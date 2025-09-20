BTC $115,910.95 -0.87%
英国交易巨头IG Group以 1.17 亿美元收购澳洲加密交易所　强势布局亚太市场

作者
Esther Hui
英国交易巨头 IG Group 豪掷 1.17 亿美元收购澳洲加密交易所 Independent Reserve，加码 APAC 市场布局

据路透社报道，IG 集团已于周五以 1.78 亿澳元（约 1.17 亿美元） 收购澳大利亚加密交易所 Independent Reserve。这笔收购意味着 IG 正式切入 亚太加密市场，并与其英国业务形成互补。

Independent Reserve 是澳洲和新加坡市场上颇具影响力的加密交易所，目前已上线 34 种数字资产交易对，覆盖散户与机构用户。在截至 6 月的 12 个月里，该平台营收达到 3530 万澳元，几乎是前一年的两倍。

IG 在声明中提到，这笔交易是在对加密交易所行业进行全面评估后做出的决定。

IG 集团董事总经理 Matt Macklin 表示：“此次收购是 IG 在关键区域加密战略的重要一步。Independent Reserve 是澳大利亚最大且增速最快的数字资产交易所之一，拥有成熟的监管基础、稳定的技术和强大的团队领导力。我非常高兴 Independent Reserve 团队加入 IG，共同迎接新一轮增长。”

IG 先收购 Independent Reserve 70% 股权，2026 年交割在即

IG 集团表示，将先行收购 澳洲交易所 Independent Reserve 70% 股权，剩余 30% 将根据 2027 与 2028 财年业绩表现决定是否收购。

官方声明指出：“交易完成仍需获得新加坡金管局（MAS）及澳洲外资审批委员会（FIRB）的监管批准，目前预计 2026 年初完成。”

该交易预计在交割后首个完整财年内，即可对 每股现金收益带来增厚效应。

值得注意的是，今年 6 月，IG 集团成为 首家允许英国散户直接交易 BTC、ETH、XRP 及其他 35 种代币的伦敦上市公司。该服务由 IG 与加密平台 Uphold 合作提供，使零售用户可交易 共 38 种加密资产。

此外，从 2026 年起，英国将要求所有加密公司对每一笔交易和转账收集并上报详细用户信息，这是强化数字资产行业监管的重要举措。

