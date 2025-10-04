Circle 报告：亚太稳定币交易量飙至 2.4 万亿美元 新加坡与香港领跑

Circle 披露：亚太稳定币链上交易量在 2024 年 6 月至 2025 年 6 月间达到 2.4 万亿美元，同比增长 69%，成为全球增长最快的稳定币市场。

在 Circle 新加坡论坛 上，Circle 亚太区副总裁 Yam Ki Chan 表示，亚太地区已有 56% 的机构正在使用稳定币 —— 这是全球最高的采用率，稳定币正被广泛用于 支付、结算与资金管理 等场景。

新加坡与香港已跃升为全球第二与第三大稳定币枢纽，仅次于美国。

月度交易量从 2023 年初不足 1 亿美元，激增至 2025 年初超过 30 亿美元，主要受跨境企业支付、旅游、奢侈零售和高价值商品等领域的推动。

这一地区性爆发正值 全球稳定币总市值首次突破 3000 亿美元。其中，Tether（USDT）以 1763 亿美元市值占据 58% 市场份额，紧随其后的是 Circle 的 USDC，市值 740 亿美元。

稳定币板块在 2025 年 Q3 录得 20% 季度增长，跑赢传统资产类别，动力来自于机构资金入场以及 美国 GENIUS 法案 带来的监管明晰。

香港、日本竞速发行合规本地稳定币

随着热度升温，亚洲主要金融中心的监管动作明显加快。

香港稳定币法案已于 8 月 1 日正式生效，建立了全球最早的一套全面牌照制度。香港金管局（HKMA）立即收到了超过 40 家公司的咨询，申请截止日期定在 9 月 30 日。

在最受关注的申请方中，中银香港股价在 9 月 1 日飙升 6.7%，因消息显示这家国有银行正准备申请稳定币发行牌照。该行已成立专项小组研究稳定币发行，或将成为 数字人民币的潜在竞争者。

竞争同样加剧，Animoca Brands 与 渣打香港、HKT 合资成立 Anchorpoint Financial Limited，并于 8 月 1 日向金管局正式提交申请意向。

上市公司 7 月为稳定币相关业务融资超 15 亿美元，专属股票指数年内已飙升 65%。

在香港加速建设稳定币基础设施的同时，日本也在同步推进。

日本金融厅（FSA）预计将在本月批准首个日元计价稳定币，由东京的 JPYC 公司 牵头发行。该公司计划在三年内发行 1 万亿日元（约合 68 亿美元） 的 JPYC，吸引对冲基金与家族办公室布局 利差套利（carry trade）策略。

借势稳定币热潮，SBI Holdings 与新生银行（SBI Shinsei Bank）向 Circle 投资 5000 万美元。此前 Circle 于 6 月在纽交所（NYSE）上市，股价从 31 美元发行价飙升至 83 美元收盘。

双方随后成立合资公司 Circle SBI Japan KK，以加速 USDC 与日本金融体系的整合。

Visa 与蚂蚁集团加速布局跨境支付基础设施

在监管框架之外，主流支付巨头正争夺稳定币交易流量。

Visa 于 9 月 30 日宣布，已开始测试一套新系统，允许企业 直接使用稳定币进行跨境支付，而无需事先将资金预存至当地账户。

该试点面向持有多币种资金的银行与汇款机构。Visa 已累计处理超 2 亿美元的稳定币结算量，并计划在 2026 年 扩大该项目。

蚂蚁集团同样加速布局，计划在 香港、新加坡与卢森堡 申请稳定币牌照。马云支持的这家金融科技巨头，其国际部门去年处理了超 1 万亿美元交易量，其中 三分之一通过自有区块链网络 Whale 路由。公司海外部门在 2024 年实现近 30 亿美元营收。

新加坡正在成为关键支点。新加坡金融管理局（MAS）已在 2025 年 5 月为 Circle 亚太总部揭幕。同时，多家新加坡本土企业——包括 Wetrip 旅行社、Capella 酒店以及奢侈品转售商 Ginza Xiaoma——已将稳定币纳入支付选项。新加坡正充当 中国与亚太其他地区跨境交易的核心门户。

展望未来，分析师预计 到 2030 年，稳定币有望覆盖全球 5-10% 的跨境交易，对应 数万亿美元级别的支付规模。

亚太地区额外有 40% 的机构正在试点或规划稳定币应用，其中包括航运经纪商、钢铁出口商等传统 B2B 企业，正利用稳定币加速全球贸易结算流程。