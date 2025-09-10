BTC $112,177.76 -0.75%
ETH $4,326.47 -0.84%
USDT $1.00 0.04%
XRP $2.97 -1.92%
SOL $221.97 1.28%
TRX $0.33 -0.27%
SHIB $0.000012 -0.70%
Cryptonews 比特币新闻

总部位于香港的QMMM股票因其比特币、以太坊、Solana国库计划暴涨逾1,700%

QMMM股票 Solana 以太坊 比特币
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Ada Chui
作者
Ada Chui
关于作者

专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

总部位于香港的数字媒体广告公司QMMM Holdings宣布将建立一支1亿美元的加密货币国库后，其股价暴涨1,736%。

根据Yahoo Finance的数据，QMMM股价周二盘中一度飙升2,300%，最终在纳斯达克收涨1,736%，报收于207美元。

不过，盘后交易中该股出现回落，截至发稿时已下跌61%。过去一个月，该股累计上涨8,147%。

QMMM推出“加密自主生态系统”　计划建立1亿美元数字资产国库

QMMM于周二宣布，正在打造一支规模达1亿美元的加密货币国库，主要投资标的包括比特币以太坊Solana

该公司称此计划为“加密自主生态系统”，并表示将结合人工智能与区块链技术，开发创新的加密分析工具。QMMM同时也是虚拟服饰服务的知名企业。

QMMM首席执行官关本（Bun Kwai）表示：“QMMM进入这一领域，体现了我们对技术创新的承诺，以及将数字经济与现实应用相连接的愿景。”

此外，该公司正寻求通过基于区块链的去中心化市场，将数据提供方与消费者连接起来。与此同时，公司计划利用人工智能驱动的分析工具处理“大量数据”。

关本补充道：“我们的加密货币计划，加上我们在人工智能和数字平台方面的专业能力，旨在为利益相关方创造可持续的价值，同时巩固我们作为一家前瞻性科技公司的定位。”

越来越多亚洲企业投入加密货币行列

QMMM推出加密货币国库计划之际，正值越来越多亚洲企业开始考虑将此类资产纳入其储备。

据Cryptonews上周报道，创投公司Sora Ventures宣布成立专门的比特币国库基金，首轮获得亚洲投资人2亿美元资金支持，目标是在未来六个月内累积价值10亿美元的比特币。

此外，日本积极增持比特币的企业Metaplanet也正计划通过海外发行募集3.85亿股新股，以进一步购买比特币。

这家全球第六大比特币企业投资者，预计通过本轮股权发行募资达2,129亿日元（约14.4亿美元）。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,064,795,281,419
0.09
最热门币种

更多文章

新闻
比特币价格预测：纳斯达克5000万美元押注Gemini　全球加密市场掀巨浪
Sze Lam
Sze Lam
2025-09-10 05:00:00
新闻
分析师Van De Poppe：这个山寨币在第四季度可能会超越比特币！
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-09-10 02:00:00
Ada Chui
专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者