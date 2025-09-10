总部位于香港的QMMM股票因其比特币、以太坊、Solana国库计划暴涨逾1,700%

总部位于香港的数字媒体广告公司QMMM Holdings宣布将建立一支1亿美元的加密货币国库后，其股价暴涨1,736%。

根据Yahoo Finance的数据，QMMM股价周二盘中一度飙升2,300%，最终在纳斯达克收涨1,736%，报收于207美元。

不过，盘后交易中该股出现回落，截至发稿时已下跌61%。过去一个月，该股累计上涨8,147%。

QMMM推出“加密自主生态系统” 计划建立1亿美元数字资产国库

QMMM于周二宣布，正在打造一支规模达1亿美元的加密货币国库，主要投资标的包括比特币、以太坊和Solana。

该公司称此计划为“加密自主生态系统”，并表示将结合人工智能与区块链技术，开发创新的加密分析工具。QMMM同时也是虚拟服饰服务的知名企业。

QMMM首席执行官关本（Bun Kwai）表示：“QMMM进入这一领域，体现了我们对技术创新的承诺，以及将数字经济与现实应用相连接的愿景。”

此外，该公司正寻求通过基于区块链的去中心化市场，将数据提供方与消费者连接起来。与此同时，公司计划利用人工智能驱动的分析工具处理“大量数据”。

关本补充道：“我们的加密货币计划，加上我们在人工智能和数字平台方面的专业能力，旨在为利益相关方创造可持续的价值，同时巩固我们作为一家前瞻性科技公司的定位。”

越来越多亚洲企业投入加密货币行列

QMMM推出加密货币国库计划之际，正值越来越多亚洲企业开始考虑将此类资产纳入其储备。

据Cryptonews上周报道，创投公司Sora Ventures宣布成立专门的比特币国库基金，首轮获得亚洲投资人2亿美元资金支持，目标是在未来六个月内累积价值10亿美元的比特币。

此外，日本积极增持比特币的企业Metaplanet也正计划通过海外发行募集3.85亿股新股，以进一步购买比特币。

这家全球第六大比特币企业投资者，预计通过本轮股权发行募资达2,129亿日元（约14.4亿美元）。