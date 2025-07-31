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以太坊8月价格瞄准5,400美元？DeFi活动大增总锁定价值达到3年最高水平

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作者
Frimpong Chan
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以太坊 在7月30日交易价格约为3,821美元，过去一个月增长了55%。7月份以太坊价格的上涨受到多个因素的影响，例如山寨币季的讨论和机构的需求。然而，一个新的看涨因素，就是 DeFi 的强势回升，它未来不但可以帮助以太坊重新获得4,000美元，还可能推动其升至5,400美元。

以太坊价格新目标为5,400美元

以太坊现时创造了一个倒肩膀形态，这意味着现在正在发生看涨反转。当价格超过2,750美元时，它完成了第一阶段。现在第二阶段已开始，以太坊的价格可能会再上涨98%，并达到5,400美元。这一价格目标是从头部的最低点1,385美元到2,750美元的高度来确定。然而，这并不意味着这种反弹不会遇到波折。

首先，以太坊必须突破4,000美元。自2021年以来，以太坊一直难以突破4,000美元的关口。如果它成功做到这一点，下一个目标将是2021年11月的高点4,800美元。之后，看涨情绪可能会瞄准 5,400美元。因此，在反弹至这个高位之前，从今日价格3,821美元，并需要上涨5.3%至4,000美元。在这发生之前，达到 5,400美元将仍然是一个较不实际的幻想。

DeFi复甦可能推动以太坊反弹

值得注意的是，每次 山寨币季节 都伴随着DeFi的增长。这一点在2021年得到了证实。随着 DeFi 总锁仓价值首次突破 1400 亿美元，现在再次发生。以太坊的 DeFi 总锁仓价值占 1400 亿美元的 60%。由此可见，DeFi 领域的任何增长都有利于以太坊的价格。NFT 经过几个月的沉寂后再次上涨。根据 CryptoSlam 数据，NFT交易在最近7天内增加了14%，销售额上升了5.62%。

当机构蜂拥而至的时候，再加上美国SEC已经批准以太坊ETF的实物赎回。这将会有更多机构对其产生兴趣，并对以太坊的价格大有帮助。虽然，要到达5,400美元可能需要一段时间，但这对以太坊长远价格而言，继续是一个稳定向上的发展。然而，在达到这个目标之前，以太坊可能会在4,000美元面临巨大的障碍，这个自2021年以来最大的阻力位置。

$ HYPER重新定义比特币Layer 2应用边界

Bitcoin Hyper（$HYPER）以比特币扩容为核心诉求，提出一套融合Solana式高性能与比特币原生安全性的Layer 2解决方案。这个架构的关键，在于试图突破比特币作为价值储存资产的既有限制，进一步推进其智慧合约与应用生态的建设。

与市场中众多概念型Layer 2不同，Bitcoin Hyper强调可用性与高效执行力，其白皮书中详细规划了未来主网上线后的dApp部署框架与手续费模型。目前Bitcoin Hyper正处于预售阶段，短时间内已筹得超过600万美元，反映市场对其潜力的积极认可。$HYPER代币 的定价为0.01245美元，并提供年化高达299%的质押回报率，吸引大量投资者提前参与并锁仓支持项目发展。

前往Bitcoin Hyper官网

这不仅是资金层面的支持，更是一种对生态稳定性与用户粘性的培养策略。若该项目能如预期推出高效主网并实现生态落地，其作为比特币Layer 2核心角色的地位将更为稳固，也有机会挑战千倍成长的潜力想像。

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