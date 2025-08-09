比特币价格预测：逼近11.8万美元涨3.6% 12万美元是下一个目标吗？

比特币报价达到117,500美元，过去一天上涨近1%，市值达2.34万亿美元，日交易量为584亿美元。週涨幅为3.6%，正接近120,000美元大关，机构需求与市场动态正在重塑以往的价格週期。

市场週期转变

比特币每四年一次的减半週期，即主要高峰通常出现在减半后约一年，正显示出改变迹象。

Bitcoin has typically traded in a four-year price cycle centered around an event called the halving. But more recently, that cycle, which has often had a predictable pattern, has shown signs of breaking or even disappearing altogether.



Read more here: https://t.co/BMPQI3L2G4 pic.twitter.com/CvL3JyTKFf — CNBC International (@CNBCi) August 8, 2025

在过去的週期中，比特币价格曾出现70%至80%的暴跌，但这次最大回调仅为26%。专家如Solv Protocol的Ryan Chow和Bitwise的Matt Hougan预期未来的调整幅度将介于30%至50%，同时比特币将对长期投资者更具吸引力。如果週期结构正在改变，未来几年比特币可能呈现更持续且波动较小的涨势。

代币化股票与区块链广泛应用

採用趋势也使比特币更具吸引力。Kraken推出了xStocks，这是与实际股票1：1挂钩的代币化股票，最低可用10美元购买。该产品已在中东、亚洲和拉丁美洲上线，并将很快进入欧洲市场，同时还推出了可直接用股票持仓或加密资产馀额购买股票的借记卡。上月，特斯拉代币（TSLAx）上涨了102.9%，该领域发展迅速。

Full story out now 👇https://t.co/MpgCL4eNO9 — Roundtable Network (@RTB_io) August 8, 2025

同时，Coinbase 已在其美国应用程式中新增去中心化交易所（DEX）交易功能，但不包括纽约州用户。

用户现在可直接在 Coinbase 内交易 Uniswap、Aerodrome 及其他 DEX 上的代币，无需跳转平台，并能直接在链上交易与 Reserve Protocol 和 Virtuals AI Agents 等项目相关的代币。这代表在后 FTX 时代，用户可实现自我保管并获得更多代币使用权限。

Millions of assets. One Coinbase app.



→ Every asset on @base

→ Faster and easier access to onchain trading

→ Tokens go from launch to available on Coinbase in moments



All available in the same Coinbase app with DEX trading.



Rolling out now, starting in the U.S. (ex. NY). pic.twitter.com/yo5tw04js9 — Coinbase 🛡️ (@coinbase) August 8, 2025

比特币技术展望：目标指向12万美元

日线图显示，比特币价格预测偏多，BTC正测试七月涨至123,250美元后形成的看涨旗形顶部。

价格获得上升趋势线及50日简单移动平均线（SMA，约113,435美元）的支撑，近期涨势源自于自斐波那契回调位0.382（约113,678美元）反弹。

比特币价格图表 — 资料来源：TradingView

相对强弱指数（RSI）从50中段回升，尚未进入超买区。移动平均收敛发散指标（MACD）即将形成看涨金叉，有望推动价格进一步上涨。若收盘价突破117,335美元，目标将指向123,250美元高点，若动力持续，则有望挑战127,000美元。支撑位位于113,400至113,600美元区间。

对交易者来说，价格回调至116,500至117,300美元区间是做多良机，止损建议设置在113,400美元以下。若确认突破，则可能带动价格冲刺至130,000美元，受机构资金流入、监管明朗化及区块链更广泛应用驱动。

