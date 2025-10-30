Wall Street aposta no SOL e Fidelity atualiza pedido de ETF com cripto

Criptomoeda ganha tração no mercado com ampliação de oferta através de fundos de investimentos que podem ser aprovados em breve.

A Fidelity avança no registro de seu ETF de Solana com uma estratégia completa de staking. Agora, a empresa se junta à Bitwise e à Grayscale em um mercado que atraiu mais de US$ 81 milhões em entradas no primeiro dia.

A Fidelity Investments apresentou uma emenda pré-efetiva para seu ETF de Solana junto à SEC. Assim, avançando o registro em direção à aprovação automática.

O documento mostra que o fundo vai aplicar staking em todos os seus tokens SOL. Assim, a gestora espera gerar retornos acima da Taxa de Referência Solana da Fidelity.

Ou seja, cobrando uma taxa anual de 0,25%, totalmente isenta nos primeiros seis meses após o lançamento. Essa atualização coloca a Fidelity em um mercado de ETFs de Solana que cresce rapidamente.

O segmento já lançou três produtos em bolsas dos EUA, com entradas combinadas acima de US$ 81 milhões nas primeiras 24 horas de negociação.

According to the official filing, Fidelity has submitted an updated S-1 registration for its spot Solana ETF, removing the "delaying amendment," which previously prevented the registration from becoming automatically effective and placed timing control in the hands of the SEC.

Fidelity usará SOL para staking

O Fidelity Solana Fund fará staking de até 100% dos seus tokens SOL. Isso acontecerá por meio das custodiante Anchorage Digital, BitGo e Coinbase Custody. Já os operadores de nó incluirá empresas como a Coinbase Crypto Services e Figment.

Assim, as recompensas de staking terão uma taxa de 15%. Ela será dividida entre o patrocinador, as custodiantes e os operadores. Portanto, o fundo deve desfazer o staking de SOL em até dois dias quando houver necessidade de resgates.

O fundo será negociado sob o código FSOL em uma bolsa ainda não revelada. Ele oferece cestas de criação e resgate de 25 mil ações, liquidadas em SOL ou em dinheiro.

Para sustentar essa abordagem de liquidação dupla, a Fidelity firmou acordos de negociação com a Cumberland DRW. Além disso, afiliadas da Jane Street Capital e Virtu Américas, a fim de facilitar as transações em dinheiro.

Apesar da estrutura ambiciosa, o documento reconhece risco regulatório relevante. Já que a SEC classificou o SOL como valor mobiliário em ações de execução. No entanto, alguns desses casos foram encerrados ou resolvidos.

O registro alerta que uma classificação definitiva como valor mobiliário pode gerar impacto imediato no valor de negociação do SOL e até forçar a liquidação do fundo.

Bitwise domina o mercado

Enquanto a Fidelity se prepara para entrar, os primeiros competidores já conquistaram participação relevante no mercado.

O ETF de Solana da Bitwise captou US$ 69,5 milhões em sua estreia no dia 28 de outubro. Ou seja, quase seis vezes mais que os US$ 12 milhões arrecadados pelo produto concorrente da Rex-Osprey.

O Bitwise Solana Fund faz staking de 100% dos ativos internamente para entregar o rendimento completo da rede. Ele cobra uma taxa de administração de 0,20%, isenta por três meses.

No dia seguinte, a Grayscale lançou seu Solana Trust ETF na NYSE Arca. Isso aconteceu após ela converter um fundo privado, criado em 2021, que detinha 525.387 tokens SOL.

O fundo tem uma taxa de 0,35% e aplica staking em 74,89% dos ativos. Assim, repassando 77% das recompensas líquidas aos investidores.

Grayscale launches Solana ETF on NYSE Arca, becoming the third U.S. product as institutional adoption of proof-of-stake blockchains accelerates.

Enquanto isso, o SSK da Rex-Osprey usa uma estrutura híbrida. Onde 54% em Solana direto, 43,5% em um ETP da CoinShares listado na Suíça, e o restante em JitoSOL e dinheiro.

Desse modo, o fundo distribui recompensas de staking mensalmente, tratadas como retorno de capital para fins fiscais, e cobra uma taxa de 0,75%.

Apetite institucional testa por SOL e pedido de ETF

Em entrevista ao Cryptonews, Maria Carola, CEO da StealthEX, vê a onda de ETFs de Solana como um momento decisivo na competição entre blockchains.

‘O lançamento de um ETF à vista de Solana é um sinal de que ela rompeu na longa disputa por dominância no espaço das blockchains de camada 1’, disse ela.

Pela primeira vez, investidores institucionais são convidados a considerar Solana como um ativo macro independente.

Carola observa que as projeções de US$ 3 bilhões em entradas de ETFs nos próximos 12 a 18 meses dependem do Solana manter seu ritmo de expansão em DeFi e estabilidade de rede.

A história de Solana é de velocidade, escalabilidade e precisão de engenharia. Mas, para muitos participantes do mercado, ainda simboliza ciclos curtos de liquidez e o hype passageiro dos tokens meme. Um ETF, sozinho, não vai mudar essa percepção da noite para o dia.

Sendo assim, ela reconhece a posição dominante do Ethereum. A rede possui mais de US$ 60 bilhões bloqueados em DeFi. Além disso, um ecossistema de staking maduro que continua a atrair capital institucional em busca de previsibilidade.

‘No longo prazo, são os fundamentos da Ethereum, estabilidade, reputação institucional e integração ao sistema financeiro global, que sustentam sua liderança’, disse Carola.

Mesmo assim, ela propõe um modelo de coexistência. Nesse caso, ‘a Ethereum atua como a camada de confiança e liquidação da economia on-chain, enquanto a Solana se torna seu motor de execução de alto desempenho’.

Apesar do sentimento positivo em torno dos ETFs, a ação de preço de SOL no curto prazo ainda é incerta.

O Polymarket dá apenas 25% de chance (queda de 2% em relação a 29/10) de Solana alcançar um novo recorde histórico antes de 2026. Isso considerando o SOL sendo negociado a US$ 196, alta de quase 1% em 24 horas.

Fora dos mercados dos EUA, o impulso dos ETFs de Solana segue a aprovação. O fundo à vista da China Asset Management em Hong Kong começou a ser negociado no dia 27 de outubro, com investimento mínimo de US$ 100.