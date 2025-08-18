日本Metaplanet再增持比特币 势头快将成为第六大持币企业

日本的比特币资产管理公司 Metaplanet 今日（18 日）透露，近期追加投资约 9,300 万美元，新购入 775 枚比特币，平均买入价落在 12 万美元左右，今日股价亦摆脱上两个交易日的颓势，收盘升近4％。

随着这笔交易完成，公司持有的比特币总量增至 18,888 枚，累计投入资金约 19.4 亿美元，每枚的平均成本约 102,650 美元。执行长 Simon Gerovich 强调，此举进一步巩固了 Metaplanet 以比特币为核心的长期策略。

依据 Bitcointreasuries 的统计，Metaplanet 目前在全球公开上市企业的比特币持仓榜上排名第七，距离第六位的美国Riot公司的只有一步之遥，差距不足400枚。

财报表现亮眼

除了加码购币外，最新财报也让市场对公司前景更具信心。第二季营收达到 12 亿日圆（约 840 万美元），较上季增加 41%；净利则从首季亏损 50 亿日圆，扭转为 111 亿日圆（约 7,510 万美元）的获利。

全年展望维持不变，公司预估营收将达 34 亿日圆，营业利益 25 亿日圆，主要成长动能来自现金担保卖权操作与本业表现。