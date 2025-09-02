日本交易所 Coincheck 收购法国合规平台 Aplo 加速全球加密版图扩张

日本加密交易所 Coincheck 收购法国 AMF 监管的巴黎数字资产主经纪商 Aplo，加速全球版图扩张。

要点总结： Coincheck 收购法国合规平台 Aplo，进军欧洲机构级加密市场。

Aplo 已服务超 60 家机构客户，具备深度流动性、合规优势和获奖级基础设施。

此次收购助力 Coincheck 全球化扩张，并强化其 B2B2C 业务版图。

该交易于周二官宣，Aplo 全部股权将以 Coincheck Group N.V. 新发行的普通股进行置换，预计将于 2025 年 10 月完成交割，具体财务条款未披露。

Coincheck 成立于 2014 年东京，是日本最知名的加密交易所之一，由总部位于荷兰的 Coincheck Group N.V. 控股。该集团去年在纳斯达克上市，股票代码为 CNCK。

Coincheck 战略收购 Aplo，瞄准欧洲市场增长

Coincheck 计划进军欧洲机构级加密市场，此次收购 Aplo 正是其扩张战略的重要一步。

Coincheck Group 首席执行官 Gary Simanson 在声明中表示：

“Aplo 为我们带来经过验证的技术、在欧洲机构客户中获得认可的专业能力，以及一支兼具高绩效与创业文化的团队。通过强强联合，我们将更好地服务机构投资者，并进一步提升 B2B2C 业务布局。”

Aplo 成立于 2019 年，现已成为加密主经纪领域的头部玩家，客户群体覆盖对冲基金、资产管理公司及银行等 60 多家机构。

该公司近期荣获 2025 Hedgeweek 全球数字资产大奖 中的 “年度主经纪商（EMEA）” 称号。其平台提供算法交易执行、深度流动性接入，以及稳健的合规基础设施。

此次收购还将助力 Coincheck 在全球范围内拓展机构业务版图，并在流动性、交易基础设施和银行合作等方面探索协同效应。

Aplo 目前已在法国金融市场管理局（AMF）注册为数字资产服务商（DASP），并正申请欧盟《加密资产市场监管条例》（MiCA）下的完整牌照。

Aplo 的四位联合创始人——Oliver Yates、Arnaud Carrere、Simon Douyer 和 Jacques Lolieux——将在收购完成后继续留任。

Galaxy Digital Partners 担任 Aplo 的独家财务顾问，Aplo 的法律顾问为 Squair，而 Coincheck Group 的法律顾问则由 De Brauw 和 Jeantet 提供。

日本上市公司在市场下跌中加码比特币持仓

多家东京上市公司正在加快其比特币储备战略，本周合计新增超过 156 枚 BTC 至资产负债表。

Metaplanet 领衔出手，购入 103 枚 BTC，价值 1170 万美元，使其总持仓接近 19,000 枚 BTC，跻身全球第七大企业持币方。

该公司同时被纳入富时日本指数（FTSE Japan Index），尽管股价短期波动，但提振了投资者信心。

其他公司也纷纷跟进。Remixpoint 收购了 41.5 枚 BTC，并持续探索比特币挖矿与其能源服务的协同，这标志着日本上市公司迈出的开创性一步。

ANAP Holdings 和 Agile Media Network 也增加了其储备，而 Def Consulting 则宣布启动自身的比特币储备计划。

在这股企业采用浪潮的背后，日本监管的明确性成为决定性因素。日本金融厅（FSA）计划最迟于 2026 年，正式将加密资产纳入《金融商品交易法》下的金融产品范畴。

与此同时，拟议中的税制改革可能将加密资本利得税从最高 55% 降至统一的 20%，使企业持币更加具有吸引力。