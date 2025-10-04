谷歌Gemini AI预测：到2025年底，XRP、Pi Coin 与柴犬币或将迎来巨额涨幅

十月 4, 2025

Gemini AI（谷歌对标 ChatGPT 的旗舰产品之一）预测：XRP、Pi Coin 与柴犬币可能比市场预期更早迎来超额回报。

目前，加密市场总市值已达 4.19 万亿美元。其中，比特币这位 市值 2 万亿美元的巨头，当前价格仅比历史高点 124,128 美元 低约 4%，过去 24 小时内上涨 2%，与大盘走势一致。

进入十月，这一历来被称为 “Uptober” 的月份，往往是比特币最强势的阶段，也增加了多种龙头资产再创新高的可能性。

与此同时，美国政策面也在提供强劲助推。7 月，特朗普总统签署 GENIUS 法案，这是首个明确监管稳定币的联邦法规，要求 100% 准备金支持。随后，SEC 推出 Project Crypto，全面升级监管框架，使证券监管与加密资产接轨。

在监管逐渐清晰的背景下，分析师认为下一轮山寨币行情有望超越 2021 年牛市。若 Gemini AI 的预测兑现，XRP、Pi Network 与柴犬币 或将领跑这波行情。

XRP（瑞波）：Gemini AI 预测或飙至 5 美元

Gemini 的模型预测，XRP ($XRP)有望在 2025 年底涨至 5 美元，较当前 2.98 美元 水平上涨约 68%。

今年 XRP 已展现出强势表现。7 月 18 日曾冲高至 3.65 美元，突破 2018 年高点 3.40 美元，随后在全球政治与经济不确定性下回调近 18%。

Ripple 也在持续扩展其国际支付网络，进一步获得机构采用。2024 年，联合国资本开发基金（UNCDF） 将 XRP 认定为新兴市场中 高性价比的跨境汇款方案。

来源： Google’s Gemini

XRP 今年也赢得了一场 重大法律胜利：在 2023 年法院裁定 零售端 XRP 销售不属于证券 之后，SEC 已于 2025 年初撤回诉讼。

根据 Gemini 的预测，若 XRP 能强势突破 7 月高点，将有望在年底冲击 5 美元。不过，像 ChatGPT 等其他大型语言模型则给出了更激进的牛市预期，认为 XRP 甚至可能拉升至 7–20 美元区间。

在过去 12 个月里，XRP 已暴涨 404%，涨幅远超 比特币的 94% 与 以太坊的 79%。

技术面同样释放利好信号——今年已出现三次 牛旗形态，暗示 Q4 或将延续强势。尽管近期 美联储降息 以及首支 现货 XRP ETF 获批，并未立即引爆行情。

但即将在本月中旬落地的 XRP ETF 新裁决，叠加圣诞节前后可能出台的 美国加密立法，都可能成为强力催化剂。

Pi Network（$PI）：Gemini AI 预测将迎来 20 倍爆发式增长，源自移动端挖矿

Pi Network（$PI）开创了 “点一点就能挖矿” 的模式，用户只需每天登录并轻触即可在智能手机上直接挖矿。

来源： Google’s Gemini

目前 Pi 币交易价格约 $0.266，Gemini 预测其年底有望拉升至 $5.20，涨幅接近 20 倍。随着团队积极扩展生态，多项即将落地的里程碑事件，或将进一步强化这一 看涨逻辑。

网络端也在持续推进更新，从 版本 19 升级至 23，并有望迎来主网上线，这些进展都可能成为 强力价格驱动因素。

自 2025 年 2 月上线以来，Pi 币波动剧烈，5 月一度飙升 171%。目前其 RSI 已回落至 30，显示出被低估迹象，并暗示存在反弹空间——对信仰者而言，现在或许正是 最佳抄底时机。

重测 2 月高点 $2.99 是一个激进但并非不可能的目标。即使未能实现，加密市场历来的 “十月牛” 仍可能助推 Pi 在 11 月冲击 $1，为年底的节庆行情蓄力。

柴犬币（SHIB）：Gemini AI 预测牛市行情下或将迎来最高 4 倍涨幅

柴犬币（$SHIB）自 2020 年推出以来，一直被视为 狗狗币最强劲的对手，目前市值已达 74 亿美元。

来源：Google’s Gemini

当前 SHIB 报价约 $0.00001242，在过去 24 小时内上涨 2%，整体走势与加密市场保持一致。但由于其市值庞大，上涨空间相较其他 Meme 币受限 —— Meme 板块整体昨夜暴涨 8.5%，总市值达到 817 亿美元。

从技术面来看，SHIB 今年已成功突破下降楔形与牛旗形态。若在 11 月突破 $0.000025，将为 Gemini 所预测的 年底 $0.000032–$0.00005 区间目标 打下基础，这意味着从当前价位可能实现 4 倍涨幅。

SHIB 的 RSI 当前为 51，显示买盘动能正在加速，而加密市场整体今日也在点亮 绿K。

除了 Meme 币的标签，SHIB 已通过其 Layer-2 区块链 Shibarium 拓展了应用场景 —— 支持 高速、低成本的交易、dApps 以及隐私功能，使其在同类 Meme 代币中脱颖而出。

