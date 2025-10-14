币安币再创历史新高 一度突破1,370美元随后回落

作为币安生态系统的原生代币，币安币（BNB）在 13 日创下历史新高，价格一度触及 1,370 美元。这一价格水平使得 BNB 的市值突破 1,810 亿美元，成为整个加密资产市场中第三大资产。

当日 BNB 的涨幅高达 15.22%，从数日前暴跌导致市场蒸发约 190 亿美元的低谷中实现了迅速反弹。不过，加密市场随之又进入回调，BNB破顶后跟随大市走势回落，现报1,237美元。

币安币（BNB）价格飙升的三大关键因素

BNB 能够刷新历史纪录，主要受到以下 三项因素 推动：

第一，币安针对用户实施了约 430 亿日元规模的补偿措施，这一迅速反应重建了投资者信任。

第二，中国一家投资银行设立了约 912 亿日元规模的 BNB 专项基金，显示出机构投资者的强力支持，进一步强化了买盘压力。

第三，宏观市场整体回暖也为 BNB 带来了顺风助力。

这些因素叠加，使得 BNB 的表现远超比特币（BTC）等主要加密货币，交易量也激增约 73%。

BNB 在短短一周内就突破了10月 6 日创下的前高，充分证明其对市场波动的强大恢复力。

负面新闻无碍币价上涨

在 10 月 11 日市场剧烈波动、导致多种加密代币出现价格脱锚之后，加密货币交易所币安（Binance）于今（13）日凌晨发布公告，确认已向受影响用户支付 2.83 亿美元补偿，以弥补交易损失。

币安在声明中向受影响用户致歉，并解释事件起因于周六清晨爆发的“全球宏观经济事件”。突如其来的市场冲击引发了机构与散户的大规模抛售潮，导致加密市场全线重挫。币安平台上的三种理财资产——Ethena 稳定币 USDe、币安发行的 Solana 质押代币 BNSOL，以及 Wrapped Beacon 质押代币 WBETH——因此出现严重脱锚。

其中，USDe 本应与 1 美元挂钩，却一度在币安上暴跌至 0.66 美元，震惊市场。

币安表示，本次赔偿对象为 10 月 11 日 05:36 至 06:16（东八区时间）期间，使用 USDe、BNSOL 或 WBETH 作为合约、杠杆或借贷抵押品并因此受损的用户。

此外，由于市场剧烈波动期间，币安内部转账与理财赎回一度出现延迟，导致部分用户无法及时追加保证金，币安也将针对这部分用户给予补偿。

值得一提的是，官方的处理并未得到大多“受害者”认可，认为存有太多疑点，可即使如此，币安币仍在这尴尬的时期创下新高。

