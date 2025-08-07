BTC $114,378.15 0.31%
ETH $3,663.76 1.10%
USDT $1.00 0.05%
XRP $2.97 1.26%
SOL $167.13 1.99%
TRX $0.33 2.01%
SHIB $0.000012 1.67%
Cryptonews 替代币新闻

狗狗币如果再次出现反弹模式！其涨幅可能达到3倍或0.60美元

DOGE Dogecoin 狗狗币
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

今日8月6日，狗狗币价格以0.20美元进行交易，日内下降超3%。然而，即使它面临一波回调，但2024年牛市的形态似乎仍然维持，并可能使狗狗币迎来超过3倍的上涨，正如去年所展示的趋势一般。此外，SEC目前批准现货狗狗币ETF的可能性，正在上升至73%，而在本周较早时间，此数据曾降至56%。

狗狗币价格进入上升模式

根据加密网红Crypto Henry的数据，狗狗币在2024年3月至10月，其价格在一条向下倾斜的阻力线下方增长乏力，连续8个月的时间里，狗狗币始终未能突破这条重要的阻力线。然而，这一局面在11月初出现了显著转变。在市场力度增强带动下，包括狗狗币在内的大多数加密货币纷纷突破此前的关键阻力点。

在这段时间中，一个令人注目的变化也在发生：狗狗币开始出现更高的低点。这透露了一个关键信号，即市场上的卖压正逐步减弱。这一动态为其价格从11月3日的0.159美元爆发上涨至12月初的0.484美元，实现200%的回报奠定了基础。现在，一个相似的走势模式正再度出现，表现为向下倾斜的阻力线与缓慢抬升的支撑水平。根据Crypto Henry的分析，目前不仅狗狗币再次突破阻力线，还回测了此前的阻力位。如今，新支撑水平似乎已稳固奠定，而这通常被视为从卖方撤出到买方进入掌控市场的明确指标。

狗狗币ETF批准机率大幅飙升

根据Polymarket的最新数据，SEC同意现货狗狗币ETF的概率近来明显增高。仅仅三天时间，预期值就从56%猛增至73%，足以凸显市场对这一产品可能早于预期推出的乐观情绪正在快速升温。

这一攀升或许与CFTC即将展开的「加密冲刺」计划密切相关，这个计划将扩大加密资产的触角，使原本局限于在现货市场上的资产，将来得以在期货市场进行交易。有鉴于狗狗币在美国作为热门迷因币的重要地位，此举将强化投资者对SEC批准狗狗币ETF的信心，这并不意外。 尽管狗狗币近期价格表现或有挑战，然而各方面透漏的资讯显示，其未来或将有更多的升值的机会，其价格在未来几个月间攀升至0.66美元的可能性，同样不是天方夜谭。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$3,924,261,057,289
-0.53
最热门币种
在文章中
Dogecoin
DOGE
$0.2044
2.51 %
Dogecoin

更多文章

新闻
比特币价格预测：2.18亿美元Satsuma融资与SMA回踩信号预示12.3万美元突破行情
Esther Hui
Esther Hui
2025-08-07 05:32:02
新闻
Pi币价格预测：反弹乏力，成交量低迷——Pi币要归零了吗？
Ada Chui
Ada Chui
2025-08-07 03:43:37
Frimpong Chan
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者