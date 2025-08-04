以太坊价格预测：大涨后下跌13% ETH会进一步回调还是创下新高？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 4, 2025

以太坊最近的回落，从近期高点下跌13%，标志着其一个多月来的首次周度亏损，打破了此前测试数周高点的稳定上涨趋势。此次修正一度将价格拖至3400美元以下，引发了热议：这是一次突破前的短暂回调，还是更深层次下跌的开始？

一个引人注目的相反观点出现了：一位加密鲸鱼购入了价值3亿美元的ETH，表明他们认为这次下跌只是暂时的。

Someone is playing big on $ETH.



Instead of bloodbath whale loading their bags with only ETH.



In the last 3 days, he purchased $300M ETH from Galaxy Digital OTC.



What a confidence, zero hesitation.



Now, its current worth $264M is currently down 8.7%.



While you are selling,… pic.twitter.com/iHUTRAuNKH — Henry (@LordOfAlts) August 3, 2025

链上数据显示，根据Arkham Intelligence的数据，在价格下跌时发生了大规模购买——一位高度自信的实体采用了“逢低买入”策略。而此时，宏观压力正冲击整个市场：美元走强和非农就业数据疲软引发了避险情绪。

ETH 价格下跌 ：较7月高点下跌13%

：较7月高点下跌13% 鲸鱼购买 ：3亿美元的ETH

：3亿美元的ETH 市值 ：4220亿美元

：4220亿美元 交易量：288亿美元（过去24小时）

价格走势与鲸鱼行为之间的分歧表明可能出现反转。虽然许多交易者因恐慌而离场，但这种激进的积累显示出中长期的恢复预期。这也与以太坊作为机构资产的地位相关，特别是在即将推出的ETF和链上升级的背景下。

以太坊（ETH）价格测试关键区域

以太坊价格预测转为看涨，因为ETH正试图从3374美元——7月初以来的最低点——恢复。价格正在测试0.236斐波那契回撤位3491美元，该水平此前既是支撑位也是阻力位。

若能明确突破这一水平，可能进一步上涨至3564美元（38.2%斐波那契位）和3623美元（50%斐波那契位），最终恢复目标为3681美元（61.8%斐波那契位），这也与50周期简单移动平均线（SMA）3711美元相近。

#Ethereum Price Prediction

ETH bounces from $3,374 support but faces major resistance at $3,564 (Fib 38.2%). RSI still weak at 39.5.

Watch:

Break above $3,681 = bullish continuation

Rejection = drop to $3,267 likely

Whale bought $300M ETH – confidence or trap?#ETH #Crypto pic.twitter.com/S7h4jBgF32 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 3, 2025

动能仍然疲软。4小时相对强弱指数（RSI）为39，略低于50的中性区域。如果没有看涨背离或成交量确认，价格可能在阻力位受阻。

若价格在3564美元上方出现反转K线形态（如看涨吞没形态），将进一步支持价格恢复。但若在3491美元或3564美元遭遇拒绝，则看跌，可能将ETH价格拖回3374美元，甚至低至3267美元。

以太坊交易展望：关注3564美元突破

如果ETH在成交量支持和看涨K线形态下突破3564美元，交易者可目标锁定3681美元和3765美元。这是基于斐波那契水平和历史阻力位的高概率交易设置。

以太坊价格图表 – 来源：Tradingview

交易水平：

入场点 ：高于3565美元

：高于3565美元 止损点 ：低于3480美元

：低于3480美元 目标价位 ：3681美元 / 3765美元

：3681美元 / 3765美元 失效点：3491美元未能守住

Bitcoin Hyper预售突破620万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper ($HYPER), 首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2解决方案，其公开预售已筹集超过620万美元，达到627.8761万美元，目标为2164.4097万美元。代币当前价格为0.0115美元，预计很快将公布下一个价格层级。

Bitcoin Hyper旨在融合比特币的安全性与Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，同时实现无缝的BTC跨链桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的黄金交叉使得比特币Hyper成为2025年值得关注的Layer 2竞争者。凭借质押、简化的预售流程以及预计于第一季度全面推出的计划，$HYPER正在获得显著的关注和动能。