日本Metaplanet再增持比特币 势头快将成为第六大持币企业
广告披露
广告披露
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
日本的比特币资产管理公司 Metaplanet 今日（18 日）透露，近期追加投资约 9,300 万美元，新购入 775 枚比特币，平均买入价落在 12 万美元左右，今日股价亦摆脱上两个交易日的颓势，收盘升近4％。
随着这笔交易完成，公司持有的比特币总量增至 18,888 枚，累计投入资金约 19.4 亿美元，每枚的平均成本约 102,650 美元。执行长 Simon Gerovich 强调，此举进一步巩固了 Metaplanet 以比特币为核心的长期策略。
依据 Bitcointreasuries 的统计，Metaplanet 目前在全球公开上市企业的比特币持仓榜上排名第七，距离第六位的美国Riot公司的只有一步之遥，差距不足400枚。
财报表现亮眼
除了加码购币外，最新财报也让市场对公司前景更具信心。第二季营收达到 12 亿日圆（约 840 万美元），较上季增加 41%；净利则从首季亏损 50 亿日圆，扭转为 111 亿日圆（约 7,510 万美元）的获利。
全年展望维持不变，公司预估营收将达 34 亿日圆，营业利益 25 亿日圆，主要成长动能来自现金担保卖权操作与本业表现。
更多文章
in numbers
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者