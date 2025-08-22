Valor do BTC recupera US$ 113 mil — ele pode voltar a US$ 120 mil?

O valor do BTC (Bitcoin) retomou o suporte de US$ 113.000. Essa estabilidade mantém os traders e investidores atentos.

O valor do BTC (Bitcoin) negociava a US$ 113.066 no fechamento desta matéria, com volume diário próximo de US$ 64,1 bilhões.

Com isso, sua capitalização de mercado está em US$ 2,25 trilhões.

Embora o preço tenha caído 0,50% nas últimas 24 horas, o ativo segue como o maior do mercado.

Dessa forma, podemos esperar por novas altas de preço acima de US$ 120.000?

Musk apoia o BTC

O sentimento do mercado melhorou após Elon Musk negar ter abandonado seu movimento pró-Bitcoin. O projeto, chamado ‘America Party’, havia sido citado em um relatório do Wall Street Journal.

Musk respondeu no X: ‘Nada do que o WSJ diz deve ser considerado verdadeiro’. A iniciativa, lançada em julho, colocou o BTC como base de reformas financeiras.

Bilionários como Mark Cuban e Tim Draper apoiaram a ideia desde o início.

Draper afirmou: ‘Espero que o CEO da Tesla consiga reduzir dívidas e regulações governamentais.’

Apesar de negar uma campanha conjunta com J.D. Vance em 2028, Musk reforçou laços políticos com o Bitcoin.

Para investidores, sua defesa contínua fortalece a adoção nos EUA. Além disso, sinaliza impulso político capaz de elevar a demanda.

Binance e integração com stablecoins

Ao mesmo tempo, a Binance anunciou a migração de seu programa de farming em USDT.

A mudança ocorrerá para a Plasma Bitcoin Stablecoin Network, que lança sua mainnet em setembro com o token XPL.

O programa atingiu o limite de US$ 250 milhões em menos de uma hora. Ele oferece cerca de 2% em USDT mais 1% do suprimento total de XPL.

Earn more with your USDT!



Lock your $USDT with @plasmaFDN USDT Locked Product on Binance On-Chain Yields and unlock daily USDT & XPL rewards.



A Plasma tem apoio de Peter Thiel, cofundador do PayPal, e Paolo Ardoino, CEO da Tether.

Seu objetivo é dominar a infraestrutura de stablecoins com transações privadas e pagamentos sem taxas.

Com os 280 milhões de usuários da Binance, a integração deve ampliar a liquidez entre stablecoins e Bitcoin.

Analistas afirmam que isso pode fortalecer a criptomoeda como camada de liquidação em DeFi. Além disso, pode aumentar a demanda de longo prazo.

Pontos principais:

Integração Binance-Plasma reforça liquidez entre stablecoins e BTC.

Forte demanda: US$ 250 milhões preenchidos em menos de uma hora.

Apoio regulatório do GENIUS Act nos EUA facilita produtos de rendimento.

Análise técnica do valor do BTC

A análise técnica mantém viés de cautela, mas não confirma tendência de baixa definitiva. O preço segue abaixo da SMA de 50 dias, em US$ 116.150, após rejeição em US$ 124.450.

Analistas observam formação de ‘cabeça e ombros’, com linha de pescoço em US$ 112.000. Uma quebra abaixo pode levar o preço a US$ 108.000 – US$ 105.150.

Os indicadores também reforçam cautela. O RSI está em 41, mostrando espaço para quedas adicionais. Enquanto isso, o MACD segue negativo, indicando pressão vendedora.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Vários candles vermelhos sugerem início do padrão ‘three black crows’. Nesse sentido, o padrão costuma antecipar correções mais profundas.

Mesmo assim, o cenário maior permanece positivo. Desde junho, o Bitcoin mantém fundos ascendentes. Os dojis em US$ 113.000 indicam hesitação, não capitulação.

Assim, se romper US$ 116.150, o sentimento pode mudar rapidamente, o que abriria espaço para US$ 120.900, depois US$ 124.450, e até US$ 127.540.

Para traders, o cenário é binário:

Um fechamento abaixo de US$ 112.000 favorece posições vendidas até US$ 108.000 – US$ 105.000.

Uma recuperação acima de US$ 116.000 favorece posições compradas mirando US$ 124.000 – US$ 130.000.

Apesar da turbulência recente, o sentimento de longo prazo segue construtivo. Aproximadamente 300 instituições já possuem 3,67 milhões de BTC, mais de 17% da oferta.

Portanto, reforça a visão de que correções fazem parte de um ciclo maior rumo a novas máximas.

