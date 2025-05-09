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以太坊价格因 Pectra 升级大涨　多头目标直指 $10,000

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以太坊突破 $2,000，Pectra 升级正式上线，是否正开启冲击 $10,000 的新一轮上涨行情？
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Sze Lam
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Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

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在截至撰文时，以太坊（ETH）价格上涨了12.5%，在成功部署 Pectra 升级后，目前交易价格已突破 $2,000。

5月7日，以太坊团队宣布，经过数月等待，Pectra 已正式上线主网。

此次升级于协调世界时上午10:05完成，接下来的24小时内网络将受到监控，以确保更新后系统持续正常运行。

随着智能合约领域竞争日益激烈，以太坊支持者一直在热切期待 Pectra 升级的到来。

Pectra 最吸引人的亮点之一是，它使以太坊（ETH）成为通缩型代币。这一机制提升了以太坊的基础价格预测，因为一部分交易手续费将用于销毁 ETH，从而减少流通供应量。

以太坊价格预测：Pectra上线后小时图显示大幅飙升

Pectra 升级成功部署后，ETH 价格迅速上涨。小时级别的价格图表显示，以太坊强势突破 $1,850 阻力位，成交量翻倍。

这一走势支持该代币的短期看涨前景。尽管相对强弱指数（RSI）已进入超买区域，但这并不一定意味着上涨趋势将逆转，反而表明正向动能正在迅速增强。

eth price prediction

21小时EMA已成功上穿200日EMA，并伴随着强劲的成交量，自突破以来始终维持在其上方。

在当前阶段，后入场的投资者应寻找合适的买入机会，而不是逆势操作，因为ETH投资者在整个交易日可能都将保持积极情绪，这将持续支撑代币的高需求。

以太坊价格接下来能涨到多高，仍取决于多个因素。目前最关键的阻力位是 $2,000，这一关口具有重要的心理意义。如果价格突破这一水平，将确认ETH的看涨趋势，并有望进一步向 $3,000 区域迈进。

尽管达到 $10,000 可能仍需时间，但 Pectra 升级确实启动了一些关键变革，有助于以太坊在智能合约领域继续保持领先地位。与此同时，比特币的前景也在近期走强，再次突破 $100,000 ， 这一走势可能进一步带动与BTC相关的预售项目受益。

BTC Bull Token（BTCBULL）：在比特币持续上涨之际　为投资者带来被动收益机会

BTC Bull Token（BTCBULL）是一种迷因币，其奖励机制与这项顶级加密货币的表现挂钩，具有吸引力的被动收益潜力。

投资者正迅速聚集到 BTCBULL 项目，目前该项目在短时间内已筹集了惊人的 540 万美元，充分显示出市场对其独特价值主张的浓厚兴趣。

BTCBULL 的奖励机制非常简单：每当比特币价格从基准价 $100,000 起每上涨 $25,000，持币者就会获得奖励。当比特币达到 $125,000 时，BTCBULL 将销毁部分代币供应，制造稀缺性，推动需求上升。

而下一个里程碑 —— $150,000 将带来更大的奖励：对所有持有该代币的投资者进行比特币空投。

随着比特币价格逐步逼近 $100,000，第一个奖励目标的达成概率也在迅速上升。要购买 $BTCBULL 并率先享受即将到来的代币销毁红利，请访问 BTC Bull Token 官方网站并连接你的钱包（如 Best Wallet）。

你可以使用 ETH 或 USDT 进行兑换，也可以通过银行卡直接投资。

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Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
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