0001，从目前水平计算涨幅超过七倍。

SHIB惊人的2,080%销毁率预计将促进这一上涨。团队最近于7日内销毁了13亿颗$SHIB代币

SHIB正转型为一个以实用性为核心的生态系统，也为其带来可观的发展前景。它建构于以太坊之上，透过其Layer-2解决方案Shibarium大幅提升可扩展性，使交易更快速、燃料费用更低，并加强去中心化应用程式（dApp）整合与隐私功能。

Pi Network（$PI）：Claude AI预测年底前可能暴涨200倍以上

Pi Network透过其“轻触即挖”方式改变了挖矿方式，使用者无需昂贵设备或专业技术，即可在智慧型手机上赚取加密货币。

目前交易价格约为$0.4448，Claude AI预测若实现大规模採用，Pi Network年底前有望暴涨逾200倍，达到$100。与传统挖矿模式不同，用户每天只需在App上轻触一次，即可挖掘PI，这种简便的方式深受加密货币新手欢迎。

自2025年2月推出以来，PI已展现高度波动性。例如，今年5月初，其价格在短短四天内从$0.58飙升至$1.57，激增171%，这波涨势是由机构投资人重燃兴趣所推动。

目前PI的相对强弱指数（RSI）为41，并在整体抛售潮中呈下行趋势。短期内这可能导致价格略微下滑，但一旦触及超卖区间（RSI为30），投资人预料将回补买盘，把握这个具备强劲基本面的独特项目之折扣价位。

如果PI赶上即将到来的加密货币復甦行情，可能会在今夏晚些时候突破其$3阻力位，并有望创下超越今年2月$2.99高点的新历史纪录。

凭藉其易于使用的介面和可扩展的Layer-1区块链，Pi Network具备迅速实现全球採用的潜力，即使没有整体市场的繁荣，也可能达到$5水准。然而，若要实现Claude预测的更高目标——$60至$100，则需依赖更广泛的用户增长，以及美国监管政策的绿灯。

TOKEN6900：瞄准1000倍回报的迷因币

儘管Claude预测多个主流山寨币将迎来可观涨幅，但其庞大的市值可能限制了其爆炸性增长的潜力。对于追求超高回报的交易者来说，新一波迷因币的兴起带来了非凡利润的承诺。

其中之一便是TOKEN6900（T6900），这是一种基于ERC-20的迷因代币，已于两週前启动预售。

截至目前，TOKEN6900已在预售中筹集超过1,080,000美元，显示出早期投资者的高度兴趣，也暗示其上市后可能拥有可观的上涨空间。

与主打应用功能的代币不同，TOKEN6900完全拥抱其作为纯粹靠热度驱动的迷因币定位，透过反讽、病毒式行销和FOMO（错失恐惧）来推动增长。

正如其官网所言：「它不是建立在基本面之上，而是建立在妄想、反讽，以及终日泡在网路上的交易员们的集体幻觉之上。」此代币向SPX6900致敬——另一个嘲讽夸张市场估值的迷因币，其风格让人联想到网际网路泡沫时期的市场疯狂。

TOKEN6900的总供应量为930,993,091枚代币，比SPX6900的预售供应量刚好多一枚，进一步强化了其讽刺性的品牌策略。这种策略似乎奏效，从其快速的募资进度可见一斑。虽然缺乏内在实用性，TOKEN6900仍提供质押选项，可让持有者在期待价格上涨的同时获得被动收入。

投资者可透过官方网站以当前价格$0.0067参与预售。由于价格预计在未来48小时内上涨，早期买家有机会锁定最佳入场点，把握未来潜在收益。

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