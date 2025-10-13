BTC $114,626.25 0.48%
Cryptonews 比特币新闻

中国受害者艰难维权：被英政府扣押的61,000枚比特币或成漫长追讨战

bitcoin china cryptocurrency 中国 加密货币 区块链
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年,旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则,注重事实准确性和公正报道,涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在,体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

数十万中国加密投资者深陷庞氏骗局泥潭，欲追回被吞噬的比特币资产，或将面临漫长链上维权之战。

要点摘要:

  • 中国投资者在一场涉资 60亿美元的比特币庞氏骗局 中遭遇“链上收割”，追回资产之路或将面临多年司法阻碍。
  • 英国方面已扣押 61,000枚BTC，但如何在链上证明受害者的真实归属仍是最大难题。
  • 法律界人士指出，受害者恐难拿回比特币的升值部分，法院更可能只返还初始入金，而非币价后的涨幅收益。

根据《日经亚洲》（Nikkei Asia）的报道，律师们正在努力证明受害者索赔与英国当局所扣押的 61,000 枚比特币之间存在直接关联，这场漫长的斗争仍在继续。

中国女商人被控 60 亿美元加密诈骗案，2017 年逃往英国

案件的核心人物是 中国公民钱志敏（又名张雅迪），现年 47 岁。她被指控通过其公司——天津蓝天格瑞电子科技有限公司（Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology）——实施大规模的比特币诈骗。

据报道，从 2014 年到 2017 年，她通过销售高回报投资产品共筹集约 430 亿元人民币（约 60 亿美元），随后将这些资金转化为加密资产。

钱志敏于 9 月下旬在伦敦法院 对两项使用加密货币进行洗钱罪认罪。

她的同伙 温健（Wen Jian） 于今年早些时候被定罪，并因协助转移资金而被判处近 七年监禁。

伦敦警察厅（Metropolitan Police） 随后于 2018 年 在 汉普斯特德的一次突袭行动中，从钱志敏的设备中查获了 61,000 枚比特币，按当前价格计算价值超过 74 亿美元，成为英国历史上最大规模的加密资产扣押案件。

然而，英国政府可能会保留这批被扣押的比特币，这一举动已引起中国受害者律师团队的警觉与担忧。

段和段律师事务所（Duan & Duan）副管理合伙人丁捷（Jack Ding） 表示，其团队目前代表约 1 万名受害者，但要将投资者的资金与被英方没收的 比特币资产建立链上关联，仍是最大的障碍之一。

“部分材料缺乏足够的链上数据，难以绘制出清晰的资金流向图谱，”丁捷指出。

多位法律与合规专家警告称，跨账户、跨币种的资金追踪复杂性极高，使得受害者能否真正拿回资产充满不确定性。

根据英国法律，一起 民事追缴案件已于 2024 年 9 月 立案，将决定这批加密资产的最终分配方式。案件预计将在 2026 年 1 月开庭审理。

Thornhill Legal 律所的杨玉华（Yang Yuhua） 表示，钱志敏的认罪“间接印证了其在中国涉嫌诈骗的指控”，但她补充说，受害者几乎不可能追回比特币的升值部分。

法院通常只会优先返还本金与合理利息，而不会考虑市场波动带来的链上浮盈或币价涨幅收益。

13 万名中国受害者艰难追讨比特币损失

据估计，中国境内约有 13 万名投资者卷入该加密庞氏骗局，其中大多数为缺乏数字金融经验的散户用户，这使得维权协调与资料取证过程异常艰难。

段和段律师事务所副管理合伙人 丁捷（Jack Ding） 表示，沟通工作进展困难，因为许多受害者“受教育程度有限，对计算机和加密系统并不熟悉”。

主犯 钱志敏 早前否认指控，声称自己逃离中国是为躲避政府对加密创业者的监管打压。她将于 11 月宣判刑期，另一名同伙 凌学成（Hok Seng Ling） 也已认罪，将与她同时受审。

与此同时，来自 CASA 联合创始人 Jameson Lopp 的最新链上安全数据指出，针对比特币及加密资产持有者的暴力攻击事件正急剧上升。自 2 月底以来，全球已新增 35 起此类袭击案件，在短短六个半月内暴增 169%

这一激增趋势反映出，随着加密市场持续走牛、链上财富效应增强，现实世界中的“持币风险”也正同步扩大。

更多文章

新闻
巴伦·川普19岁拥1.5 亿美元身家 大部分来自加密事业
2025-10-13 14:14:49
新闻
XRP走势预测：在比特币企稳前底尚未探明　逢低布局或迎链上抄底良机
Esther Hui
Esther Hui
2025-10-13 10:19:05
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
