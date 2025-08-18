以太坊价格分析：Steven McClurg的展望——随着比特币飙升 ETH会落后吗？

以太坊（ETH）昨日上涨超过 2%，交易价格突破4,500 美元，盘中一度触及4,558 美元。作为市值第二大的加密货币，它受到机构资金流入和市场情绪改善的推动。不过，Canary Capital执行长Steven McClurg对此并不看好。

McClurg否定以太坊涨势

儘管以太坊展现强劲动能，Steven McClurg仍对其长期前景存疑，称ETH是被更快、更便宜区块链如 Solana和Sui 掩盖的「旧技术」。值得注意的是，虽然 Canary Capital 积极推动与 XRP、Hedera、CRO 甚至是 Solana上的迷因币相关的ETF，但却一直避免申请以太坊ETF。

这种怀疑论与市场普遍的看涨观点形成鲜明对比。Amberdata 衍生品总监 Greg Magadini 将以太坊的开发者生态系统比喻为 iPhone 的应用平台，并预测 ETH 相对于比特币的价值将显着提升。若此观点成真，以太坊 ETH 有望上涨至 8,000 至 10,000 美元，突显出分析师之间的分歧。

ETF资金流入推动机构需求

以太坊的价格动能受到创纪录的机构资金流入支撑。2025年8月，现货ETH ETF吸引超过30亿美元资金，规模超越同期比特币ETF。

大型机构如Bitmine Immersion Technologies和Sharplink Gaming自6月以来收购逾200万枚ETH，推动ETH稳定突破4,000美元关口。

传统银行也日益看好。渣打银行将其ETH年终预测由4,000美元上调至7,500美元，理由是採用趋势加速。同时，Fundstrat的Thomas Lee则认为ETH最终可能升至15,000美元，随着其在数位经济中的角色不断强化。

主要推动因素包括：

2025 年 8 月流入以太坊ETF的资金达30亿美元。

渣打银行将ETH目标价上调至7,500美元。

自6月以来，机构已累积收购超过200万枚 ETH。

巨鲸动向与技术前景

链上数据显示，一位巨鲸在1年半后解质押了10,819枚ETH（价值 2,060 万美元），并将其转入Kraken。该投资者在此期间获得了 248万美元的利息，并使其投资组合增加了1,820万美元。

虽然这可能带来短期抛售压力，但同时也显示出对以太坊的长期信心。

从技术面来看，以太坊价格预测偏多。ETH正在4,557美元左右的上升通道整固。4,435美元（50日均线）支撑稳固，每次回调都有买盘介入。RSI为57，动能正在累积但尚未过热，MACD也有望出现看涨交叉。

以太坊价格图表 – 资料来源：TradingView

阻力位在4,610美元，若多方突破，目标分别为4,795美元和4,965美元；若跌破4,435美元，可能重新测试4,375美元或4,170美元。

交易策略：在4,610美元以上买入，止损设在4,435美元以下，目标4,965美元。保守交易者可等待支撑附近出现看涨K线形态，如锤子线或吞没形态，再进场。

