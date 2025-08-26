比特币怀疑论者彼得希夫警告称：BTC可能跌至75,000美元 低于该策略的平均买入价

经济学家兼长期比特币批评者彼得·希夫预测，BTC最低可能会下跌至约75,000美元，低于由赛勒领导的Strategy的平均成本。

他建议BTC持有者“现在卖出，然后再低价买回”。他在X上的一条帖子中表示，现在卖出并在更低点买回“要比一路死守下跌更好”。

Bitcoin just dropped below $109K, down 13% from its high less than two weeks ago. Given all the hype and corporate buying, this weakness should be cause for concern. At a minimum, a decline to about $75K is in play, just below $MSTR's average cost. Sell now and buy back lower. — Peter Schiff (@PeterSchiff) August 26, 2025

“考虑到所有的炒作和企业买入，这种疲软应该引起担忧。”他写道。

比特币在过去24小时内下跌了3.12%，至109,828美元，表现逊于更广泛的加密市场。这一最大加密货币距离不到两周前的高点已下跌了13%。

BTC可能跌破MSTR的平均成本

迈克尔·赛勒的Strategy（前身为MicroStrategy），作为最大的比特币储备公司，自2020年以来一直持有该代币。该公司在周一购买了3,081枚BTC，总额3.569亿美元，平均每枚成本为115,829美元

根据 Bitcoin Treasuries 的数据，Strategy 目前共持有 632,457 枚BTC，价值 695.8 亿美元。

按照彼得·希夫的预测，比特币很快将会暴跌至 75,000 美元，这一价位曾在 2025 年 4 月出现过。

“至少，比特币下跌到约 75,000 美元的情况是可能的，这一价位刚好低于 $MSTR 的平均成本。”

比特币正在下跌——跌至 75,000 美元的可能性存在吗？

尽管比特币近期持续走低，但考虑到其他逐步推高价格的因素，希夫的预测似乎仍显得遥远。

此次闪崩主要归因于一次巨鲸的大规模抛售，引发了连锁清算。一名巨鲸在一系列交易中抛售了 24,000 枚BTC，对刚创下历史新高的以太坊造成了严重冲击。

此外，美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔的讲话强调了劳动力市场的风险，这一表态一度推动比特币反弹 4%，但随后的动能消退又使涨幅回吐。

与此同时，机构仍在持续增持。近期 Metaplanet 购入了103枚BTC，而美国现货比特币ETF在 8 月 14 日录得 2.31 亿美元资金流入。

比特币的未来走势，取决于ETF资金流入能否抵消巨鲸的抛售压力，以及宏观流动性是否与技术创新保持一致。