Bitget Wallet lança staking de stablecoins na Solana com rendimento de até 50%

Staking flexível de USDC e USDT já está disponível com rendimento de até 50% ao ano por tempo limitado

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Bitget Wallet anunciou nesta terça (15/07) que expandiu seu portfólio de produtos de rendimento on-chain com a integração do staking de stablecoins na rede Solana.

De acordo com a empresa, o novo produto é fruto de uma parceira com a Kamino, um protocolo de empréstimos descentralizados nativo do ecossistema Solana.

Usuários podem obter APY de até 50% em período promocional

Segundo a Bitget, o lançamento marca o primeiro suporte da Bitget Wallet para produtos de rendimento com USDC e USDT nativos da Solana.

Desse modo, oferecendo aos usuários ganhos flexíveis on-chain com retorno anualizado de até 50% (APY) durante um período inicial de duas semanas.

Além disso, a empresa destaca que a integração acontece em um momento de forte retomada no ecossistema DeFi da Solana, com o valor total bloqueado (TVL) superando US$ 5 bilhões nos últimos meses.

‘As stablecoins, amplamente adotadas para pagamentos e reserva de valor, agora se consolidam como ativos fundamentais nas estratégias de geração de rendimento em DeFi’, destacou a empresa.

👉As stablecoins surgiram em 2014 e atualmente estão em alta, sendo bastante utilizadas para transferências internacionais, justamente por possuírem um caráter híbrido.

Bitget Wallet com staking de Solana

O novo recurso está disponível na seção ‘Earn’ do app da Bitget Wallet e conecta os usuários aos cofres automatizados da Kamino.

Assim, os usuários podem ganhar rendimentos em tempo real, sacar a qualquer momento, sem período de bloqueio, e gerenciar suas posições diretamente pelo aplicativo.

Segundo a empresa, o rendimento promocional de até 50% APY estará disponível de 14 a 28 de julho.

Após esse período, o staking continuará rendendo a taxa base da Kamino, atualmente em torno de 5% ao ano.

O desempenho e a eficiência da Solana tornaram a rede uma base sólida para novas aplicações financeiras, declarou Jamie Elkaleh, CMO da Bitget Wallet.

De acordo com Elkaleh, o mercado está observando uma mudança no comportamento dos usuários de stablecoins.

Ele aponta que agora eles podem obter rendimento sem sair do ambiente on-chain ou depender de plataformas centralizadas.

Ao integrar a Kamino, oferecemos uma forma simples de rentabilizar stablecoins em uma interface familiar, alinhada ao nosso objetivo de facilitar o acesso a funcionalidades de rendimento em ambientes autônomos, completa.

Novos cofres da Bitget trarão depósitos flexíveis e juros em tempo real

A Kamino atualizou recentemente sua plataforma com o Lend V2, introduzindo mercados de empréstimos modulares, estratégias de cofres automatizados e suporte à integração de ativos do mundo real (RWA).

A funcionalidade de staking de stablecoins na Solana já está disponível na seção ‘Earn’ do aplicativo da Bitget Wallet.

Como parte da estratégia para simplificar as finanças descentralizadas, a carteira já integrou protocolos como Aave e Lido, oferecendo acesso facilitado a retornos em DeFi com staking automatizado em um clique.

Além disso, a Bitget também está desenvolvendo cofres de rendimento nativos com recursos como depósitos flexíveis e acúmulo de juros em tempo real.

📚A melhor carteira de criptomoedas não só oferece uma maneira segura de armazenar ativos digitais, mas também garantem acesso a produtos alternativos. Continue lendo para saber mais.