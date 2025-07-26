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Cardano价格预测：Leios升级瞄准Solana级速度　ADA能否在2026年前实现50倍增长？

ADA Cardano 加密货币 区块链
Cardano价格预测转为看涨，$1关口近在眼前，2026年Leios升级或成为更大涨势的催化剂。
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Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

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Cardano背后的工程团队Input Output已确认备受期待的Leios升级将于2026年推出，为乐观的Cardano价格预测增添信心。

此次升级目标是大幅提升交易速度与整体网路性能，使区块链具备更强的扩展性。

cardano transaction speed

目前，Cardano网路每秒只能处理约250笔交易，与Solana理论峰值的65,000 TPS相比，数字微不足道。

Input Output发布的文件指出：「Leios是一项变革性升级，为大规模採用、先进的去中心化金融（DeFi）以及全球去中心化应用（DApp）基础设施铺平道路，同时保持Cardano的安全性与去中心化特性。」

Cardano交易结算速度偏低，一直是开发者在其区块链上打造去中心化应用时面临的主要瓶颈。因此，Cardano在扩展DeFi生态系方面远远落后于竞争对手，目前锁仓总价值约3.6亿美元，远低于Solana的97亿美元。

Leios的实施能否提升Cardano对开发者的吸引力，并推动ADA价格在明年实现50倍增长？这仍有待观察。

Cardano价格预测：ADA短暂回调后或升至$1

从日线图来看，ADA在突破$0.83阻力位后出现回落。

cardano price prediction

市场在经历近58%的狂飙涨势后，急需短暂喘息。日线图上，9日和21日指数移动平均线（EMA）已经在200日EMA之上形成黄金交叉，预示着未来有望迎来显着涨幅。

若回调持续，价格应会在200日EMA附近找到支撑，尤其在美国Genius Act通过后，Cardano的长期前景已明显改善。若支撑有效，ADA下一个目标可望先达到关键心理阻力位$1，接着是$1.18。

若要实现50倍涨幅，ADA市值需达到惊人的1.5兆美元，即使Leios升级提升交易速度，目前来看仍难以达成。儘管如此，在加密市场中，不可能常常变为可能。

虽然在Leios升级正式上线前，ADA的短期上涨空间可能有限，但像SUBBD（SUBBD）这类顶级加密预售项目，或许能为早期投资者带来更强的短期成长潜力，特别是该项目致力于颠复线上内容分发领域。

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Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
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