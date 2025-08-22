报告：欧盟研究将以太坊或Solana作为数字欧元基础 而美国稳定币法案加大压力

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 22, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在华盛顿通过一项全面的稳定币法案后，欧洲官员正在加快数字欧元的规划。布鲁塞尔的许多人认为该法案对欧盟单一货币的竞争力构成威胁。

据《金融时报》报道，接近谈判的人士表示，这一转变始于美国批准了《美国稳定币国家创新指导与建立法》（简称Genius法案）。

自那以后，欧洲官员一直在重新思考这一欧洲项目应如何构建。

BREAKING: E.U. CONSIDERING RUNNING DIGITAL EURO ON A PUBLIC BLOCKCHAIN SUCH AS SOLANA OR ETHEREUM RATHER THAN A PRIVATE ONE DUE TO CONCERN OVER COMPETITIVENESS – PER FT SOURCES pic.twitter.com/WTHL040BvD — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 22, 2025

美国迅速采取加密监管行动迫使欧盟加快计划

由特朗普总统于七月签署成法的《Genius法案》，为规模达2880亿美元的稳定币市场制定了首个全面性监管规则。

根据该法案，美元锚定代币的发行方必须持有完全储备的流动性资产，履行牌照义务，并遵守严格的报告标准。支持者认为，这一框架在强化消费者保护的同时，仍然为创新保留了空间，而这正是监管机构一直难以实现的平衡。

在欧洲，华盛顿的迅速行动打乱了政策制定者的节奏，使他们原本谨慎推进的相关项目不得不加快步伐。

围绕数字欧元应基于公有区块链还是私有账本的辩论日益激烈

据报道，官员们目前正在讨论数字欧元是否应该运行在以太坊或Solana这样的公有区块链上，这与早期更倾向于由欧洲央行控制的私有账本计划有所不同。

支持者表示，采用开放区块链能够让欧元实现更广泛的流通；而批评者则警告称，公有网络会使交易暴露于外界审查，并引发隐私方面的担忧。

支持者认为开放区块链能将欧元影响力扩展至欧洲以外

欧洲央行自2021年10月开始研究数字欧元的构想。自那时起，该项目便被视为一种央行数字货币。其目标是补充现金、适应更数字化的经济，并确保欧洲人能够持续使用央行货币。与此同时，它也希望减少对外国支付服务商的依赖。

目前，国际银行卡网络处理了大部分欧元区支付，其中非欧洲企业占据了约68%至72%的交易份额

官员们担心，如果不迅速采取行动，美国的监管框架可能会加速全球对美元锚定代币的需求，从而导致欧元在跨境支付中的地位逐步削弱。

在设计选择上，这一问题具有地缘政治意义。若采用由欧洲央行主导的私有系统，将与中国央行对数字人民币的紧密管控方式相似；而若建立在公有区块链上的数字欧元，则更接近美国私营公司所推动的模式。

一些政策制定者认为，将数字欧元建立在开放区块链之上，能够加强欧元在欧洲以外地区的覆盖力。另一些人则担忧，这将引入欧洲长期以来试图控制的风险。就目前而言，两种方案都仍在考量之中，但在华盛顿新法案出台后，这场辩论的紧迫性已显著提升。