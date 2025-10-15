BTC $112,013.31 0.83%
Cryptonews 区块链新闻

日本重拳打击加密货币内幕交易——高额罚款即将实施

加密货币 日本
作者
Ada Chui
作者
Ada Chui
关于作者

专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

作者简介
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

日本正准备通过引入附加罚金制度来禁止加密货币内幕交易，违规者将需支付与非法所得挂钩的罚款。

据《日本经济新闻》（Nikkei）周三报道，日本证券交易等监视委员会（SESC）将获得调查可疑加密交易的权力。

根据该计划，SESC可建议发出附加罚金命令，并将严重违规行为移交刑事起诉。这标志着重大政策转变，因为现行《金融商品交易法》中的内幕交易规则目前尚未适用于加密货币。

负责监管SESC的金融厅（FSA）计划在年底前通过一个工作组敲定相关规则。随后，FSA将力争在下一个常规国会会议期间提交《金融商品交易法》修正案。

日本正迈向超越行业自律的更严格加密监管

目前，交易所与日本虚拟和加密资产交易协会（JVCEA）被期望实行自我监管。然而，批评者指出，现有的交易监控体系仍不完善，仍存在不公平操作的空间

根据拟议的框架，《金融商品交易法》（FIEA）将明确禁止基于非公开或未披露信息进行加密货币交易。

接下来，日本金融厅（FSA）将发布详细指南，解释哪些行为属于该规则范围。例如，这可能涵盖利用某个代币即将上线的内部消息进行交易的情况。同样，在交易所安全漏洞尚未公开之前，基于该信息进行交易的行为也可能被视为违规。

界定加密货币“内幕人士”仍然复杂，因为许多代币缺乏明确的发行方

日本面临一项独特挑战：由于许多加密货币没有清晰的发行主体，监管机构难以判定谁属于内幕人士。这种模糊性使得与传统证券相比，加密领域的执法仍基本处于未验证阶段。

在亚洲，推动数字资产监管明晰化的趋势正在加速。日本目前表现突出，截至2025年6月，其链上接收资金总额同比增长达120%，增速超过韩国、印度和越南。

预测显示日本加密货币持有者年底将达1900万人

日本的加密货币普及率正在迅速上升。截至2025年5月，约有1241万日本人持有加密货币，占成年人口约15%，较前一年的917万人显著增长。

与此同时，预测显示这一数字可能在年底达到1943万人。更明确的监管措施以及机构投资者的积极参与，正成为推动增长的关键动力

因此，政府面临着日益加大的监管压力。政策制定者必须制定既能促进创新又能保障投资者权益的监管框架。

若能成功实施，一个透明且值得信赖的监管体系将有助于加密货币摆脱“高风险前沿”的形象，逐步演变为日本市场中可信的投资类别。

Ada Chui
专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。
