日本美甲连锁店也囤币 宣布购4亿日元的比特币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 七月 19, 2025

日本美甲连锁公司 Convan（コンヴァノ）于7月17日宣布计划购买价值4亿日元的比特币（约合250万美元）的比特币（BTC），这一举措被视为该公司财务战略上的一大转折点。

Convan 主要在日本运营“FASTNAIL”等美甲品牌，并于东京证券交易所成长市场（TSE Growth）挂牌上市。此番决定被视为在传统市场波动性上升的背景下，公司为实现财务资产多元化所采取的策略之一。

财务资产多元化为核心目的

本次比特币采购计划的主要目的，是为了实现所持资产的战略性多元化。

近年来，全球范围内越来越多企业将加密资产纳入准备资产配置。コンヴァノ的此次决策，显然是跟随这一趋势的表现之一。

此外，日本目前在加密货币监管方面相对宽松的环境，也成为推动这一决定的背景因素。不过，该公司尚未公开说明其对于相关风险的具体评估机制。

这次尝试，也象征着コンヴァノ从美甲沙龙运营与相关产品开发等核心业务的一次新探索。作为一家追求成长的公司，コンヴァノ显然将比特币视为具有高收益潜力的储备资产。

企业战略与市场影响

预计此次计划购买的4亿日元比特币，相当于该公司上一财年总营收（32.4亿日元）的约1.2%。这一金额已获得公司董事会批准，显示出该决策在公司战略中的高度优先性。

目前Convan的市盈率高达450倍，反映出市场对该公司未来增长的高度期待。本次购入比特币，也可能是为回应市场预期而作出的一项战略举措。

不过，转向配置这种替代资产，是否会对其主营业务——美甲沙龙的实际运营产生影响，目前仍不明朗。加上该公司尚未有分红纪录，股东对此举的反应也尚未显现。

此类企业对加密资产的投资，尽管有望带来未来回报，但同时也伴随着显著的价格波动风险，因此市场将密切关注其后续表现。