加密预测市场Polymarket有意推自家稳定币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 23, 2025

据《CoinDesk》报道，消息人士透露，加密预测市场 Polymarket 近期估值突破 10 亿美元，据知情人士透露，该平台正评估两种策略：

推出自主稳定币，以掌控平台内储备美元资产产生的利息收益；

或与 Circle 合作，分享平台持有 USDC 的收益。

知情人士表示，由于 Polymarket 属于封闭生态系统，只需实现 USDC 与平台专属稳定币的内部转换，发行难度较低，也更容易在监管框架下运作，Polymarket 发言人回应称，目前尚未就稳定币计划做出最终决定。

Polymarket力争重返美国市场

美国国会上周通过的 《GENIUS 法案》 为稳定币提供了合法框架，也让 Tether、Circle 等巨头的领先地位受到竞争者威胁，因此 Circle 近来积极与交易所、支付公司、金融科技企业洽谈分润合作，以稳固 USDC 的市场地位。

与此同时，Polymarket 也在寻求重返美国市场，计划通过收购本土交易所 QCEX 来获得合规牌照。这一举措是其在先前因允许美国用户投注而遭调查后，为恢复市场布局而采取的关键步骤。

TOKEN6900：新迷因币瞄准1000倍回报

儘管DeepSeek AI预测主流山寨币将有可观成长，但其庞大的市值可能限制极端涨幅。对于寻求指数级回报的交易者来说，一波具备非凡利润潜力的新迷因币浪潮正逐渐兴起。

其中之一是TOKEN6900（T6900），这是一个ERC-20迷因币，上週刚开始预售。

截至目前，TOKEN6900已从投资者处筹集超过$989,510，反映出强劲的早期需求与上市后的良好前景。与其他转向实用性的迷因币不同，TOKEN6900完全拥抱其基于炒作的本质，利用反讽、大胆行销和FOMO来推动成长。

该项目网站大胆宣称：「它不是建立在基本面上，而是建立在错觉、反讽，以及终日上网交易者的集体幻觉上。」

TOKEN6900参考了另一款基于荒诞幽默、让人联想到90年代末科技泡沫的迷因代币SPX6900。其总供应量设定为930,993,091枚代币，比SPX6900的预售供应量多出一枚，强化了其讽刺品牌策略。

此策略似乎相当有效，从迅速达成的募资里程碑即可见一斑。儘管TOKEN6900缺乏实用性，但其质押功能为投资者提供了除投机交易外的额外收益机会。

有意购买者可透过官方网站参与预售，当前价格为$0.006575。随着价格预计于昨日上涨，早期参与者有机会锁定最佳进场价，抓住成长机会。

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