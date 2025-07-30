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中国京东提交JCOIN商标申请！京东稳定币即将推出？

JD.COM Stablecoin 加密货币
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Frimpong Chan
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中国电子商务巨头京东，正在稳定币市场上作出大动作，计划推出其法定加密货币。为了迎接香港即将到来的 稳定币 监管，京东已经注册了“JCOIN”和“JOYCOIN”这两个商标。

京东正申请多项商标

在未来的重要发展中，京东 暗示有可能推出自己的稳定币。这家电子商务巨头已经为“JCOIN”和“JOYCOIN”申请了商标，据媒体分析，这是其即将推出的稳定币的名称。早在7月初，市场传出京东正在推出一种与港元挂钩的稳定资产。名为京东稳定币的稳定币预计将与港币1:1挂钩，并在公共区块链上发行。

其公司董事长刘强东表示，京东打算在全球主要货币市场上发展出自家稳定币，以将跨境交易成本降低90%，并将效率提高到十秒内，他们更希望京东稳定币能成为全球通用的支付方式。根据登记文件，其商标JCOIN和JOYCOIN，将涵盖基于区块链的资金转移和加密货币交易等服务。

全面配合香港稳定币发展

现时，正值香港监管机构推出稳定币治理，旨在为如京东等公司运作创建更清晰的框架，而香港的政策声明2.0显示稳定币条例将于8月1日发布。据香港媒体报导，约有50家公司已经在香港申请稳定币许可证。然而，香港金融管理局表示，将只会授予有限数量的许可证。

香港金融管理局认为，许多提案缺乏具体细节和可行的实施计划，这些公司还未能提出可行和具体的计划以及实施路线图，更未能披露他们对风险的认识和管理能力。这些发展旨在减少投机交易风险，并确保数字资产符合既定的金融规则。根据新的法例，推广或提供未获授权的稳定币可能会面临高达6300美元的罚款和六个月的监禁。

下一个比特币大型平台即将上线

目前正是加密市场令人兴奋的时刻，原因之一在于愈来愈新项目和平台不断涌现，推动整体产业持续扩张。虽然市场上有不少新项目只是迷因币，但也有一些具备实用性和长远潜力的平台，当中最引人注目的之一就是 Bitcoin Hyper（$HYPER）

前往Bitcoin Hyper官网

作为一个平台，Bitcoin Hyper将支援Solana虚拟机器，具备高速与高吞吐量的能力。这意味着它能减少有时会影响比特币可用性与复盖范围的瓶颈，而Bitcoin Hyper的目标是打造一个能有效发挥比特币庞大价值的生态系。此Layer 2网路将实现与比特币间的即时跨链桥接，同时透过零知识证明来确保隐私与效率。

Bitcoin Hyper目前在持续进行的预售中已筹集超过570万美元，投资者对其计划推出比特币Layer 2网路充满信心。这使得平台极具潜力，投资人可前往Bitcoin Hyper官方网站参与 $HYPER 的预售，代币目前的价格为0.01245美元。

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