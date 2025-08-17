GrayScale更新狗狗币ETF申请！分析师预测：新目标价为1.4美元

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 17, 2025

Grayscale近日已向美国证券交易委员会SEC提交S1登记声明，计划推出Grayscale Dogecoin Trust ETF。该信托旨在使投资者能够获得狗狗币，而不必持有该加密货币。如果获得批准，将在纽约证券交易所Arca上市，股票符号为GDOG。SEC的申请说明该信托将以狗狗币作为其唯一资产，Coinbase Custody Trust Company将担任保管人。它将发行并赎回称为一篮子的大型股票，每个篮子代表10,000股。最初，这些将通过现金交易处理，而非狗狗币的实物转让。

Dogecoin ETF的价值将反映CoinDesk Dogecoin参考汇率，它显示狗狗币的市场价格，无需支付任何费用和责任。该信托不会主动交易，也不使用杠杆或衍生品，但打算被动运作。Dogecoin ETF提案遵循NYSE于2025年1月31日的上市批准申请指导方针。由于该申请尚未获得批准，Grayscale表示在获得批准之前，将不会推进Dogecoin ETF的股票发行，如果SEC批准该信托，Grayscale Dogecoin Trust ETF可以成为狗狗币投资的参考点。这可能会影响机构投资者在迷因币市场的参与。

狗狗币价格显示出突破模式

交易者Tardigrade在X平台上概述了每周狗狗币图表上的扩张楔形，具有显著的上行潜力。该结构通常由连续的更高高点和更高低点组成。过去的牛市推动已经在0.22和0.48美元之间，达成了120%的回报，随后的收益达到190%，至0.77美元水平。分析师预测如果动量遵循这一形态，最终目标为1.4美元。历史数据也显示狗狗币在楔形的周期扩张逐渐增加。因此，这支持了一个根本上看涨的观点。分析越来越多地塑造了对2025年狗狗币价格预测的期望。

狗狗币在日线图上持续处于显著的累积阶段。该阶段自二月份初以来一直在0.21美元至下方和0.30美元至上方的范围内。当前价格行为显示出在这个范围内形成的更高低点，显示出逐渐增加的购买信心。稳定突破0.25美元可以触发持续到0.30美元的走势，随后的看涨趋势将假设重新测试0.50美元的可能性。相对强弱指数RSI在目前的中性水平52，进一步证明了在向上突破之前的进一步累积。

巨鲸资金转向迷因币Maxi Doge

Maxi Doge（$MAXI）的预售仅花不足两周，就成功募得接近110万美元，这并不只是资金规模的数位，而是像征着叙事新旧交替的临界点已然出现，现时每个代币价格为0.0002525美元。与传统迷因币不同，$MAXI在推出之初明确设定了功能性的金融属性，并拥有完整的代币经济模型，包含通缩机制、预售供应上限与未售代币自动销毁等设定，目的在于确保价格压力不会被无限稀释。

除了可用于平台治理、质押、交易手续费折扣等实际应用，Maxi Doge还试图透过「健身迷因」与「极限交易信念」塑造一种更具现代感的文化符号。这种结合了「金融实用」与「荒谬叙事」的双重策略，让它有机会从海量迷因币中脱颖而出。从文化角度来看，Maxi Doge对应的是一种与柴犬币完全不同的社群能量。他们不再只是迷因爱好者，而是拥抱高强度训练、极端投机与交易疯狂的「自嘲型赚钱派」。 $MAXI不是为了卖萌而生，而是为了赚钱与自我角色投射而来。这种变化正在吸引过去柴犬币无法涵盖的全新投资者群体。