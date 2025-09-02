Valor do BTC pode cair para US$ 93 mil? Bitfinex defende que sim

Valor do BTC (Bitcoin) pode cair para US$ 93 mil, alerta Bitfinex, enquanto CryptoQuant projeta consolidação acima de US$ 100 mil.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O valor do BTC (Bitcoin) pode cair ainda mais? A Bitfinex acredita que sim.

Em uma análise de mercado compartilhada com o CryptoNews a empresa destacou que o mercado financeiro internacional iniciou setembro sob forte incerteza.

Os últimos dados dos Estados Unidos mostram um cenário econômico misto que afeta diretamente os ativos de risco.

O consumo das famílias cresceu 0,5% em julho, no ritmo mais forte em quatro meses, mas a inflação continua pressionada.

O núcleo do PCE acumulou alta de 2,9% em 12 meses, nível acima da meta do Federal Reserve.

Esse contexto complica as decisões de política monetária, já que o crescimento do PIB no segundo trimestre foi revisado para 3,3%.

Nesse ambiente, segundo a Bitfinex, os investidores esperam cortes de juros já em setembro, o que poderia aliviar parte da pressão sobre os mercados.

Contudo, a desaceleração da criação de empregos e a perda de confiança empresarial sugerem que a recuperação pode ser mais lenta do que o previsto.

Assim, ativos voláteis como o Bitcoin sofrem ainda mais com o aumento da cautela.

Valor do BTC vai cair para US$ 93 mil?

A cotação do Bitcoin caiu abaixo de US$ 110 mil, rompendo também o pico de janeiro em US$ 109.590. Desde a máxima histórica de US$ 123.640, a criptomoeda acumula queda superior a 13%.

De acordo com análise da Bitfinex, esse movimento pode não ser apenas uma correção passageira.

‘O histórico sazonal indica que a faixa entre US$ 93 mil e US$ 95 mil pode se tornar o fundo do ciclo antes de uma retomada’, disse.

A empresa aponta que os dados on-chain reforçam esse cenário.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

O preço realizado dos detentores de curto prazo, atualmente em US$ 108.900, se transformou em ponto-chave.

Assim, segundo a exchange, se o valor do BTC permanecer abaixo desse nível, novas quedas ganham espaço.

Já os fluxos de ordens nas exchanges estão neutros, mostrando que os compradores esperam gatilhos mais fortes para voltar ao mercado.

Consolidação em vez de queda brusca

Embora a Bitfinex projete risco de queda até US$ 93 mil, a análise da CryptoQuant é menos pessimista.

O analista Alex Adler Jr defende que a tendência atual aponta para lateralização acima de US$ 100 mil.

Segundo Adler, o momentum de 30 dias caiu para -8%, sinalizando pressão vendedora de curto prazo, mas sem indicar um colapso.

Segundo ele, o BTC está negociado em torno de US$ 109,1 mil, dentro das bandas de Bollinger entre US$ 121,7 mil e US$ 107,3 mil.

Isso mostra baixa volatilidade, típica de períodos de compressão antes de movimentos mais fortes.

Dessa forma, para Adler, o principal gatilho de baixa seria o fechamento diário abaixo de US$ 107,3 mil, o que abriria espaço para US$ 105 mil e, em seguida, a zona psicológica dos US$ 100 mil.

Enquanto isso, o mercado de futuros continua dominado pelos vendedores.

Ele aponta que o índice de fluxo integral está abaixo de 50 pontos, caindo frequentemente para a zona de 20 a 40.

Isso confirma que qualquer recuperação rápida tende a perder força, já que os compradores não conseguem sustentar movimentos mais longos.

Suportes, resistências e perspectivas

De acordo com a CryptoQuant, a resistência imediata está em US$ 113,7 mil. Um rompimento consistente acima desse nível abriria espaço para US$ 116 mil a US$ 118 mil.

Já o suporte local se mantém em US$ 108-109 mil, mas sua perda pode levar a um novo teste da região de US$ 107,3 mil.

A Bitfinex, por outro lado, reforça que a zona de US$ 93 mil a US$ 95 mil pode ser o verdadeiro piso do ciclo.

Para eles, o padrão histórico e a sazonalidade do mercado apontam para um ajuste mais profundo antes da retomada.

📚A auto custódia Bitcoin tem sido uma prática bastante realizada por investidores do mundo das criptomoedas. Aprenda mais sobre isso!