中国最大持币企业拟通过 5 亿美元股票增发加仓比特币

Next Technology Holding —— 中国持有比特币最多的上市公司，计划通过 公开增发普通股 融资高达 5 亿美元，用于进一步 加仓 BTC，并支持其他公司战略布局。

关键信息: Next Technology 计划融资 5 亿美元 用于继续 加仓比特币，持仓有望突破 8,000 枚 BTC。

目前公司持有 5,833 枚 BTC，位列 全球企业比特币持仓排名第 15。

公司表示没有设定固定的比特币持仓目标，将根据 市场行情动态调整买入节奏。

公司在周一提交给 SEC（美国证券交易委员会） 的文件中表示：“我们计划将本次募资发行所得的净收益用于 公司日常运营及战略部署，其中包括但不限于进一步 增持比特币（BTC）。”

Next Technology成为全球第 15 大企业级比特币持有者

根据 BitcoinTreasuries.NET 数据，Next Technology 目前持有 5,833 枚 BTC，价值约 6.718 亿美元，位列全球企业比特币金库第 15 名。

这让其超越了 KindlyMD、Semler Scientific、GameStop 等其他企业持币方。

如果公司将本次融资所得的一半资金投入 BTC，以当前价格计算，可再买入约 2,170 枚比特币，届时其持仓将突破 8,000 枚。

这一动作凸显了更多上市公司正在通过 增发股票、可转债 以及其他资本市场工具来 将比特币作为战略资产累积 的趋势。

截至 2025 年，持有比特币的上市公司数量几乎翻倍，达到 190 家，合计持仓已超 100 万枚 BTC，占比超过 比特币总供应量的 5%。

不过消息公布后，Next Technology (NXTT) 股价周一收跌 4.76% 至 0.14 美元，盘后交易中进一步下跌 7.43%（数据来源：Google Finance）。

NEXT Technology Holding Inc. has filed a Form S-3 registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission, seeking to raise up to $500 million through a shelf offering. The company intends to use the proceeds for general corporate purposes, including working… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 15, 2025

尽管股价短线下跌，Next Technology 的比特币投资依然处于巨额浮盈状态。

公司最早在 2023 年 12 月 买入 833 枚 BTC，随后在 2024 年 3 月底 又加仓 5,000 枚 BTC，整体买入均价约为 31,386 美元。

以当前 BTC 报价约 115,000 美元 计算，公司账面浮盈超过 266%。

不同于 日本的 Metaplanet 和 美国的 Semler Scientific 这类设定了激进比特币增持目标的企业，Next Technology 表示并未设定固定的 BTC 持仓上限，而是将根据 市场行情动态 再决定是否继续买入。

Strategy 以 636,505 枚 BTC 稳居全球企业持币榜首

除了 Next Technology 外，还有许多其他企业公司也在不断将 BTC 纳入资产负债表。

Michael Saylor 的 Strategy 目前持有 636,505 枚 BTC，以绝对优势成为全球最大的企业比特币持有方。

比特币矿企 MARA Holdings 以 52,477 枚 BTC 位居第二，8 月又新增了 705 枚 BTC。

但新的参与者正在迅速追赶。由 Strike CEO Jack Mallers 创立的 XXI 已经累积了 43,514 枚 BTC，而 Bitcoin Standard Treasury Company 持有 30,021 枚 BTC。

其他主要玩家包括：加密交易所 Bullish（24,000 枚 BTC）、Metaplanet（20,000 枚 BTC），以及多家上市公司，如 Riot Platforms、Trump Media & Technology Group、CleanSpark、Coinbase。

这股累积浪潮引发了关于 供给冲击（supply shock） 的猜测。由于比特币 2100 万枚固定总量 中，仅有 5.2% 尚待挖出，持续的企业需求可能会推动价格进一步走高。

一些公司目标更加宏大。日本 Metaplanet 和 美国 Semler Scientific 分别设定了到 2027 年持有 210,000 枚 BTC 和 105,000 枚 BTC 的目标，是当前仓位的十倍到二十倍。

在美国之外，目前已有 120 家上市公司持有比特币。其中包括 加拿大、英国、香港、墨西哥、南非和巴林 等国家和地区，企业持有比特币的趋势正在全球范围内加速增长。