比特币价格预测：Saylor获利39亿美元　日本加密友好转向　BTC剑指16万美元

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币
Saylor獲利39億美元日本加密友好政策助推行情，比特幣價格預測劍指16萬美元區間
Sze Lam
Sze Lam
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币（BTC）强势突破$125,000，反映出机构需求持续增温与全球市场对加密资产的信心回归。同时，MichaelSaylor的StrategyInc.在实现39亿美元浮盈后暂停加仓，而日本新上任的「亲加密派」领导班子与美国潜在的政府关门风险，进一步刺激资金流入避险资产。

根据先前技术分析，比特币下一个关键目标区间位于$128,000–$130,000，结构上仍暗示后市有机会冲击$160,000，开启新一轮主升浪。

Saylor暂停加仓比特币持仓获利飙至39亿美元

MichaelSaylor旗下的StrategyInc.公布2025年第三季度财报，显示公司比特币持仓未实现收益达到39亿美元。儘管创下历史新高，Saylor仍宣布公司将暂停新增比特币购买计划——这对一向「逢高也买、逢低更买」的Strategy来说相当罕见。

目前，Strategy共持有640,031枚BTC，平均持仓成本约$74,000以下，总市值超过$790亿美元。Saylor稍早在X发文指出，包含10月份的收益在内，公司总盈利已突破$90亿美元。

虽然部分交易者对Strategy暂停加仓开起玩笑，但也有人认为这只是获利暴涨后的短暂冷静期。这一决定体现了Strategy在操作上的纪律性，而其庞大的比特币获利则进一步强化了市场对BTC长线走势的信心。

华尔街分析师：即便美国政府关门比特币仍将暴涨

比特币于10月5日创下历史新高，触及$125,559，过去一年涨幅已翻倍。即使美国政府仍处于关门状态，BTC依然强势突破，凸显全球投资者对这一全球最大加密资产的坚定信任与避险需求。

根据渣打银行数位资产研究主管GeoffreyKendrick的观点，比特币短期内有望上探$135,000，年底前甚至可能冲击$200,000。他指出，本轮涨势主要受到现货比特币ETF资金强势流入推动，预计将吸引高达200亿美元的新资金入场。

Kendrick表示，美国政府关门使投资者寻求避险资产，比特币正逐步取代受不确定性影响的传统市场。分析师认为，这一市场情绪转变将持续支撑BTC的上升动能，推动其在未来数月再创历史新高。

日本新任首相上台点燃加密市场乐观情绪

日本新首相高市早苗（SanaeTakaichi）上任后，为加密与金融市场带来强烈乐观预期。她的当选使日经指数暴涨5%，刷新历史高点，投资者普遍看好其亲增长与低利率政策，认为这将为日本乃至亚洲加密市场注入新动能。

被譽為「日本鐵娘子」的高市早苗（SanaeTakaichi）長期以來致力於推動稅收優惠、創新發展與數位資產普及。作為前任部長，她甚至支持允許政界人士接受加密貨幣捐款，充分展現其對區塊鏈技術的前瞻與開放態度。

分析師指出，高市的上任有望帶來更明確的加密監管框架，吸引更多日本投資者配置比特幣等數位資產。目前BTC已穩定於$125,400上方，日本親增長政府的政策預期或將進一步推升市場需求，成為比特幣價格上行的重要推力，特別是在全球經濟不確定性升高的背景下。

比特幣技術面分析：看跌蝴蝶形態接近完成區

根據先前預測，比特幣目前於$125,200附近盤整，在突破$118,000區間後展現出明顯的支撐力度。整體趨勢仍維持多頭格局，沿著上升通道延伸，主導著10月份的市場節奏。

目前BTC正逼近「看跌蝴蝶」諧波形態的上緣結構，其潛在反轉區（PRZ）預計位於$128,000至$130,000區間。這一區域或將成為短期技術壓力帶，若成功突破，可能觸發更大級別的上行浪；若受阻，則有機會出現短暫修正回踩。

在4小时週期图上，BTC持续走出更高低点，并稳定运行于50日均线($119,012)与100日均线($115,740)之上，确认趋势延续。RSI接近70，显示市场略有超买，但动能依旧偏多，买方仍掌控主导权。

若BTC能稳守$124,600上方，价格有望进一步上探至$130,000，完成整体谐波结构；若跌破$121,100，则可能回测$118,500支撑区。目前整体偏向多头结构，技术形态暗示BTC在未来数月有机会开启下一波主升浪，潜在目标区仍看向$160,000。

MaxiDoge($MAXI)：结合迷因热潮与健身能量的新概念代币

MaxiDoge($MAXI)是一款结合迷因文化与「健身兄弟能量」的去中心化代币，专为追求1000倍槓杆与极限拼搏精神的Degen玩家打造。不仅仅是一枚迷因币，$MAXI更代表一种社群驱动的文化，融合交易激情、健身精神、咖啡因与竞争兄弟情谊。

持有$MAXI的用户可解锁质押奖励、交易竞赛以及游戏化合作活动的参与权限。该项目智能合约已通过SolidProof与Coinsult审计，为社群提供更高层级的安全与信任基础。

MaxiDoge($MAXI)预售进展迅速社区热度持续上升

MaxiDoge($MAXI)近期在加密社区引发关注。该项目主打“Meme×健身文化”概念，融合交易热情与社群活力，成为市场中讨论度较高的新兴代币之一。

根据项目方数据，预售阶段已筹集超270万美元，显示出市场对该项目的早期兴趣。随着预售推进，代币价格将逐步上调，反映出阶段性需求增长。

持币者可参与包括：

  • 质押奖励（动态APY机制）
  • 交易竞赛与排行榜活动
  • 社区驱动的合作计划与未来生态整合

该项目已通过SolidProof与Coinsult的智能合约安全审计，为用户提供更高程度的透明度与信任基础。

[点击这里参与预售

