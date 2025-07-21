调查：若政府进行加密税制改革 日本人将会购买更多比特币

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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大多数日本人表示，如果政府同意改革该国严格的加密货币税收规定，他们将会购买更多的比特币（BTC）、以太坊（ETH）以及其他山寨币（Altcoins）。

这是日本区块链协会（JBA）委托于四月进行的一项针对1,500名成年人的调查所传达的主要结论。

日本区块链协会表示：加密税制改革将推动交易量上升

在回答“您是否持有比特币或其他加密资产？”这一问题时，13%的受访者表示肯定。

日本区块链协会（JBA）高层于2025年7月18日在加密货币交易所bitFlyer总部，就其税制改革请愿发表谈话。 （资料来源：东京电视台商业频道／YouTube／截图）

然而，他们对后续问题的回答颇具启示性。该问题是：“如果政府对加密利润设定统一的20%税率，您是否会购买加密货币或增加持有量？”

对此，在191名表示持有加密货币的受访者中，有84%回答“会”。

而在1,309名不持有加密货币的受访者中，也有12%同意如果政府批准税制改革，他们将开始购买加密货币。

Japanese government bonds rallied Friday, with yields dropping across maturities, ahead of Sunday’s closely-watched upper house election https://t.co/IimFxyWeMt — Bloomberg (@business) July 18, 2025

资本利得税改革请求

日本区块链协会指出，调查结果显示税制改革将对国内交易所的交易量产生非常明显的影响。

目前，日本投资者必须在所得税申报表中将加密货币相关利润列为“其他收入”类别。

这意味着根据其税率等级，加密货币投资者可能需要对其利润缴纳高达55%的税款。

而在许多其他国家，加密货币则适用资本利得税。这表示在达到一定门槛后，交易者将按照（通常）10%至20%的固定税率纳税。

日本东京的内阁府总部。 （资料来源：Mytho88 [CC BY-SA 4.0]）

税制改革倡导者希望东京批准废除加密货币所得税法，改为征收统一的20%资本利得税。

日本区块链协会（JBA）支持此提案，执政的自由民主党多位重要成员以及反对党议员也表示赞同。

然而，监管机构金融厅（FSA）实际上对日本所有加密货币政策拥有最终决定权。

迄今为止，金融厅向内阁提出的所有建议均已被纳入法律。

该协会表示：“加密资产正从大众的支付手段转变为资产积累的工具。”

这与金融厅将加密货币从支付工具重新分类为投资工具的计划一致。

该行业组织表示，正“加大努力”说服东京批准从明年开始的税制改革。

日本区块链协会（JBA）是一个由国内部分最大加密交易所及区块链企业组成的行业团体。

日本加密货币交易所bitFlyer过去一个月的交易量。（资料来源：CoinGecko）

JBA提交请愿书

该协会于7月18日宣布，已向金融厅提交请愿，呼吁其批准加密利润的税制改革。

调查于今年4月24日和25日进行。受访者均为年龄介于20至69岁的日本居民，其中60%为男性，40%为女性，平均年龄38岁。

JBA还进一步提问，75%的受访者表示他们更希望税务机关直接在源头扣缴应付税款，而非自行申报。

JBA同时请求东京允许加密交易者选择如何缴税：是在出售币时源头扣缴，或在申报后缴纳。

调查作者还询问了目前未持有任何币的受访者为何尚未投资。

其中8%的受访者表示他们认为税率过高，但61%认为自己对加密货币的了解不足。

日本媒体CoinPost报道称，金融厅目前正在“审议将加密资产纳入《金融商品交易法》框架的提案”。

该媒体解释道：“如果该转变获批，加密资产将正式被归类为金融商品。”

大多数受访者表示他们在私营部门工作。学生占受访者的5.3%，另外有213名失业者也提交了回答。



bitFlyer市场交易量。（资料来源：CoinGecko）

撰写本文时，以太坊（ETH）交易量几乎占据了日本最大加密交易所之一bitFlyer总交易量的一半。