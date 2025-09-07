以太坊价格预测：机构需求叠加巨鲸吸筹 或迎多头反转

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 7, 2025

以太坊周末报价 $4,300，跌幅超 2%。尽管出现回调，但 机构资金流入 与 巨鲸持续吸筹 正在为潜在反转积蓄动能。短期波动仍在，但从技术面和资金面来看，ETH 或即将冲击更高阻力位。

机构资金流入助推 ETH

ETH 的韧性来源于约 4.5亿美元的 ETF 资金流入，其中包括 黑石（BlackRock） 等巨头加持。资金涌入表明，ETH 正被视为 长期配置资产，而不仅仅是短线交易标的。

机构参与不仅带来 持续买盘，也为价格走势增加了 稳定性。如今，ETH 已逐步进入 主流投资组合。

Yesterday $ETH ETFs recorded $446M in outflows, largest since Aug 4.#Ethereum Futures under pressure too, with net taker volume sharply negative.



Historically, this type of aggressive selling shows up near local tops.



But imo, this time feels different. What do you think? 🤔 pic.twitter.com/SMtN9y0q5b — Crypto Auris (@crypto_auris) September 6, 2025

ETF 资金流入同样吸引了散户进场，他们从机构大规模布局中获得信心。巨鲸加仓 + 机构买盘 的双重效应，为一旦突破阻力后的 可持续上涨 奠定了坚实基础。

市场看多信号包括：

4.5亿美元 ETF 资金流入，为市场提供稳定性

黑石（BlackRock）入局，推动机构采用加速

散户热度上升，紧跟机构动作

巨鲸吸筹释放复苏信号

大型持币者（“巨鲸”）在价格回调期间持续 低位吸筹 ETH，表明他们在当前价位看到价值。从历史走势来看，巨鲸建仓往往领先散户，并常常预示一轮有力度的反弹。

即便 ETH 本周跌幅超过 2%，累积筹码的迹象 依旧展现出对中长期上涨的信心。对投资者而言，这意味着 聪明钱 预期 ETH 将在宏观环境配合下突破当前阻力。

以太坊 (ETH/USD) 价格预测：技术面展望

以太坊短期预测仍偏空，走势显示出 下降三角形形态，价格多次测试 $4,250 支撑，同时在 $4,490 阻力位 受阻。这种“收窄震荡”往往是 爆发前的信号。

50日SMA 均线在 $4,370 附近形成短期压制

200日SMA 均线在 $3,872 提供长期支撑

K线形态中，十字星与纺锤线 显示市场犹豫，但 RSI 位于44，透露出轻微的 多头背离，暗示市场正在被 逐步吸筹。

以太坊价格走势图 – 数据来源：TradingView

若能 有效突破 $4,490，ETH 或将加速上攻，目标看向 $4,665 与 $4,865，从而完成三角形结构的向上突破。

相反，若 $4,250 支撑失守，价格恐回落至 $4,070 与 $3,940，而 $3,872（200日SMA） 将成为最后一道关键支撑。

#Ethereum ($ETH) coiling in a descending triangle — support holding at $4,250, resistance capped at $4,490. RSI shows subtle bullish divergence. Break above $4,490 could target $4,665–$4,865, while a drop below $4,250 risks $4,070. Patience is key. pic.twitter.com/atzZpAncQm — Arslan Ali (@forex_arslan) September 6, 2025

对交易者而言，策略很简单：等待确认信号。

一根 放量的多头吞没K线 将确认突破，而若在支撑位附近出现 三只黑鸦形态，则是空头信号。长期来看，若 ETH 能持续站稳 $4,490 上方，有望冲击新一轮周期高点，复制比特币当年的走势。

ETH 的下一步或取决于这次技术性突破。机构买盘与巨鲸吸筹 都释放出看多信号，但要启动新一波上涨，仍需确认。若 ETH 有效突破阻力，或将开启更大级别的行情，进一步巩固其在数字经济中作为 头号智能合约公链 的地位。

预售项目 Bitcoin Hyper ($HYPER)：BTC 安全性 + Solana 速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位为首个基于 Solana 虚拟机（SVM） 的 比特币原生二层网络（Layer 2）。其核心目标是扩展 BTC 生态版图，实现 极速低费的智能合约、去中心化应用（dApp），甚至支持 Meme 币发行。

通过结合 BTC 无与伦比的安全性 与 Solana 的高性能框架，该项目为全新应用场景打开大门，包括 无缝 BTC 跨链桥接 以及 可扩展的 dApp 开发。

团队高度重视 信任与可扩展性，项目已通过 Consult 审计，为投资者提供坚实的信心背书。

市场热度正在迅速升温。预售金额已突破 1410 万美元，剩余配额有限。当前阶段 HYPER 代币价格仅为 $0.012865，但随着预售进展，价格将逐步上调。

投资者可在 Bitcoin Hyper 官网 使用 加密货币或银行卡 直接购买 HYPER 代币。