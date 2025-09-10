总部位于香港的QMMM股票因其比特币、以太坊、Solana国库计划暴涨逾1,700%
广告披露
广告披露
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。
总部位于香港的数字媒体广告公司QMMM Holdings宣布将建立一支1亿美元的加密货币国库后，其股价暴涨1,736%。
根据Yahoo Finance的数据，QMMM股价周二盘中一度飙升2,300%，最终在纳斯达克收涨1,736%，报收于207美元。
不过，盘后交易中该股出现回落，截至发稿时已下跌61%。过去一个月，该股累计上涨8,147%。
QMMM推出“加密自主生态系统” 计划建立1亿美元数字资产国库
QMMM于周二宣布，正在打造一支规模达1亿美元的加密货币国库，主要投资标的包括比特币、以太坊和Solana。
该公司称此计划为“加密自主生态系统”，并表示将结合人工智能与区块链技术，开发创新的加密分析工具。QMMM同时也是虚拟服饰服务的知名企业。
QMMM首席执行官关本（Bun Kwai）表示：“QMMM进入这一领域，体现了我们对技术创新的承诺，以及将数字经济与现实应用相连接的愿景。”
此外，该公司正寻求通过基于区块链的去中心化市场，将数据提供方与消费者连接起来。与此同时，公司计划利用人工智能驱动的分析工具处理“大量数据”。
关本补充道：“我们的加密货币计划，加上我们在人工智能和数字平台方面的专业能力，旨在为利益相关方创造可持续的价值，同时巩固我们作为一家前瞻性科技公司的定位。”
越来越多亚洲企业投入加密货币行列
QMMM推出加密货币国库计划之际，正值越来越多亚洲企业开始考虑将此类资产纳入其储备。
据Cryptonews上周报道，创投公司Sora Ventures宣布成立专门的比特币国库基金，首轮获得亚洲投资人2亿美元资金支持，目标是在未来六个月内累积价值10亿美元的比特币。
此外，日本积极增持比特币的企业Metaplanet也正计划通过海外发行募集3.85亿股新股，以进一步购买比特币。
这家全球第六大比特币企业投资者，预计通过本轮股权发行募资达2,129亿日元（约14.4亿美元）。
更多文章
in numbers
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者