Wall Street aposta no SOL e Fidelity atualiza pedido de ETF com cripto
Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.
A Fidelity avança no registro de seu ETF de Solana com uma estratégia completa de staking. Agora, a empresa se junta à Bitwise e à Grayscale em um mercado que atraiu mais de US$ 81 milhões em entradas no primeiro dia.
A Fidelity Investments apresentou uma emenda pré-efetiva para seu ETF de Solana junto à SEC. Assim, avançando o registro em direção à aprovação automática.
O documento mostra que o fundo vai aplicar staking em todos os seus tokens SOL. Assim, a gestora espera gerar retornos acima da Taxa de Referência Solana da Fidelity.
Ou seja, cobrando uma taxa anual de 0,25%, totalmente isenta nos primeiros seis meses após o lançamento. Essa atualização coloca a Fidelity em um mercado de ETFs de Solana que cresce rapidamente.
O segmento já lançou três produtos em bolsas dos EUA, com entradas combinadas acima de US$ 81 milhões nas primeiras 24 horas de negociação.
Fidelity usará SOL para staking
O Fidelity Solana Fund fará staking de até 100% dos seus tokens SOL. Isso acontecerá por meio das custodiante Anchorage Digital, BitGo e Coinbase Custody. Já os operadores de nó incluirá empresas como a Coinbase Crypto Services e Figment.
Assim, as recompensas de staking terão uma taxa de 15%. Ela será dividida entre o patrocinador, as custodiantes e os operadores. Portanto, o fundo deve desfazer o staking de SOL em até dois dias quando houver necessidade de resgates.
👉Confira as 5 criptomoedas com grande potencial no mercado em 2025.
O fundo será negociado sob o código FSOL em uma bolsa ainda não revelada. Ele oferece cestas de criação e resgate de 25 mil ações, liquidadas em SOL ou em dinheiro.
Para sustentar essa abordagem de liquidação dupla, a Fidelity firmou acordos de negociação com a Cumberland DRW. Além disso, afiliadas da Jane Street Capital e Virtu Américas, a fim de facilitar as transações em dinheiro.
Apesar da estrutura ambiciosa, o documento reconhece risco regulatório relevante. Já que a SEC classificou o SOL como valor mobiliário em ações de execução. No entanto, alguns desses casos foram encerrados ou resolvidos.
O registro alerta que uma classificação definitiva como valor mobiliário pode gerar impacto imediato no valor de negociação do SOL e até forçar a liquidação do fundo.
Bitwise domina o mercado
Enquanto a Fidelity se prepara para entrar, os primeiros competidores já conquistaram participação relevante no mercado.
O ETF de Solana da Bitwise captou US$ 69,5 milhões em sua estreia no dia 28 de outubro. Ou seja, quase seis vezes mais que os US$ 12 milhões arrecadados pelo produto concorrente da Rex-Osprey.
O Bitwise Solana Fund faz staking de 100% dos ativos internamente para entregar o rendimento completo da rede. Ele cobra uma taxa de administração de 0,20%, isenta por três meses.
No dia seguinte, a Grayscale lançou seu Solana Trust ETF na NYSE Arca. Isso aconteceu após ela converter um fundo privado, criado em 2021, que detinha 525.387 tokens SOL.
O fundo tem uma taxa de 0,35% e aplica staking em 74,89% dos ativos. Assim, repassando 77% das recompensas líquidas aos investidores.
Enquanto isso, o SSK da Rex-Osprey usa uma estrutura híbrida. Onde 54% em Solana direto, 43,5% em um ETP da CoinShares listado na Suíça, e o restante em JitoSOL e dinheiro.
Desse modo, o fundo distribui recompensas de staking mensalmente, tratadas como retorno de capital para fins fiscais, e cobra uma taxa de 0,75%.
Apetite institucional testa por SOL e pedido de ETF
Em entrevista ao Cryptonews, Maria Carola, CEO da StealthEX, vê a onda de ETFs de Solana como um momento decisivo na competição entre blockchains.
‘O lançamento de um ETF à vista de Solana é um sinal de que ela rompeu na longa disputa por dominância no espaço das blockchains de camada 1’, disse ela.
Pela primeira vez, investidores institucionais são convidados a considerar Solana como um ativo macro independente.
Carola observa que as projeções de US$ 3 bilhões em entradas de ETFs nos próximos 12 a 18 meses dependem do Solana manter seu ritmo de expansão em DeFi e estabilidade de rede.
A história de Solana é de velocidade, escalabilidade e precisão de engenharia. Mas, para muitos participantes do mercado, ainda simboliza ciclos curtos de liquidez e o hype passageiro dos tokens meme. Um ETF, sozinho, não vai mudar essa percepção da noite para o dia.
Sendo assim, ela reconhece a posição dominante do Ethereum. A rede possui mais de US$ 60 bilhões bloqueados em DeFi. Além disso, um ecossistema de staking maduro que continua a atrair capital institucional em busca de previsibilidade.
‘No longo prazo, são os fundamentos da Ethereum, estabilidade, reputação institucional e integração ao sistema financeiro global, que sustentam sua liderança’, disse Carola.
Mesmo assim, ela propõe um modelo de coexistência. Nesse caso, ‘a Ethereum atua como a camada de confiança e liquidação da economia on-chain, enquanto a Solana se torna seu motor de execução de alto desempenho’.
Apesar do sentimento positivo em torno dos ETFs, a ação de preço de SOL no curto prazo ainda é incerta.
O Polymarket dá apenas 25% de chance (queda de 2% em relação a 29/10) de Solana alcançar um novo recorde histórico antes de 2026. Isso considerando o SOL sendo negociado a US$ 196, alta de quase 1% em 24 horas.
Fora dos mercados dos EUA, o impulso dos ETFs de Solana segue a aprovação. O fundo à vista da China Asset Management em Hong Kong começou a ser negociado no dia 27 de outubro, com investimento mínimo de US$ 100.
👉Veja também: Como comprar Solana no Brasil em 2025 – Guia completo