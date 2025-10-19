比特币价格预测：安德鲁·泰特「深度崩盘」预言引发 BTC 交易者在流动性扫荡后的博弈

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 十月 19, 2025

比特币周末稳守在 $107,000 一线，展现出在市场普遍看空情绪下的强劲韧性。尽管受到 地缘政治紧张局势升级、ETF 资金流入放缓 以及 安德鲁·泰特（Andrew Tate）发布的“深度崩盘”预言 的冲击，全球最大加密资产依然顽强撑住关键支撑位。

目前，BTC 价格仍在 $107K 区间震荡盘整，并未像部分空头预期那样出现更深的回调，展现出主力在关键价位的护盘意愿。

泰特的言论发布时，市场本已情绪紧绷：比特币自 10 月 7 日创下 $126,198 高点后快速回撤，并在 特朗普提议对中国进口商品征收 100% 关税 的消息刺激下，一度闪跌至 $105,000 附近。该消息引发了全球市场的避险潮，也波及到加密市场，令风险资产遭遇短线抛压。

安德鲁·泰特的看空预测

以直言不讳著称的安德鲁·泰特（Andrew Tate）声称，比特币可能会在下一轮主要上涨开始之前暴跌至 $26,000。他认为，当市场信心高涨时，行情往往会出现崩盘，通常会在下一轮牛市阶段到来前进行一次重置。

他的言论引发了散户交易者的新一轮焦虑，他们本就因多重利空因素而情绪紧张，包括 看空驱动因素、地缘政治不确定性、接近历史高位的获利了结，以及 机构兴趣下降 等。

Andrew Tate predicts $BTC price dumping to $26K 😳



Top G shorted bitcoin at ATH!



Tate knows something we don’t 👀 pic.twitter.com/uhtdv2x5tG — Tate News (@TateNews_) October 17, 2025

与此同时，现货比特币 ETF在过去一周录得 8.64 亿美元资金净流出，结束了连续两周的资金流入趋势，这表明 机构资金需求正在减弱。ETF 参与度的下降削弱了市场的 买盘动能，并对短线情绪造成了进一步的压力。

从链上与市场数据来看，情绪面的变化十分明显：比特币恐惧与贪婪指数跌至 22，进入“极度恐惧”区间。历史上，这一水平通常出现在 主力吸筹阶段之前，暗示如果情绪稳定下来，BTC 或正接近一个阶段性底部。

关键信号总结：

比特币自 10 月高点起 累计回调近 17%；

ETF 资金流出 8.64 亿美元，逆转此前的流入势头；

恐惧与贪婪指数降至 22 —— 或预示潜在筑底信号。

比特币价格预测：三重底形态瞄准突破至 $113K

比特币目前在 $106,986 一线横盘震荡，经历上周回调后出现了 初步修复迹象。从 2 小时周期图 来看，价格在 $103,400–$104,000 区间 形成了一个潜在的 三重底形态—— 这是典型的 反转结构。一旦价格向上突破 颈线位$108,000，有望引发一轮 上冲行情，目标指向 $113,000 区域。

来自 10 月初的 下降趋势线仍在压制上行空间，但 50EMA 与 100EMA 间距逐渐收窄，暗示 空头动能减弱。同时，RSI 位于 38 附近，显示市场正在脱离 超卖区，若成交量放大，可能触发一波短线反弹行情。

比特币价格走势图 —— 数据来源：TradingView

守住 $103,400 支撑位对于维持当前结构至关重要。若价格成功突破 $108,000 阻力位，比特币（BTC）有望上探 $109,300–$113,600 区间；相反，若跌破 $104,000 支撑，则可能回踩 $101,600–$100,100 区域 进行二次测试。

从更宏观的技术面来看，比特币的底部结构正在被逐步吸筹。一旦突破得到确认，行情有机会打开通往 $120,000 上方目标区间 的空间，这与 市场情绪修复和 机构资金回流的趋势相契合。

Bitcoin Hyper：BTC 在 Solana 上的下一次进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在为比特币生态带来全新的进化阶段。虽然 BTC 依旧是安全性的黄金标准，但 Bitcoin Hyper 正在补上比特币长期缺失的一环——Solana 级别的速度。

作为首个基于 Solana 虚拟机驱动的 比特币原生 Layer 2 网络（Bitcoin-native Layer 2），Bitcoin Hyper 将 比特币的稳定性与 Solana 的高性能框架相结合。

经过 Consult 审计，该项目在推动采用的同时，重点强调 信任与可扩展性。目前势头已十分强劲——预售金额已突破 2,390 万美元，代币单价仅为 $0.013125，下一阶段即将涨价。

随着 比特币链上活跃度 持续攀升，以及 高效 BTC 生态应用需求激增，Bitcoin Hyper 逐渐成为连接 两大加密生态（Bitcoin 与 Solana） 的关键桥梁。

如果说 比特币奠定了加密世界的基石，那么 Bitcoin Hyper 旨在让它 重新变得更快、更灵活、更有趣。