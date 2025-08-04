BTC $114,515.97 0.49%
ETH $3,552.70 1.96%
USDT $1.00 -0.02%
XRP $3.00 4.44%
SOL $162.88 0.80%
TRX $0.32 0.78%
SHIB $0.000012 1.32%
Cryptonews 新闻

以太坊价格预测：大涨后下跌13%　ETH会进一步回调还是创下新高？

cryptocurrency ethereum 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

以太坊最近的回落，从近期高点下跌13%，标志着其一个多月来的首次周度亏损，打破了此前测试数周高点的稳定上涨趋势。此次修正一度将价格拖至3400美元以下，引发了热议：这是一次突破前的短暂回调，还是更深层次下跌的开始？

一个引人注目的相反观点出现了：一位加密鲸鱼购入了价值3亿美元的ETH，表明他们认为这次下跌只是暂时的。

链上数据显示，根据Arkham Intelligence的数据，在价格下跌时发生了大规模购买——一位高度自信的实体采用了“逢低买入”策略。而此时，宏观压力正冲击整个市场：美元走强和非农就业数据疲软引发了避险情绪。

  • ETH价格下跌：较7月高点下跌13%
  • 鲸鱼购买：3亿美元的ETH
  • 市值：4220亿美元
  • 交易量：288亿美元（过去24小时）

价格走势与鲸鱼行为之间的分歧表明可能出现反转。虽然许多交易者因恐慌而离场，但这种激进的积累显示出中长期的恢复预期。这也与以太坊作为机构资产的地位相关，特别是在即将推出的ETF和链上升级的背景下。

以太坊（ETH）价格测试关键区域

以太坊价格预测转为看涨，因为ETH正试图从3374美元——7月初以来的最低点——恢复。价格正在测试0.236斐波那契回撤位3491美元，该水平此前既是支撑位也是阻力位。

若能明确突破这一水平，可能进一步上涨至3564美元（38.2%斐波那契位）和3623美元（50%斐波那契位），最终恢复目标为3681美元（61.8%斐波那契位），这也与50周期简单移动平均线（SMA）3711美元相近。

动能仍然疲软。4小时相对强弱指数（RSI）为39，略低于50的中性区域。如果没有看涨背离或成交量确认，价格可能在阻力位受阻。

若价格在3564美元上方出现反转K线形态（如看涨吞没形态），将进一步支持价格恢复。但若在3491美元或3564美元遭遇拒绝，则看跌，可能将ETH价格拖回3374美元，甚至低至3267美元。

以太坊交易展望：关注3564美元突破

如果ETH在成交量支持和看涨K线形态下突破3564美元，交易者可目标锁定3681美元和3765美元。这是基于斐波那契水平和历史阻力位的高概率交易设置。

以太坊价格图表 – 来源：Tradingview

交易水平：

  • 入场点：高于3565美元
  • 止损点：低于3480美元
  • 目标价位：3681美元 / 3765美元
  • 失效点：3491美元未能守住

Bitcoin Hyper预售突破620万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper ($HYPER), 首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2解决方案，其公开预售已筹集超过620万美元，达到627.8761万美元，目标为2164.4097万美元。代币当前价格为0.0115美元，预计很快将公布下一个价格层级。

Bitcoin Hyper旨在融合比特币的安全性与Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，同时实现无缝的BTC跨链桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的黄金交叉使得比特币Hyper成为2025年值得关注的Layer 2竞争者。凭借质押、简化的预售流程以及预计于第一季度全面推出的计划，$HYPER正在获得显著的关注和动能。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$3,892,774,684,627
-3.74
最热门币种

更多文章

新闻
Metaplanet计划再筹37亿美元增持比特币 第二季收入同比增长逾40％
Allen Li
Allen Li
2025-08-04 09:33:15
新闻
Metaplanet购买463枚比特币 比特币储备总额超过20亿美元
Ada Chui
Ada Chui
2025-08-04 06:32:16
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者