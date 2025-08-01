以太坊价格预测：「对称三角形」突破成形 ETH即将飙升至16000美元！

ETH逼近4000美元，形成看涨三角形突破。以太坊价格预测转为爆发，目标直指16000美元。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 1, 2025

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以太坊（ETH）在过去7天内上涨了5%，是目前前五大代币中表现最好的，加速逼近4000美元区间。这为以太坊的看涨价格预测提供了有利条件，因为这枚顶级山寨币的动能正在加速。

ETH已在年初至今的表现上超越Solana（SOL），儘管早前一度落后，年跌幅高达50%。目前，这枚顶级山寨币已录得15.1%的年内涨幅，主要受益于Pectra升级对网络运营框架产生的正面影响。

ETHEREUM BREAKING OUT ON THE MONTHLY!!!!!!!!!!!!



TARGET $7,700

YES

OOOH YES GUYS pic.twitter.com/z0sZvKxOYW — Ivan on Tech 🍳📈💰 (@IvanOnTech) July 20, 2025

受欢迎的加密货币交易员Ivan on Tech（X平台帐号拥有近50万粉丝）分享了一项看涨的以太坊价格预测，认为该代币在对称三角形形态突破后，有望升至7,700美元。

这种技术形态通常出现在价格盘整并收敛至极窄波动区间时。对称三角形本身是中性的，意味着在突破发生之前，并不偏向看涨或看跌。

如果价格如本次以太坊般向上突破，通常预示着一波强势的爆发性行情。

以太坊价格预测：关键水平观察 ETH接近4000美元

ETH的週线图显示，该代币已进入一个关键阻力区，随着价格逼近4000美元，但尚未触及这一心理关口。

以太坊价格预测：ETH谨慎接近4000美元，关键支撑与上行目标浮现。市场目前正谨慎接近这一区域，因为过去三次触及此价位后，价格都出现了强烈回落。

ETH可能在未来几天内（甚至是今天）重新测试4000美元。如果代币遭遇回调，在高时间框架下需要关注的关键支撑将是2700美元区域。

儘管这代表着一个相当大的修正，但这可能是通往更高目标（如5000美元甚至是Ivan On Tech预测的7700美元）前所需的健康回撤——虽然考虑到目前情势，7700美元仍显得有些激进。若要实现16000美元的升幅，除非有重大突破推动以太坊迈入全新增长阶段，否则在目前阶段难以实现。

整体而言，以太坊的前景仍偏向乐观，技术指标与宏观经济背景皆支持看涨预期。

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