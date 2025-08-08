分析师预测：随着DAO选举及燃烧率激增！柴犬币价格有望涨1.5倍！

柴犬币 仍然受到投资人的关注，因为其技术面和基本面的动能持续提升。有关治理、鲸鱼活动以及销毁模式的最新进展，再次将焦点集中在 柴犬币 上。虽然短期内价格走势看似平静，但一些显示更大反弹潜力的指标已逐渐显现。今次将会分析价格结构及不断增强的宏观指标，以判断柴犬币是否具备条件迎来下一次突破。

分析师预测突破关键模式后可大涨

分析师 Javon Marks 认为，柴犬币可能即将迎来一个显著的突破。他预测该加密货币的价格将飙1.5倍，并达到约 0.000032美元的水平。此评估基于今年早些时候确认的一项牛市背离。尽管如此，该牛市背离目前尚未被消除，使市场存在剧烈反转的可能。此一背离暗示柴犬币已构建了稳固的基础，为未来的一次大幅反弹做好了准备。其当前的稳定表现可能正为这场预期中的反弹提供助力。作为主要的迷因币之一，柴犬币在众多交易者之间仍然相当受欢迎，而此类预测或将进一步提升投资者的信心。

柴犬币在4小时图上从0.00001173至0.00001200美元的需求区域强力反弹，这在突破下降楔形图案后发生。这个区域在7月初已经导致了36%的上涨，进一步确认了这个区域作为高需求区的重大性。短期趋势线上的突破表明市场结构的变化。多头目前正瞄准更高的阻力位。柴犬币已经将0.00001255美元恢复为支撑，现在正试图突破0.00001313美元。如果这个水平被突破，下个多头目标将在0.00001422和0.00001597美元，这可能为再次长期增长铺平道路。

柴犬DAO选举和燃烧率激增

过去24小时内，柴犬币的燃烧数量激增，逾960万枚柴犬币被销毁。这代表日燃烧率急遽上升3464%。此暴增可以与柴犬币正式启动三阶段DAO选举流程有关，这个流程是迈向完全去中心化的重要举措。该治理机制基于代币加权投票设计，鲸鱼在其中扮演至关重要的角色。项目负责人 Shytoshi Kusama 表示，持有大量柴犬币的候选人可能更能站在长期成功的角度制定决策，因为其所掌握的代币使他们更具对生态系统未来发展的承诺。

这种治理模式不仅提高了系统透明度，也能加强投资者的信心并稳定价格起伏，因为鲸鱼深度参与协议的重大决策。选举旨在将候选人数量筛选至三位入围，而最终的决选将基于社区投票确定。不过，核心团队仍保留否决权以保持合理的运作方式，使项目在结构控制与去中心化间找到平衡点，增强社区的信赖与互动。

根据 IntoTheBlock 提供的最新数据，在过去一周内，柴犬币的大型持有者净流入幅度增加了272.67％，显示鲸鱼不仅积极参与治理，还高强度地累积代币，脐带场未来期望。上述情况对降稳牛市情绪尤其关键。总结来说，若突破持续且基本面依然匹配，柴犬币价格有可能再次上涨。随着选举进行、燃烧率激增及鲸鱼的资金流入加速，柴犬币可能正在为一次重大移动作准备。而这可能会验证1.5倍的反弹。

