分析师称XRP的上涨才刚刚开始 价格预测转向极度看涨

随着机构采纳加速、技术指标转向看涨，XRP似乎正蓄势冲击新的历史高点。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 五月 8, 2025

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在过去几个月，强劲的顺风因素支撑了XRP（XRP）的价格，使其在整个市场面临不利环境的情况下依然保持坚挺。

与比特币（BTC）一起，XRP是2025年中唯一实现上涨的前五大加密货币之一。这种强势主要得益于美国证券交易委员会（SEC）决定放弃在Ripple未注册证券销售案中的上诉，这起案件备受关注。

分析师Steph is Crypto最近分享了一个简单直接的XRP价格预测，概述了该代币典型的熊市与牛市周期。

在最近一次盘整阶段之后，该交易员预计XRP将迎来一轮重大突破，近期内有望冲向12美元关口。

This is the most bullish #XRP chart I've ever seen… pic.twitter.com/juCxT1Gdss — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) April 30, 2025

与此同时，在周日发布的一份报告中，该公司还强调，XRP的机构采纳速度正在加快，这从多家顶级资产管理公司提交的多份交易所交易基金（ETF）申请，以及CME集团即将推出的XRP期货中得以体现。

同时，第一季度与该代币挂钩的交易所交易产品（ETP）录得创纪录的3,770万美元资金流入，自2025年初以来累计流入已达2.14亿美元。

强劲的散户兴趣和快于预期的机构采纳，可能会在市场情绪持续改善的推动下，使XRP重返历史高点。

每日价格走势显示XRP未来存在巨大上涨潜力

根据艾略特波浪理论对近期价格走势的分析显示，XRP当前具备有利的结构，未来几周内有望冲击7美元价位。

这将是第五浪上涨，预计涨幅将超过去年11月的第一浪，当时特朗普当选总统，Ripple也赢得了与SEC的诉讼。

如果价格突破3.6美元关口，将确认看涨趋势。根据这一预测，XRP在中期内具备显著的上行潜力。推动代币进一步上涨的下一个看涨催化剂，可能来自美联储意外的降息决定。

尽管近期上涨行情有所降温，但日线图中的动能指标近期呈现下行趋势。不过，只要XRP继续维持在其200日EMA（指数移动平均线）之上，就像过去几个月一样，该代币的长期走势依然看涨。

在XRP守住关键支撑位的同时，诸如 MIND of Pepe 这样的早期预售项目也正在获得关注，随着市场复苏，它们也展现出强劲的上涨潜力。

MIND of Pepe（MIND）筹集880万美元 打造强大的AI智能体

MIND of Pepe（MIND）将流行的Pepe the Frog迷因与先进的人工智能模型结合，打造出一个有望在X（原推特）等社交平台吸引用户关注的虚拟角色。

在上线短短几个月内，MIND of Pepe 的预售活动已筹集近900万美元，目前距离结束只剩下几天时间。

随着 MIND of Pepe 与知名账号和用户互动，它将收集可操作的洞察和社交趋势，并专属分享给 $MIND 持有者，让他们能把握迷因币领域中的最新机会。

此外，随着其影响力的增长，这个 AI 智能体还将发行自己的迷因币，以抓住这些趋势。$MIND 持有者将享有这些新代币的抢先访问权，从而在公开发行前获得最高收益。

要购买 $MIND，只需前往 MIND of Pepe 官方网站并连接你的钱包（如 Best Wallet）。你可以选择用 USDT 或 ETH 兑换，或者使用银行卡进行投资。