亚太地区引领全球加密货币上涨 日本录得最强劲增长

最后更新: 九月 25, 2025

亚太地区（APAC）在加密货币市场中正快速领跑，原因在于政策正朝着更明确的方向发展，同时消费者基础设施也在迅速扩展。

根据Chainalysis周三发布的一份报告，从2023年底到2025年中，该地区的链上接收价值大幅上升，从2022年中每月约810亿美元增长至2024年12月接近2440亿美元的高峰，并在2025年持续维持在每月1850亿美元以上。

日本目前成为最亮眼的国家。在截至2025年6月的12个月内，其链上接收价值增长了120%，增幅超过南韩、印度和越南。增长主要受到一系列监管变化的推动，包括将更多代币视为投资工具、拟议中的加密税收改革，以及首家以日元为担保的稳定币发行商获批牌照。

随着稳定币上架限制逐渐放宽，交易者将大量資金流向XRP，随后是BTC和ETH，同时市场也在密切关注USDC与JPYC的採用情況。

印度加强监管但不扼杀金融科技，助力加密货币持续使用

印度在规模和深度方面紧随其后。其链上总价值约为3380亿美元，在亚太地区位居首位，这一成绩得益于UPI支付系统、大量使用加密货币进行汇款的海外侨民，以及通过交易赚取额外收入的年轻投资者。行业组织正在帮助推动加密货币使用常态化，而监管机构则在不抑制金融科技发展的前提下构建更清晰的监管框架。

韩国市场则显得更为专业。链上活动中，近一半集中在1万至100万美元区间内。2024年《虚拟资产用户保护法》正在重塑交易所运营方式，而USDT与韩元稳定币交易对的增长也带动了交易量上升。

政策制定者正在讨论与韩元挂钩的稳定币，相关规则预计将涵盖发行、流通及二级市场交易等方面。

澳大利亚加强监管为机构入场奠定基础

越南展现出加密货币的日常实用性。加密货币在汇款、游戏和储蓄等方面发挥作用，反映出广泛的草根采用。尽管相比日本，增长百分比放缓，但活动日趋成熟，使用依然深度嵌入日常资金流中。

澳大利亚正在打基础。更新反洗钱与打击恐怖融资（AML/CFT）规定、清理非活跃交易所牌照等举措，表明监管趋严，市场结构更加稳健。随着机构投资者寻求更明确的交易对手，这些基础建设变得尤为关键。

香港与新加坡则以不同方式持续塑造政策环境。香港的《政策声明2.0》为合规交易指明路径，推动本地活动加快发展；新加坡则采取更为审慎的立场，资金流向稳定币，稳定币对交易量已超过比特币交易对，机构将其用于支付、流动性管理与对冲。

整个亚太地区的链上月接收价值从2022年7月的约810亿美元增长至2024年12月的峰值。尽管之后交易量有所回落，但截至2025年中仍维持在高位。该地区常居全球第二大市场，仅次于欧洲，有时甚至超过北美，突显其在全球资金流中的日益影响力。

交易之外的新用途将交易量推高至2025年

市场触发因素十分明确。2023年底至2024年初，在价格回升的带动下，月交易量首次突破1000亿美元。2024年第四季度在全球风险资产反弹的背景下达到峰值。尽管价格在2025年有所回落，但趋势仍延续，显示出加密货币用途已超越单一的交易行为。

亚太地区的多样性是推动力。日本的改革周期、印度的数字公共基础设施、韩国以交易者为中心的市场、越南的日常使用场景、澳大利亚的合规推动，以及香港与新加坡这两大枢纽，共同构建出多元的采用路径。

这种多元结构也为该地区提供了缓冲。当某一市场的交易活动放缓时，汇款、支付或企业财务等其他用途仍能维持整体交易量。随着监管规则持续强化，亚太地区作为加密货币大规模应用风向标的角色预计将持续提升。