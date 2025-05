Bitcoin volta a US$ 100 mil — Trump anuncia acordo comercial com o Reino Unido

O analista Crypto Zeinab acredita que o Bitcoin pode estar a caminho de alcançar um novo recorde histórico em US$ 118 mil.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um importante acordo comercial com o Reino Unido que pode gerar bilhões em receitas e já impactou positivamente o mercado de criptomoedas. Após a notícia, o preço do Bitcoin ultrapassou novamente a marca psicológica dos US$ 100 mil, alcançada pela primeira vez desde fevereiro.

Durante uma coletiva de imprensa realizada no Salão Oval, Trump descreveu o acordo como um ‘avanço histórico’, revelando que a parceria deve gerar US$ 6 bilhões em receita externa para os EUA. Parte do acordo envolve a redução de tarifas sobre carros e carnes do Reino Unido, além da abertura de novos mercados para produtos americanos.

Com o anúncio, o mercado cripto reagiu rapidamente. O preço do BTC disparou, refletindo o otimismo dos investidores diante de um cenário de menor tensão comercial e maior integração entre duas das maiores economias ocidentais.

Detalhes do acordo e impacto no mercado global

O acordo firmado entre os Estados Unidos e o Reino Unido prevê a redução de barreiras não tarifárias e cortes em tarifas específicas. Carros produzidos no Reino Unido terão tarifas reduzidas para 10%, enquanto a carne bovina será praticamente isenta de tarifas.

Em contrapartida, o Reino Unido abrirá ainda mais seu mercado para produtos americanos, incluindo planos de comprar US$ 10 bilhões em aeronaves da Boeing.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, celebrou o acordo, destacando que as negociações duraram anos e representam um passo importante na relação comercial entre os dois países. Já o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, reforçou o impacto positivo da medida, lembrando que o Reino Unido é a sexta maior economia do mundo.

Além disso, segundo analistas, o anúncio trouxe um viés de alta para o mercado cripto. Os portais de notícias destacaram que o acordo contribuiu diretamente para o rally do Bitcoin, que retomou os US$ 100 mil após meses de volatilidade.

Bitcoin atinge US$ 100 mil e analistas projetam novos recordes

Ademais, a marca dos US$ 100 mil do Bitcoin chegou pela primeira vez desde fevereiro. O rompimento desse nível psicológico foi interpretado como um sinal de força no mercado, reacendendo expectativas de uma nova fase de alta.

De acordo com o analista Titan of Crypto, o gráfico semanal do BTC mostra um rompimento limpo da resistência, o que pode indicar um movimento ainda mais expressivo nas próximas semanas, caso o fechamento semanal se mantenha acima dessa faixa.

#Bitcoin Third time’s the charm? 📈#BTC is breaking above the weekly trendline (3rd attempt).



No confirmation yet, but the breakout looks clean. A weekly candle close above could ignite a massive move in the coming weeks. pic.twitter.com/bDrnKG1eA5 — Titan of Crypto (@Washigorira) May 8, 2025

Já o analista Crypto Zeinab acredita que o Bitcoin pode estar a caminho de alcançar um novo recorde histórico em US$ 118 mil. Sobretudo, há também um potencial de rally até US$ 130 mil se a tendência for confirmada.

Por fim, combinando fatores macroeconômicos positivos e otimismo técnico, o Bitcoin pode estar entrando em uma nova fase de valorização impulsionada por acordos geopolíticos estratégicos e crescente adoção institucional.