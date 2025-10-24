中国成全球第三大比特币算力来源国

中国曾是比特币挖矿无可争议的中心。凭借低廉的电力成本与对顶级矿机制造商的直接接触，中国长期主导着全球比特币算力版图。

然而，这一切在 2021 年中国政府全面禁止加密挖矿后发生改变。同年 9 月下旬，中国人民银行（PBOC）更进一步 全面禁止所有加密货币交易。PBOC 表示，加密货币被广泛用于资金犯罪，并对国家金融体系构成潜在风险。

时至今日，尽管政府持续大力打击加密挖矿活动，仍有部分矿工成功以地下或分布式方式继续运作。根据 Luxor 发布的 2025 年第四季度《全球算力地图》，目前中国占据全球比特币总算力的 14.05%，约为 145 EH/s。这一数据较第三季度的 13.8% 略有上升，显示出中国算力正在稳步回升。

来源: Luxor

中国在全球比特币挖矿中重新领跑

根据 Luxor 研究员 Kaan Farahani 向 Cryptonews 表示，Luxor 的《全球算力地图》用于追踪全球比特币挖矿活动的地理分布。

他指出：「这张地图透过整合矿池数据、ASIC 矿机交易流向及固件采用趋势，计算出各地区的加权算力集中度。」

最新数据显示，中国目前是全球第三大比特币挖矿贡献国，仅次于 美国 和 俄罗斯。

不过，Luxor 的研究结果并未具体揭示这些算力的地理落点。根据 Miner Weekly 报导，多个来自 ASIC 供应链 的消息来源指出，新疆 很可能是主要算力聚集区。该地区由于地理相对封闭、能源资源充足，在 2021 年中国禁矿之前，长期是比特币挖矿的核心基地之一。

中国揭示地下比特币挖矿活动真相

尽管中国仍在进行比特币挖矿并非完全出人意料，但这一现象凸显了加密挖矿产业的地下化与灰色地带特性。

比特币挖矿平台 Sazmining 的 CEO 兼联合创办人 Kent Halliburton 在接受 Cryptonews 采访时表示，他对中国仍存在活跃的挖矿行为并不感到意外。

他指出：「这正是比特币挖矿的魅力所在。这是一种 密码庞克式的比特币生成方式——只要你有电力与矿机，就能自己生产比特币。要彻底封锁边缘地区的挖矿活动非常困难，这也是为什么我相信目前中国仍持续拥有相当一部分算力。」

其他在法律上被视为「禁止挖矿」的地区，也出现了算力增长的迹象。例如，根据 Luxor 的研究员 Farahani 表示，《全球算力地图》显示，截至 2025 年第四季度，伊朗 区域约有 8 EH/s 的比特币算力在运行中，占全球市场份额的 0.75%。

Halliburton 指出，伊朗 是另一个长期存在比特币挖矿活动、但在法律上属于灰色地带的国家。伊朗在 2021 年 5 月 首次实施为期四个月的挖矿禁令，随后在 2021 年 12 月 再度全面禁止挖矿。

在禁令出台之前，伊朗的比特币挖矿算力估计占全球网络总量的 4% 至 8%。

他补充道：「本质上，任何对资本外流有严格管制的国家，都倾向于限制或禁止比特币挖矿。但只要你拥有电力与相应的硬件，就可以持续生产比特币。这意味着，对于那些想要防止资金流出国境的地区而言，挖矿本身就是一种能够对抗资本管制的手段。」

中国比特币挖矿基础设施帝国引发安全隐忧

除了挖矿活动本身，来自比特币解决方案制造商 Auradine 的最新研究指出，全球超过 95% 的比特币 ASIC 矿机 都由中国企业生产，其中包括 比特大陆、蚂蚁矿机 和 嘉楠科技。Auradine 的报告强调，这种由中国主导的矿机制造格局对 美国国家安全与关键基础设施 构成重大潜在威胁。

Auradine 首席战略官 Sanjay Gupta 在接受 Cryptonews 采访时表示，中国的矿业基础设施运作令人担忧的原因有多个。例如，他指出，目前有 超过一百万台中国制比特币矿机 搭载 外国固件，并直接接入 美国电网。

Gupta 表示：「这对美国多州的电力网构成了潜在的严重网络安全风险。若这些中国矿机内嵌的软件被设计成在特定情况下启动协调式网络攻击，使大量矿机同时进入过载或低载状态，可能导致美国电网系统发生灾难性故障。」

这一发现揭示了比特币产业在全球供应链与能源基础设施层面潜藏的安全风险，也凸显了加密算力集中化所带来的地缘政治挑战。

Gupta 补充指出，比特币矿机供应链过度集中于中国，这在地缘政治紧张的情况下，可能构成对比特币协议发起「51% 攻击」的重大风险。他进一步表示，随着特朗普政府近期对中国加征的高额关税——未来几周内可能升至 155%——这一风险已进一步升级。

Gupta 评论道：「这可能对 比特币（BTC）价格造成剧烈冲击，并在金融市场引发连锁反应。」

中国是否对比特币矿工构成威胁？

尽管中国官方仍然禁止加密货币相关活动，但事实证明，比特币的挖矿与矿机制造仍在中国持续进行。那么，这对于那些在挖矿合法地区运营的矿工意味着什么？

根据 Luxor 研究员 Farahani 的说法，Luxor 目前并未观察到来自中国挖矿活动的直接挑战或威胁。

然而，Auradine 首席战略官 Gupta 认为，中国厂商在矿机供应层面的主导地位，将使其他地区的矿业运营面临更高的依赖风险与竞争压力。

他指出：「要应对这种情况，美国必须培育本土化的比特币矿机供货商生态，以确保在挖矿领域持续推进创新与算力性能优化。」

Gupta 补充表示，未来的比特币矿工应该采用能够实现「能源需求响应」的技术，这类技术能根据所在国家或地区电网的实际负载需求，快速提升或降低矿场的用电量，以达到更灵活的能耗调节与电力协同。

与此同时，中国在挖矿领域所建立的基础架构与历史遗产，仍将持续对全球比特币网络产生深远影响。

在这个瞬息万变的加密世界里，中国并未真正退出舞台，而是转向以更隐性的方式在边缘持续运作。