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NFT市值一夜暴涨21%　飙升至63亿美元　背后发生了什么？

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NFT市场在周一迎来暴力反弹，单日拉升超20%，整体市值从 51亿美元暴涨至63亿美元，市场情绪瞬间点燃。

经过数月横盘整理，以太坊生态的蓝筹项目再次吸引大量关注，成为本轮行情复苏的主力推手。

这波上涨的主要催化剂之一，是一笔高调的 CryptoPunk 扫货操作。据链上数据平台 Lookonchain 追踪，新创建的钱包地址 0x1bb3 在短时间内豪掷 2,082 ETH（约合587万美元），一口气扫入 45枚 CryptoPunk，引发市场广泛关注。

该交易在 OpenSea 上引发连锁反应。目前该钱包持仓估值已达 1,700 ETH+（约合650万美元），成为NFT鲸鱼级新玩家。

蓝筹NFT点燃市场回暖，CryptoPunks强势领涨

本轮NFT行情反弹中，CryptoPunks 成为绝对主角。地板价单日暴涨 14%，冲至约 $175,320 美元，同时登顶 24小时交易榜首。据 CryptoSlam 数据，Punks单日成交额突破 1,470万美元，日销量暴增 11,143%，堪称「鲸鱼扫货」级别爆发。

以太坊生态其他蓝筹也快速跟涨：

  • Moonbirds 单日涨幅高达 31.1%，
  • Pudgy Penguins 上涨 2.7%，
  • 无聊猿（BAYC） 涨 6.9%，
  • 小众项目如 Infynex Patron 也录得 9.4% 的涨幅。

整体现象释放出市场情绪反转的信号——资金正逐步回流高价值NFT资产板块，蓝筹项目再度成为资金关注焦点。

蓝筹回归＋以太独大，NFT市场或迎来新一轮复苏？

以太坊在本轮NFT反弹中依旧稳坐交易量王座，24小时内实现 3,200万美元的NFT成交额，暴涨 339%。反观 Solana、Bitcoin 和 BNB Chain 表现相对温和，成交额介于 130万至210万美元 之间，来自 CryptoSlam 的链上数据印证了这一差距。

这波放量行情，伴随的是钱包活跃度暴增：仅以太坊生态在同一时间段内就有 5,400+买家 与 6,000+卖家 活跃在各大NFT交易平台，链上热度明显回升。

虽然目前还难断定这波行情能否持续，但短期的爆发已充分体现出 NFT市场情绪极易反转、流动性瞬时爆发 的特性。此前NFT整体陷入长时间「横盘＋地板价不断下探」的低迷期，许多蓝筹项目成交冷清。

不过，这波反弹并非所有链都吃到红利：Immutable、Polygon 等链上项目涨幅相对有限，甚至个别出现轻微回调，侧面印证了 以太坊依旧是高价值NFT交易的主战场。

CryptoPunks 领涨现象也说明：带有文化图腾属性的标志性蓝筹NFT，在巨鲸玩家进场时，依旧具备强劲的拉盘和共识基础。

这波突如其来的资金+关注度流入，或许正在揭示新一轮NFT市场复苏的序幕。但老玩家也提醒：NFT仍是情绪驱动的高波动市场，其表现与大盘加密货币走势仍深度联动，需保持警惕。

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