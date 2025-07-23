加密预测市场Polymarket有意推自家稳定币
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据《CoinDesk》报道，消息人士透露，加密预测市场 Polymarket 近期估值突破 10 亿美元，据知情人士透露，该平台正评估两种策略：
- 推出自主稳定币，以掌控平台内储备美元资产产生的利息收益；
- 或与 Circle 合作，分享平台持有 USDC 的收益。
知情人士表示，由于 Polymarket 属于封闭生态系统，只需实现 USDC 与平台专属稳定币的内部转换，发行难度较低，也更容易在监管框架下运作，Polymarket 发言人回应称，目前尚未就稳定币计划做出最终决定。
Polymarket力争重返美国市场
美国国会上周通过的 《GENIUS 法案》 为稳定币提供了合法框架，也让 Tether、Circle 等巨头的领先地位受到竞争者威胁，因此 Circle 近来积极与交易所、支付公司、金融科技企业洽谈分润合作，以稳固 USDC 的市场地位。
与此同时，Polymarket 也在寻求重返美国市场，计划通过收购本土交易所 QCEX 来获得合规牌照。这一举措是其在先前因允许美国用户投注而遭调查后，为恢复市场布局而采取的关键步骤。
TOKEN6900：新迷因币瞄准1000倍回报
儘管DeepSeek AI预测主流山寨币将有可观成长，但其庞大的市值可能限制极端涨幅。对于寻求指数级回报的交易者来说，一波具备非凡利润潜力的新迷因币浪潮正逐渐兴起。
其中之一是TOKEN6900（T6900），这是一个ERC-20迷因币，上週刚开始预售。
截至目前，TOKEN6900已从投资者处筹集超过$989,510，反映出强劲的早期需求与上市后的良好前景。与其他转向实用性的迷因币不同，TOKEN6900完全拥抱其基于炒作的本质，利用反讽、大胆行销和FOMO来推动成长。
该项目网站大胆宣称：「它不是建立在基本面上，而是建立在错觉、反讽，以及终日上网交易者的集体幻觉上。」
TOKEN6900参考了另一款基于荒诞幽默、让人联想到90年代末科技泡沫的迷因代币SPX6900。其总供应量设定为930,993,091枚代币，比SPX6900的预售供应量多出一枚，强化了其讽刺品牌策略。
此策略似乎相当有效，从迅速达成的募资里程碑即可见一斑。儘管TOKEN6900缺乏实用性，但其质押功能为投资者提供了除投机交易外的额外收益机会。
有意购买者可透过官方网站参与预售，当前价格为$0.006575。随着价格预计于昨日上涨，早期参与者有机会锁定最佳进场价，抓住成长机会。
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