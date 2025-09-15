Trump pressiona Powell por corte maior nos juros antes da reunião do Fed

A maioria dos economistas espera um ajuste inicial de 25 bps, enquanto Trump insiste que o cenário econômico exige medidas mais contundentes.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou a pressão sobre Jerome Powell às vésperas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Em nova publicação no Truth Social, ele pediu que o Federal Reserve promova um corte de juros maior do que o que vem sendo sinalizado pelo mercado.

A possibilidade de uma redução mais agressiva gera expectativas positivas não apenas para a economia americana, mas também para o mercado de criptomoedas, já que cortes de juros tendem a favorecer ativos de risco como o Bitcoin.

Trump insiste em cortes mais profundos nos juros

Na rede social, Trump se referiu a Powell como ‘Too Late’ (‘tarde demais’) e afirmou que o presidente do Fed precisa agir agora, com um corte maior do que o planejado para os juros.

Essa não é a primeira vez que Trump pede medidas mais ousadas. Na semana passada, ele chegou a sugerir uma redução de 100 pontos-base (bps), bem acima da expectativa atual do mercado.

Segundo ele, as taxas de juros deveriam estar 300 bps mais baixas desde o início de seu mandato, iniciado no começo deste ano.

Com a decisão do Fed marcada para esta semana, o debate não gira mais em torno da necessidade de cortes, mas sim da intensidade deles.

A maioria dos economistas espera um ajuste inicial de 25 bps, enquanto Trump insiste que o cenário econômico exige medidas mais contundentes.

Mercado precifica corte menor

De acordo com dados do CME FedWatch Tool, há 94,2% de probabilidade de que o Fed reduza a taxa em 25 bps na reunião desta semana.

Apenas 5,8% das apostas consideram a chance de um corte de 50 bps.

Essa precificação reflete a leitura recente da inflação: o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 2,9% em agosto, em linha com as expectativas.

Ainda assim, o dado trouxe preocupações de que a pressão inflacionária pode estar voltando a crescer.

Por outro lado, o enfraquecimento do mercado de trabalho reforça a necessidade de uma política monetária mais branda.

O consenso, portanto, é de que o Fed deve optar por um corte moderado para equilibrar os riscos de inflação e recessão.

Por que um corte de 25 bps é visto como mais prudente

Em entrevista à CNBC, o ex-vice-presidente do Federal Reserve, Roger Ferguson, argumentou que um corte de 25 bps seria a decisão mais adequada neste momento.

Segundo ele, embora os dados mostrem uma clara desaceleração no mercado de trabalho, ainda existe risco de repasse para preços.

Um corte maior, de 50 bps, poderia fragilizar a credibilidade do Fed na luta para trazer a inflação de volta à meta de 2%.

Ferguson acrescentou que Jerome Powell provavelmente sinalizará que futuros cortes dependerão de novos dados econômicos, mantendo a política monetária flexível diante da evolução do cenário.

Impacto para o BTC e o mercado cripto

Apesar do tom conservador dos analistas, alguns especialistas do setor de criptoativos enxergam a situação como positiva.

O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, afirmou que um ciclo de cortes de juros pode prolongar o bull market do Bitcoin.

Hayes acredita que, mesmo que o Fed não adote cortes agressivos de imediato na taxa de juros, Trump encontrará formas de injetar liquidez na economia.

Além disso, destacou que o mandato de Powell termina no próximo ano, abrindo espaço para que Trump nomeie um novo presidente do Fed alinhado às suas metas econômicas.

Seja por meio de cortes graduais ou medidas mais drásticas no futuro, a expectativa é que a política monetária mais frouxa beneficie ativos de risco, incluindo criptomoedas, ao longo de 2025.

