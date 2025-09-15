Hyperliquid社区决定由Native Markets发行USDH 基金会未参与投票确保公平

Hyperliquid 社区首度举行的原生稳定币 USDH 发行权投票尘埃落定，最大黑马 Native Markets 最终脱颖而出，击败 Paxos、BitGo、Ethena 等业内知名玩家，拿下发行资格。

Thank you to all HYPE stakers and network validators for their time and effort in reviewing the proposals put forward. — max.hl (@fiege_max) September 14, 2025

社区决定稳定币发行商

据 Native Markets 公布的计划，USDH 将循序渐进推出。团队会先进行小范围的铸造与赎回测试，确保机制安全后再逐步开放 USDH/USDC 现货交易，并在稳定运行的前提下解除发行上限。官方解释称，限额安排是为了保障上线初期的安全性，预计数日内就会启动首批试点。

这次竞标被视为 Hyperliquid 治理史上的里程碑，也是社区首次以投票形式决定稳定币的归属。Native Markets 在征案发出后仅用 90 分钟就提交方案，并根据反馈迅速修订，而 Hyperliquid 基金会则选择不参与投票，保持中立。

链下资产由贝莱德（BlackRock）托管

根据通过的提案，USDH 将直接部署在 HyperEVM 上，并以 100% 现金及美债等流动性资产作为储备。链下部分由贝莱德（BlackRock）托管，链上部分则经由 Stripe 旗下的 Bridge 平台，由 Superstate 负责管理。

Native Markets 还承诺，将把储备资产的利息收益用于 HYPE 代币回购和进一步扩大 USDH 规模。市场普遍认为，这一举措对 USDC 的主导地位构成潜在威胁。目前 Hyperliquid 平台约有 60 亿美元的 USDC 储备，尽管 USDH 被视为“接班人”，但包括 USDC 在内的其他稳定币，只要满足质押、锚定和流动性深度等要求，依旧可以作为平台的报价资产。

Native Markets 的三位创始人均在 DeFi 圈资历深厚：早期 Hyperliquid 投资人及顾问 Max Fiege、区块链研究者 Anish Agnihotri，以及曾任 Uniswap Labs 总裁兼 COO 的 MC Lader。