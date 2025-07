5 motivos que vão impulsionar a cotação do Bitcoin além de US$ 123 mil

Bitcoin rompe US$ 123 mil, supera Amazon e prata em valor de mercado e atrai fluxo recorde com apoio de ETFs spot e investidores institucionais.

Nesta segunda (14/07), a cotação do Bitcoin atingiu um novo recorde, negociado acima de US$ 123 mil.

Como resultado, a criptomoeda rompeu a prolongada faixa de consolidação entre US$ 100.000 e US$ 110.000, que já durava meses.

De acordo com dados do Coinmarketcap, este movimento representa uma alta de 12,3% em relação ao pico de janeiro e 65% desde as mínimas de abril, quando o preço brevemente caiu para US$ 74.501.

No entanto, uma análise da Bitfinex aponta que US$ 123 mil pode não ser o topo para a cotação do Bitcoin. Conforme a empresa, 5 pontos estão impulsionando a alta no ativo.

Desse modo, a empresa revela que detentores de curto prazo impulsionaram agressivamente a alta, licitando fortemente, enquanto a realização de lucros por parte dos detentores de longo prazo diminuiu, contribuindo para a sustentação do rali.

‘Esta recuperação acentuada do Bitcoin, após o pânico induzido por tarifas em abril, reafirmou firmemente seu status como um ativo macro-resiliente.

O Bitcoin superou ativos tradicionais de proteção, como o ouro, que registrou apenas ganhos marginais, e ações, que permaneceram dentro de uma faixa de preço em meio à incerteza macroeconômica’, destacou a empresa.

Cotação do Bitcoin em US$ 123 mil é o começo da alta

Além disso, a empresa destaca que essa alta em um período de estresse geopolítico e recalibração fiscal suporta a tese do ‘ouro digital’, mas com uma nuance moderna: o Bitcoin se comporta como um porto seguro, porém com um ‘beta’ mais alto.

Dessa forma, ele lidera tanto em recuperações de aversão ao risco quanto em reversões de tendências macro.

Assim, refletindo um mercado que o trata cada vez mais como uma alocação central em tempos de incerteza.

Outro ponto destacado pela empresa é que o recente rali impulsionou o Bitcoin a se tornar o quinto maior ativo do mundo, ostentando uma capitalização de mercado de US$ 2,43 trilhões.

Com isso, o Bitcoin superou tanto a prata quanto a Amazon em termos de valorização de mercado.

Embora a capitalização total do ouro permaneça cerca de 10 vezes maior (aproximadamente US$ 22,6 trilhões), a Bitfinex observa que os ventos favoráveis estruturais do Bitcoin, como o fluxo contínuo de ETFs, a proteção geopolítica e a adoção digital-nativa, tornam a possibilidade de reduzir essa lacuna mais realista nos próximos ciclos de mercado.

Além disso, a empresa destaca que a ascensão do Bitcoin nas classificações globais de ativos é uma narrativa chave para o mundo financeiro.

Especialmente porque ele continua a ser tratado como ouro digital por alocadores institucionais e gestores de ativos soberanos.

Institucionais estão comprando

A análise também destaca que a demanda pelo Bitcoin está sendo impulsionada por duas frentes poderosas: os ETFs spot nos EUA e a acumulação de investidores de base.

Assim, os ETFs spot de Bitcoin nos EUA atingiram um marco importante na semana passada, registrando inflows diários consecutivos superiores a US$ 1 bilhão pela primeira vez desde seu lançamento em janeiro de 2024.

Na quinta-feira, 10 de julho, os inflows líquidos totais atingiram US$ 1,17 bilhão. Seguidos por US$ 1,03 bilhão na sexta-feira, 11 de julho, marcando um surto histórico de demanda que coincidiu com o Bitcoin atingindo novas máximas históricas.

‘A magnitude dessa demanda é particularmente notável quando comparada à nova emissão de Bitcoin. Na quinta-feira, enquanto a rede Bitcoin produziu cerca de 450 novas moedas, os produtos de ETF absorveram aproximadamente 10.000 BTC’, disse.

Para a empresa, dinâmicas semelhantes foram observadas no início da semana.

Com a empresa de ativos digitais Jan3 observando que a demanda por ETF na quarta-feira foi 22 vezes maior do que a oferta minerada disponível.

No final da semana, os inflows acumulados nos ETFs spot de Bitcoin nos EUA atingiram US$ 2,72 bilhões.

A Bitfinex destaca que este influxo de interesse institucional foi liderado pelo iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock.

Ele atingiu a marca de US$ 80 bilhões em ativos sob gestão (AUM) na quinta-feira, tornando-o o ETF mais rápido da história a atingir esse patamar.

Varejo também está comprando

‘O IBIT já ultrapassou o principal ETF S&P 500 da BlackRock em geração de receita, um desenvolvimento que reflete a crescente relevância do Bitcoin nas finanças tradicionais.

O total de ativos mantidos em todos os 11 ETFs spot de Bitcoin ultrapassou US$ 140 bilhões na semana passada. Impulsionado tanto por novos fluxos de capital quanto pela valorização da cotação do Bitcoin’, destaca.

De acordo com a Bitfinex, isso demonstra uma poderosa oferta estrutural para o Bitcoin. Impulsionada por reequilíbrio mecânico e alocação de portfólio institucional, e não por especulação de curto prazo.

Além disso, a análise destaca que a acumulação por investidores de varejo e de médio porte continua silenciosamente em um ritmo significativo.

Segundo a empresa, os ‘Camarões’ (menos de 1 BTC), ‘Caranguejos’ (1-10 BTC) e ‘Peixes’ (10-100 BTC) não pararam de comprar.

O balanço combinado dessas categorias está se expandindo a uma taxa de aproximadamente +19.300 BTC por mês.

Desse modo, esse crescimento de holdings excede em muito a taxa de emissão mensal atual de Bitcoin, que é de cerca de 13.500 BTC por mês (450 BTC por dia).

‘Essa divergência entre a emissão e a acumulação de base adiciona um suporte estrutural crítico à dinâmica de oferta do Bitcoin.

Assim, reforçando a tese de que uma ampla base de detentores comprometidos continua a absorver liquidez, reduzindo a oferta disponível e aplicando uma pressão gradual de alta no preço ao longo do tempo’, finaliza.

