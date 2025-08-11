以太坊突破4,300美元 市值超越万事达卡——是否有望进一步突破？

以太坊（ETH）在过去24小时内上涨1.45%，至4,313.21美元，延续了其7天和30天的涨幅。这一全球第二大加密货币的市值接近5,200亿美元，超越万事达卡，主要受交易量激增推动。

根据CoinMarketCap数据显示，截至发稿时，ETH的市值已成为全球第22大资产，目前交易价格为4,312美元。

此外，ETH距离其2021年11月创下的4,878美元历史高点仅差13%。Polymarket的交易员预测，以太坊价格达到4,400美元的概率高达96%，而在今年年底前突破先前历史高点、升至5,000美元的概率为76%。

分析师：未来数月ETH价格将大幅上涨

交易员、机构投资者和分析师一致认为，目前的价格飙升可能是更大、更持久上涨行情的开

技术分析师Lord Hawkins表示，以太坊正从经典的魏科夫（Wyckoff）吸筹形态中突破。这意味着近期的价格上涨属于“强势信号”（SOS）阻力区，通常会伴随一次短暂回调，以确认新的上升趋势。

如果这一形态持续发展，ETH可能进入加速上涨阶段，将价格推向6,000美元。

加密分析师Titan of Crypto表示，ETH“极度看涨”，并指出其已突破一个多年对称三角形形态。分析师Crypto Rover解释称，该三角形的量度目标显示ETH有望触及8,000美元。

根据Nilesh Verma的观点，ETH目前展现出与2017年和2020年相似的重复形态——在重测主要底部支撑位后会出现强劲上涨。

Verma预测称，“最低目标1万美元，乐观情况下在未来6到8个月内可达1.6万至2万美元。”

ETF资金流入与巨鲸增持推动价格上涨

此外，根据Sosovalue数据显示，截至周五，以太坊交易所交易基金（ETF）的单日净流入总额达到4.6121亿美元，高于比特币的4.03亿美元。

与此同时，巨鲸正在积极增持ETH，显示出强烈的看涨情绪。链上分析师LookOnChain表示，一位知名巨鲸在周一累计买入49,533枚ETH，价值2.12亿美元。

“在过去一周，他们从FalconX、Galaxy Digital和BitGo累计买入221,166枚ETH（价值9.466亿美元），”LookOnChain在X平台写道。

另外，BitMEX联合创始人Arthur Hayes也购买了1,250枚ETH，价值529万美元，同时还买入了包括Lido Dao（LDO）、USDC和PENDLE在内的其他山寨币。

以太坊联合创始人Vitalik Buterin目前持有240,042枚以太坊，价值约10.1亿美元，成为一名“链上亿万富翁”。