比特币预警信号重现！崩盘前信号再次出现 市场情绪进入恐慌边缘

比特币当前走势偏空，过去 24 小时下跌约 1.6%，目前交投于 $121,639 附近。随着日线图上出现关键卖出信号，交易者情绪转为谨慎。整体来看，市场情绪已趋向看跌，因为被视为判断回调时机极为可靠的 TD Sequential 指标再次出现，引发了短期回调的担忧。

加密市场分析师 Ali（@ali_charts） 指出，今年早些时候出现的类似信号曾导致显着下跌：

7 月中旬第一次预警后，比特币下跌约 7%；

8 月中旬第二次触发信号后，价格回调约 13%。

这一模式显示，比特币或正进入一轮短暂的降温阶段，但许多交易者仍认为这只是更大级别上涨趋势中的技术性修正。

从结构面看，比特币的整体走势依然稳健，机构资金持续流入，技术面支撑强劲。当前关键支撑区位于 $122,000 与 $116,700 附近，短期内仍牢牢守住这些关键关口。

市场情绪重演历史周期

根据交易员 @KillaXBT 的观点，当前市场的情绪结构几乎与 2022–2023 年熊市底部阶段如出一辙，只不过方向相反。当时投资者在 $16,000–$20,000 区间时普遍恐惧入场；而如今，市场的集体心理已彻底翻转，交易者在可能处于周期性狂热顶点时反而犹豫是否要卖出。

“市场真正的优势来自人性，” Killa 写道，“它不需要比任何人更聪明——它只需等待你自己骗自己。”

Unpopular Opinion $BTC



The same collective psychology that drove behavior at bear market lows is playing out again, only in reverse.



BTC now sits in the same emotional and structural position it did around 16 to 20K, just flipped upside down.



Selling here carries the same… — Killa (@KillaXBT) October 9, 2025

这种情绪正好反映了许多投资者所面临的矛盾：一方面害怕错过潜在的进一步上涨（FOMO，错失恐惧症），另一方面又担心在下一轮回调中被深套。然而从历史来看，这种犹豫通常预示着波动性的上升阶段，而非真正的长期崩盘。

比特币技术面：三角形形态即将迎来方向选择

目前，比特币价格仍在 $119,500 至 $122,500 区间内窄幅震荡，形成短期对称三角形结构。在 4 小时图上，38.2% 斐波那契回撤位（约 $119,520）构成关键支撑区，而 50 周期移动均线（SMA） 位于 $122,365 附近，成为上方主要阻力。

动能指标显示出市场犹豫与观望情绪：RSI 指标位于 47 附近，反映出情绪中性；MACD 柱状图 则显示空头动能正在收缩，市场正处于方向抉择的临界点。

比特币价格走势图——来源：TradingView

如果比特币能够从 $119,500 水平反弹，有望重新站上 $124,000，并进一步测试 $126,200。这一突破将完成此前技术分析中提到的看跌蝴蝶形态。

然而，若 $119,500–$117,400 区间支撑失守，下方关键支撑位将分别位于 $115,400 与 $112,000。总体而言，只要比特币维持在 $115,000 上方运行，整体上涨趋势仍被视为结构完好，并受到自 9 月低点延伸而来的上升趋势线支撑。

BTC is in a strong ascending channel, with support at $122K and $116.7K. A breakout above $126.2K could drive a move toward $130K, completing a bearish butterfly pattern. Failure to hold $122K may trigger a pullback to $118.5K, but the broader uptrend still targets $135K into Q4. pic.twitter.com/gSlamkT4Wm — Arslan Ali (@forex_arslan) October 9, 2025

目前来看，比特币的盘整更像是蓄势整理而非趋势衰竭。若价格能有效突破 $126,200，将可能引发新一轮上攻行情，目标指向 $130,000。与此同时，机构流动性与ETF资金持续流入，为 2025 年第四季度的中长期看涨预期提供了坚实支撑。

