Eric Trump 持有 ABTC + WLFI 拉盘 川普家族身家暴增 13 亿美元

最后更新: 九月 8, 2025

本周川普家族净资产暴增 13 亿美元，主要受「American Bitcoin（ABTC）」上市交易与家族相关 DeFi 项目「World Liberty Financial（WLFI）」拉升助推。

要点： 川普家族财富本周激增 13 亿美元，主要受 ABTC 上市与 WLFI 代币拉升推动。

仍有超过 40 亿美元的 WLFI 持仓处于锁仓状态，未被纳入彭博对其 77 亿美元净资产 的估值。

Eric Trump 预测比特币将涨至 100 万美元，而 ABTC 上市后则出现剧烈波动。

根据彭博社报道，WLFI 为川普家族财富增加了 6.7 亿美元，而由 Eric Trump 共同创立的 ABTC 在周三公开上市后，其个人持仓估值超过 5 亿美元。

ABTC 股价一度冲高至 14 美元，随后暴跌逾 50%，最低触及 6.24 美元。

川普家族 40 亿美元 WLFI 持仓仍在锁仓期，暂未计入净资产

川普家族当前价值超 40 亿美元 的 WLFI 持仓仍处于锁仓状态，未被纳入彭博对其净资产的计算。

即便不计入这些代币，按照当前市值计算，川普家族的财富已突破 77 亿美元。

这波上涨正值美国政界对加密货币兴趣升温之际。川普家族在加密领域的版图不断扩张，既推动了加密在美国的合法性认知提升，但也引发民主党议员的批评，警告其中可能存在利益冲突。

WLFI 于周一上线，首批发行 246 亿枚代币。该代币在上线初期短暂拉升后随即暴跌逾 40%，为项目首秀增添了高度波动性。

Even Fox Business admits it, Trump’s “crypto president” shtick isn’t about policy; it’s about profit.



The Trump family is creating billions in wealth via a crypto scheme while everyday families struggle to afford higher prices on groceries. pic.twitter.com/Z3BbmAhXgH — American Bridge 21st Century (@American_Bridge) September 2, 2025

与此同时，ABTC 通过与上市矿企 Gryphon Digital Mining 合并，再次回归公开市场。

其股价因剧烈波动触发了 五次熔断，周三最终收于每股 7.36 美元附近。

Eric Trump 将 American Bitcoin 描述为打造“全球最强比特币公司”的尝试，并表示该公司将专注于 挖矿并长期持有 BTC。

在近期于香港举办的 Bitcoin 2025 Asia 大会上，他预测比特币最终将涨至 100 万美元。

“所有人都想要比特币，所有人都在买比特币。这就是为什么我一直坚信 BTC 会冲到 100 万美元，毫无疑问。”

该公司目前运营约 6,000 台矿机，均来自中国，而这些设备如今因其父亲的贸易政策而需缴纳进口关税。

World Liberty Financial 启动 WLFI 销毁计划

据报道，World Liberty Financial 在公开亮相仅几天后便启动了代币销毁行动，团队希望以此抑制早期的剧烈波动，并重建市场信心。

项目方于周三销毁了 4,700 万枚 WLFI，并将其发送至已验证的销毁地址。

此举正值该代币自周一上线以来已累计下跌 31% —— 当时 WLFI 曾短暂触及 0.331 美元，随后跌至 0.23 美元上方。

根据 CoinMarketCap 数据，这次销毁约占 WLFI 流通量的 0.19%。目前 WLFI 流通量为 246.6 亿枚，约占项目最初 1,000 亿枚总量的四分之一。

与此同时，随着 WLFI 在周一公开发行并开启场外交易，川普家族财富单日暴增高达 60 亿美元。上线首小时内，各大交易所的交易量就突破 10 亿美元，价格维持在 0.24–0.30 美元区间，与此前期货市场的价格表现一致。