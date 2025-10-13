中国受害者艰难维权：被英政府扣押的61,000枚比特币或成漫长追讨战

数十万中国加密投资者深陷庞氏骗局泥潭，欲追回被吞噬的比特币资产，或将面临漫长链上维权之战。

要点摘要: 中国投资者在一场涉资 60亿美元的比特币庞氏骗局 中遭遇“链上收割”，追回资产之路或将面临多年司法阻碍。

英国方面已扣押 61,000枚BTC，但如何在链上证明受害者的真实归属仍是最大难题。

法律界人士指出，受害者恐难拿回比特币的升值部分，法院更可能只返还初始入金，而非币价后的涨幅收益。

根据《日经亚洲》（Nikkei Asia）的报道，律师们正在努力证明受害者索赔与英国当局所扣押的 61,000 枚比特币之间存在直接关联，这场漫长的斗争仍在继续。

中国女商人被控 60 亿美元加密诈骗案，2017 年逃往英国

案件的核心人物是 中国公民钱志敏（又名张雅迪），现年 47 岁。她被指控通过其公司——天津蓝天格瑞电子科技有限公司（Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology）——实施大规模的比特币诈骗。

据报道，从 2014 年到 2017 年，她通过销售高回报投资产品共筹集约 430 亿元人民币（约 60 亿美元），随后将这些资金转化为加密资产。

钱志敏于 9 月下旬在伦敦法院 对两项使用加密货币进行洗钱罪认罪。

她的同伙 温健（Wen Jian） 于今年早些时候被定罪，并因协助转移资金而被判处近 七年监禁。

伦敦警察厅（Metropolitan Police） 随后于 2018 年 在 汉普斯特德的一次突袭行动中，从钱志敏的设备中查获了 61,000 枚比特币，按当前价格计算价值超过 74 亿美元，成为英国历史上最大规模的加密资产扣押案件。

然而，英国政府可能会保留这批被扣押的比特币，这一举动已引起中国受害者律师团队的警觉与担忧。

段和段律师事务所（Duan & Duan）副管理合伙人丁捷（Jack Ding） 表示，其团队目前代表约 1 万名受害者，但要将投资者的资金与被英方没收的 比特币资产建立链上关联，仍是最大的障碍之一。

“部分材料缺乏足够的链上数据，难以绘制出清晰的资金流向图谱，”丁捷指出。

多位法律与合规专家警告称，跨账户、跨币种的资金追踪复杂性极高，使得受害者能否真正拿回资产充满不确定性。

根据英国法律，一起 民事追缴案件已于 2024 年 9 月 立案，将决定这批加密资产的最终分配方式。案件预计将在 2026 年 1 月开庭审理。

Thornhill Legal 律所的杨玉华（Yang Yuhua） 表示，钱志敏的认罪“间接印证了其在中国涉嫌诈骗的指控”，但她补充说，受害者几乎不可能追回比特币的升值部分。

法院通常只会优先返还本金与合理利息，而不会考虑市场波动带来的链上浮盈或币价涨幅收益。

13 万名中国受害者艰难追讨比特币损失

据估计，中国境内约有 13 万名投资者卷入该加密庞氏骗局，其中大多数为缺乏数字金融经验的散户用户，这使得维权协调与资料取证过程异常艰难。

段和段律师事务所副管理合伙人 丁捷（Jack Ding） 表示，沟通工作进展困难，因为许多受害者“受教育程度有限，对计算机和加密系统并不熟悉”。

主犯 钱志敏 早前否认指控，声称自己逃离中国是为躲避政府对加密创业者的监管打压。她将于 11 月宣判刑期，另一名同伙 凌学成（Hok Seng Ling） 也已认罪，将与她同时受审。

与此同时，来自 CASA 联合创始人 Jameson Lopp 的最新链上安全数据指出，针对比特币及加密资产持有者的暴力攻击事件正急剧上升。自 2 月底以来，全球已新增 35 起此类袭击案件，在短短六个半月内暴增 169%。

这一激增趋势反映出，随着加密市场持续走牛、链上财富效应增强，现实世界中的“持币风险”也正同步扩大。